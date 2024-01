(VTC News) -

Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, mọi người lao vào guồng quay công việc khẩn trương nhằm hoàn tất các mục tiêu, kế hoạch trước khi đón Tết Nguyên đán, thường sẽ đến sau đó trên dưới một tháng.

Cũng bởi có rất nhiều việc cần hoàn thành, thu xếp trong thời gian ngắn, câu hỏi "còn bao nhiêu ngày nữa là Tết Nguyên đán 2024" thường được đặt ra. Việc biết rõ khoảng thời gian còn lại trước khi năm mới Giáp Thìn đến sẽ giúp mọi người chuẩn bị tốt hơn cho việc đón Tết cổ truyền.

Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Nguyên đán 2024?

Theo Lịch vạn niên, do nhuận một tháng nên năm Quý Mão 2023 có tổng cộng 384 ngày, do đó Tết Giáp Thìn sẽ cách xa năm mới Dương lịch hơn so với năm trước. Nếu như Tết Quý Mão chỉ đến sau ngày đầu năm 2023 ba tuần (chính xác là 22 ngày) thì Tết Giáp Thìn lại đến sau ngày đầu năm mới 2024 những 1 tháng 10 ngày.

Tính từ hôm nay, 3/1/2024 Dương Lịch (22/11 Âm lịch), còn 46 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Cụ thể, ngày 30 Tết nhằm vào thứ Sáu ngày 9/2/2024 Dương lịch, ngày mùng 1 Tết (ngày Nguyên đán) nhằm vào thứ Bảy 10/2/2024 Dương lịch.

Còn bao nhiêu ngày nữa đến Tết Nguyên đán 2024? (Ảnh chụp màn hình)

Năm 2024 là năm con gì?

Năm 2024 được xác định là năm Giáp Thìn, năm con rồng. Nếu tính theo lịch dương, năm Giáp Thìn sẽ bắt đầu vào ngày 10/2/2024 và kết thúc vào 28/01/2025.

Theo lịch vạn niên, năm 2024 là năm có thiên can Giáp, địa chi Thìn, cụ thể:

- Xét theo thiên can: Người sinh năm Giáp Thìn 2024 tương hợp với Kỷ, tương hình với Mậu, Canh.

- Xét theo Địa chi: Người sinh năm 2024 tam hợp với Thân - Tý - Thìn và tứ hành xung với Thìn - Tuất - Sửu - Mùi.

Những người tuổi rồng mang trong mình nhiều hoài bão, ước mơ và mục tiêu lớn lao. Trong văn hóa phương Đông, rồng tượng trưng cho tham vọng và thống trị, là biểu tượng của thần thánh, linh thiêng. Bởi vậy, người tuổi Thìn được xem là tràn đầy năng lượng và sức mạnh, vừa có sức quyến rũ vừa tỏa sáng, quyền lực và giàu sang.

Năm 2024 mệnh gì?

Theo thuyết Ngũ hành, năm 2024 thuộc về mệnh Hỏa, được gọi là Phú Đăng Hỏa. Mệnh Phú Đăng Hỏa mang ý nghĩa của ánh lửa ban đêm, chiếu sáng tới những nơi mà ánh sáng Mặt trời hoặc Mặt trăng không thể chiếu tới. Vì thế ngọn lửa này còn được gọi là “Dạ minh chi hỏa”.

Người mang mệnh Phú Đăng Hỏa thường nổi bật, tạo sự khác biệt và có ảnh hưởng rõ rệt, thậm chí trong những tình huống khó khăn. Mệnh này cũng biểu thị sự ấm áp, khả năng xua đi những điều tiêu cực và mang đến niềm vui, may mắn cho gia đình và cộng đồng.

Các gam màu chính tượng trưng cho mệnh Hoả là đỏ, cam, hồng và tím, những màu sắc ấm áp và hấp dẫn. Những màu thuộc hành Thủy như xanh dương và đen không hợp với tuổi Giáp Thìn do hành Thủy và hành Hoả tương khắc.

Năm 2024 là năm Giáp Thìn, năm con rồng, mệnh Hỏa.

Năm 2024 Dương lịch có nhuận không?

Để xác định được một năm nào đó có phải là năm nhuận Dương lịch không, bạn chỉ cần lấy năm đó chia cho 4; nếu chia hết cho 4 thì năm đó là năm nhuận Dương lịch.

Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý rằng, với những năm tròn thế kỷ (tức số biểu của năm đó có 2 con số không ở cuối), bạn phải lấy năm đó chia cho 400. Nếu như năm đó chia hết cho 400 thì mới là năm nhuận Dương lịch.

Với công thức trên, ta thấy 2024 chia hết cho 4, vì thế năm 2024 là năm nhuận theo Dương lịch, nghĩa là có 366 ngày. Tháng 2 năm 2024 có 29 ngày thay vì 28 ngày như các năm thông thường.

Năm 2024 Âm lịch có nhuận không?

Tính theo lịch âm, một tháng có 29,53 ngày, một năm Âm lịch được làm tròn là 354 ngày, ít hơn Dương lịch 11 ngày. Vì vậy cứ 3 năm, năm Âm lịch lại ít hơn năm Dương lịch tới 33 ngày, thời gian này tích lũy thành một tháng.

Vì vậy, sau 3 năm, Âm lịch sẽ có một tháng dư, tháng dư được thêm vào năm nhuận, được gọi là tháng nhuận, nhờ đó năm Âm lịch và năm Dương lịch không lệch nhau nhiều.

Không giống như cách tính năm nhuận Dương lịch, năm nhuận Âm lịch có cách tính tương đối phức tạp và nhất là phần tính tháng nhuận. Theo tính toán của người xưa, trong vòng 19 năm, cứ cách 2 năm lại có một tháng nhuận. Với cách tính này, chu kỳ 19 năm sẽ có 7 tháng nhuận, được đặt vào các năm thứ 3, 6, 9 hoặc 11, 14, 17, 19.

Vì vậy, muốn tính năm nhuận, ta chỉ cần lấy năm Dương lịch chia cho 19, nếu chia hết hoặc cho ra các số dư 3, 6, 9, 11, 14, 17 thì năm đó nhuận theo Âm lịch.

Với công thức trên, ta lấy 2024 chia cho 19 sẽ có số dư là 10. Do đó, năm 2024 Âm lịch không phải là năm nhuận.