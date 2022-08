Công an TP.HCM ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu

(VTC News) -

Sáng 10/8, Công an TP.HCM tổ chức lễ ra mắt Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM trao quyết định cho Ban chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. (Ảnh: Nguyễn Hòa)

Với 1.279 cán bộ, chiến sĩ, Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an TP.HCM có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống khi có lệnh điều động của Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.HCM. Tham gia xử lý các tình huống, phương án tác chiến, phòng chống khủng bố, bạo loạn chính trị, gây rối, biểu tình...

Trung đoàn do Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM làm Trung đoàn trưởng, cùng 3 Phó Trung đoàn trưởng.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu thuộc Công an TP.HCM được thành lập với 1.279 cán bộ, chiến sĩ. (Ảnh: Nguyễn Hòa)

Tại lễ ra mắt, các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu đã biểu diễn các bài võ thuật, triển khai các đội hình xử lý tình huống, giải tán đám đông, gây rối...