Con dâu Tổng thống Trump nhập viện sau khi nhận phong bì bí ẩn

(VTC News) - Vanessa Trump, con dâu Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa đến bệnh viện ở New York sau khi mở thư có chứa một thứ bột trắng không xác định.

Theo Reuters, Vanessa Trump – con dâu Tổng thống Donald Trump phải vào viện sau khi mở thư có chứa một thứ bột trắng bí ẩn ngày 12/2. Sau đó thứ bột này được xác định là không gây hại.

Vanessa Trump là vợ của Donald Jr., con trai trưởng của Tổng thống Mỹ. Bà nhập viện khi xuất hiện triệu chứng buồn nôn sau khi mở thư. Hai người khác ở hiện trường cũng được đưa đến bệnh viện, trong đó có mẹ của Vanessa Trump.

Vanessa Trump bên cạnh chồng.

Cảnh sát New York cho biết: "Hợp chất được gửi qua thư và đề địa chỉ đến Donald Trump Jr". Ngoài ra, ABC News và New York Post dẫn nguồn tin giấu tên cho biết, bưu phẩm này có dấu bưu điện ở Boston nhưng cảnh sát New York từ chối bình luận về chi tiết này.

Giới chức Mỹ bắt đầu cảnh giác với những bức thư chứa bột trắng từ 2001, khi phong bì chứa vi khuẩn bệnh than được gửi đến các cơ quan truyền thông khiến 5 người thiệt mạng.

Trump Jr. viết về sự việc trên Twitter: "Cảm ơn vì Vanessa và các con tôi vẫn an toàn và không bị hại sau tình huống đáng sợ xảy ra sáng nay. Thật ghê tởm với những cá nhân muốn bày tỏ quan điểm đối lập của họ bằng hành vi gây rối đó".

Trong khi đó, cơ quan mật vụ Mỹ chịu trách nhiệm bảo vệ gia đình tổng thống xác nhận đang điều tra sự việc.

(Nguồn: Reuters)

Phương Anh