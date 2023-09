(VTC News) -

Quả sung mà bài này nói đến là loại sung ngọt, mọi người hay gọi là sung Mỹ, quả to, khi chín mọng thì rất mềm và ngọt, là loại trái cây được rất nhiều người ưa thích.

Thông thường những quả sung, quả vả còn non không có côn trùng bên trong. Còn những quả chín thường có côn trùng sống trong đó. Vậy côn trùng chui vào quả sung bằng cách nào và đó là những con gì?

Nhiều người thắc mắc không biết những con côn trùng chui vào quả sung bằng cách nào? (Ảnh: The Splendid Table)

Côn trùng bên trong quả sung là con gì?

Loài côn trùng sống phổ biến nhất trong quả sung là ong vò vẽ (hay còn gọi là ong bắp cày). Quả sung và ong bắp cày cần nhau để tồn tại và phát triển. Mặc dù quả sung thường được coi là một loại trái cây, thực chất đó là hoa mọc ngược, phần thịt quả bên trong đóng vai trò như cuống đài.

Hoa phải được thụ phấn để sinh sản, nhưng vì hoa sung ẩn bên trong chính nó nên ong bắp cày sẽ phải bò vào bên trong quả sung để đưa phấn hoa trực tiếp vào hoa. Bên trong hoa sung là nơi ong cái đẻ trứng.

Quả sung và ong bắp cày có mối quan hệ mang lại lợi ích chung – cả hai đều cần nhau để sinh sản và phát triển. Trong sinh học, mối quan hệ này được gọi là mối qua hệ tương hỗ, khi hai loài tác động tích cực lẫn nhau.

Côn trùng chui vào quả sung bằng cách nào?

Cây sung sẽ tạo ra những quả sung đực có phấn hoa và những quả sung cái. Vì hoa sung nở bên trong, chúng không được thụ phấn nhờ gió mà dùng côn trùng để làm công việc này.

Ong bắp cày sẽ bò vào bên trong quả sung đực và quả sung cái để cố gắng sinh sản. Nó chui vào bên trong quả sung thông qua một lỗ hẹp gọi là lỗ xương.

Ong bắp cày chui vào bên trong quả sung thông qua một lỗ hẹp gọi là lỗ xương. (Ảnh: EurekAlert)

Con ong cái đẻ trứng bên trong quả sung. Con đực không biết bay, chỉ tồn tại để sinh sản và đào đường cho đàn con trốn thoát ra ngoài.

Những con trùng non ra ngoài sẽ mang theo phấn hoa. Chúng tìm kiếm một bông hoa sung mới, tiếp tục chu kỳ như đời bố mẹ. Nhờ quá trình này mà hoa sung được thụ phấn.

Ong bắp cày bố mẹ không thể thoát ra ngoài sau khi chui vào bên trong quả sung. Quá trình xâm nhập qua lỗ xương chật hẹp để sinh sản và quá trình đào đường cho con non thoát ra ngoài đã làm râu, cánh của chúng bị đứt lìa khỏi cơ thể. Chúng sẽ bị chết trong quả sung và đó là đáp án cho câu hỏi côn trùng chui vào quả sung bằng cách nào?

Đôi khi những con côn trùng bố mẹ vẫn còn sống khi chúng ta ăn quả sung. Thậm chí có lúc bạn thấy cả những con non chưa thoát ra ngoài. Nguyên do là đường đi do côn trùng đào để xâm nhập quả sung cũng bị hẹp lại giống như quá trình lành vết thương. Đường đi mới được đào cho thế hệ côn trùng con thoát ra cũng có thể vừa xuất hiện ngay lúc bạn cắt quả sung.

Quả sung chứa côn trùng bên trong có thể ăn không? Nhờ côn trùng thụ phấn hoa, chúng ta có những quả sung ngon lành. Chỉ cần loại bỏ các côn trùng mà bản thân nhìn thấy khi ăn sung là được; nếu không loại bỏ hết cũng không có ảnh hưởng lớn đối với sức khỏe.