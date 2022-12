Công an Tây Ninh xử lý nhiều trường hợp nói xấu, xuyên tạc trên mạng

(VTC News) -

Thông tin trên được Thiếu tá Bùi Văn Quốc, Phó trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Tây Ninh) chia sẻ tại buổi tọa đàm Tuổi trẻ với văn hóa không gian mạng và luật An ninh mạng do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Tây Ninh tổ chức ngày 6/12.

Chương trình nhằm tuyên truyền, giáo dục giới trẻ hiểu rõ cách ứng xử trên không gian mạng và Luật An ninh mạng. Thiếu tá Bùi Văn Quốc đã nêu ra các hành vi và mức xử phạt khi vi phạm Luật An ninh mạng.

Thiếu tá Bùi Văn Quốc, Phó Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh chia sẻ tại buổi tọa đàm.

Đối với hành vi lợi dụng không gian mạng để xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân tùy theo mức độ, tính chất hành vi vi phạm có thể xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Người có hành vi vi phạm phải có trách nhiệm cải chính thông tin, gỡ bỏ thông tin vi phạm trên mạng xã hội tương ứng.

“Các bạn trẻ là lực lượng tham gia MXH đông đảo. Nếu không có nhận thức đúng đắn về việc mình làm trên mạng xã hội thì các bạn sẽ gây hại cho chính bản thân và những người xung quanh", Thiếu tá Quốc nói.

Thiếu tá Quốc thông tin, theo thống kê, từ năm 2020 đến nay, Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện 235 trường hợp đăng tải, chia sẻ bình luận các bài viết, video có nội dung nói xấu, xuyên tạc, xúc phạm danh dự uy tín của cá nhân. Lực lượng công an đã mời làm việc 138 trường hợp, trong đó xử phạt hành chính 26 trường hợp với tổng số tiền 178 triệu đồng và giáo dục nhắc nhở các trường hợp còn lại.

Để góp phần làm trong sạch không gian mạng, mỗi người sử dụng cần có bản lĩnh, có văn hóa, ứng xử văn minh đúng quy định của pháp luật, nhất quyết không lợi dụng, lạm dụng để tùy tiện loạn ngôn, lộng ngôn, mới có thể xây dựng một cộng đồng mạng xã hội lành mạnh.

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Ngô Minh Hiếu, chuyên viên kỹ thuật Trung tâm Giám sát An toàn không gian mạng quốc gia cho biết, tình trạng tin giả, tin độc hại trên không gian mạng ngày càng gia tăng.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Theo ông Hiếu, hiện nay các bạn trẻ sử dụng mạng xã hội rất nhiều, đặc biệt trên Facebook, gần đây là nền tảng Tiktok. Ngoài việc lan tỏa thông tin nhanh, mang hiệu ứng tích cực, các nền tảng này cũng để lại hậu quả tiêu cực. Đặc biệt là khi các bạn trẻ xem những thông tin sai sự thật, giả mạo, bôi nhọ người khác nhằm câu views, quảng cáo.

"Do đó, khi sử dụng mạng xã hội, cần xem xét nguồn tin, kiểm tra nhanh website, thông tin liên hệ, hình ảnh minh hoạ, thời gian đăng… tỉnh táo phân biệt đâu là tin thật, đâu là tin giả. Thậm chí, cần phải đọc toàn bộ thông tin, hỏi ý kiến chuyên gia, tham khảo thêm trang web chính thống để tìm hiểu, tiếp nhận kịp thời các hướng dẫn, cảnh báo mới về các loại tin giả, tin sai sự thật", ông Hiếu khuyến cáo.

Chia sẻ tại buổi toạ đàm, ông Châu Trần Nhật Minh, Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách Ban Tuyên giáo tỉnh đoàn Tây Ninh cho biết, Ban thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh đã xây dựng chương trình đột phá Tuổi trẻ Tây Ninh tham gia xây dựng, bảo vệ biên cương, văn hóa tư tưởng trên không gian mạng trong giai đoạn 2022 - 2027.

Thông qua chương trình, tỉnh Tây Ninh tích cực tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu niên, đoàn viên nhằm nâng cao nhận thức khi sử dụng mạng xã hội. Với phương châm "lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, khơi những tin tốt và chặn những tin xấu", Tây Ninh tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn giỏi kỹ thuật số, có chuyên môn về công nghệ thông tin.

“Trong thế giới phẳng và mạng xã hội mở như hiện nay, các cán bộ đoàn sẽ tích cực, chủ động sáng tạo và đổi mới phương thức tuyên truyền để có thể mang đến định hướng, trào lưu cho giới trẻ trên không gian mạng”, ông Nhật Minh cho hay.