Công an TP.HCM khuyến cáo giải pháp an toàn PCCC khi để trẻ em ở nhà một mình

Theo Công an TP.HCM, thời gian qua, trên địa bàn TP xảy ra một số vụ cháy gây thiệt hại về tài sản và làm chết trẻ em khi ở nhà một mình. Quá trình điều tra, nguyên nhân các vụ cháy đa phần là do người thân khóa trái cửa để xảy ra các hậu quả đáng tiếc.

Điển hình vào 3h23 phút cùng ngày, tại nhà dân số 204/44 đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp làm cháy toàn bộ căn nhà gồm và chết 2 trẻ em P.T.B.T. (SN 2013) và bé trai P.T.B.P. (SN 2017).

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: PC07)

Thông tin ban đầu, vào khoảng 2h cùng ngày, ông Phạm Bình Phú và vợ là bà Trương Thị Thùy Trinh khóa cửa nhà, để 2 con ngủ tại nhà đi chợ đầu mối Bình Điền để mua hàng (hải sản) về bán.

Đến khoảng 3h15 cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thắng - hàng xóm phát hiện đám cháy bùng lên dữ dội nên tri hô người dân và lực lượng dân phòng hỗ trợ chữa cháy ban đầu nhưng đám cháy đã bao trùm toàn bộ căn nhà.

Ngoài ra, vụ cháy lúc 16h22 phút ngày 23/7, xảy ra cháy ở nhà dân tại tổ 14, ấp 6C, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh làm em N.Đ.V.P. (10 tuổi) và N.Đ.C.B. (1 tuổi) con ruột vợ chồng anh N.V.P. (37 tuổi, quê Sóc Trăng) chết thương tâm.

Vụ cháy nhà dân tại tổ 14, ấp 6C, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh làm 2 em chết thương tâm. (Ảnh: PC07)

Nhằm tăng cường phổ biến kiến thức và kỹ năng an toàn phòng cháy chữa cháy cho trẻ nhỏ khi ở nhà một mình, Công an TP.HCM khuyến cáo đến các gia đình một số lưu ý, biện pháp đảm bảo an toàn PCCC cho trẻ nhỏ như sau:

Thứ nhất, hướng dẫn trẻ nhỏ biết về nguy hiểm và nghiêm cấm trẻ tiếp cận tự ý sử dụng các thiết bị sinh ra nguồn lửa, nguồn nhiệt phòng cháy, nổ.

Thứ hai, nhắc nhở trẻ nhỏ tắt các thiết bị điện không cần thiết vào buổi tối.

Thứ ba, đặt chìa khóa cửa chính tại một nơi quy định hoặc trong tầm tay của các em nhỏ khi đi ngủ để các em nhỏ có thể tìm được chìa khóa nhanh chóng và mở cửa trong trường hợp có hỏa hoạn.

Thứ tư, không để nhiều đồ dùng, hàng hoá dễ cháy ở nơi đun nấu. Không dự trữ xăng, dầu, khí đốt và các chất lỏng dễ cháy ở trong nhà ở. Ô tô, xe máy và các phương tiện dụng cụ có chứa xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, thiết bị điện, nguồn sinh nhiệt.

Thứ năm, không giao cho trẻ nhỏ thực hiện việc đốt vàng mã. Hạn chế giao trẻ nhỏ thực hiện việc dùng bếp lửa để đun nấu đề phòng hỏa hoạn và bị bỏng.

Thứ sáu, không giao cho trẻ nhỏ sử dụng bàn là, bếp điện, lò sấy, các loại thiết bị sinh nhiệt khác, việc lơ là của trẻ có thể dẫn đến nguy cơ gây cháy lớn.

Thứ bảy, bố mẹ hoặc người lớn trước khi đi làm phải chủ động kiểm tra và tắt bình đun nước nóng lạnh, bếp điện đun nấu và các thiết bị tiêu thụ điện khi không sử dụng.

Thứ tám, chủ động tạo điều kiện cho trẻ nhỏ tham gia các lớp tập huấn rèn luyện kỹ năng sống, các lớp tập huấn, khóa đào tạo, hướng dẫn kỹ năng PCCC&CNCH do các đơn vị, cơ quan chức năng tổ chức.

Cuối cùng, mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn khi có những thắc mắc cần giải đáp, ý kiến tư vấn, hướng dẫn về các vấn đề liên quan đến công tác PCCC và CNCH có thể liên lạc với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH địa phương hoặc qua ứng dụng Help 114.