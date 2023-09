Come Home: Giải pháp trang trí nội thất toàn diện ra mắt khách hàng Thủ đô

(VTC News) -

Sứ mệnh kiến tạo cuộc sống tốt đẹp hơn tại nhà

Come Home là một trong những dự án kinh doanh phi thực phẩm trọng điểm của tập đoàn Central Retail Việt Nam trong năm 2023. Với tiềm năng phát triển của ngành nội thất, tập đoàn đặt mục tiêu đưa Come Home trở thành thương hiệu hàng đầu trong ngành, là địa chỉ đáng tin cậy của tín đồ đam mê nội thất.

Các khách mời đặc biệt tham dự tại sự kiện.

“A Better Life At Home” chính là slogan của thương hiệu, thể hiện rõ mong muốn truyền cảm hứng vào phong cách thiết kế để kiến tạo một cuộc sống tốt đẹp hơn ngay trong chính ngôi nhà. Come Home đặt nền tảng phát triển bền vững là cốt lõi trong hành trình phát triển của công ty, không ngừng kiến tạo và chia sẻ giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Tại sự kiện, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam - Ngài Nikorndej Balankura chia sẻ: “Tôi rất vui khi biết rằng Come Home là cửa hàng “One-Stop Shopping Destination” - “Mô hình một điểm đến” đầu tiên tại Việt Nam về các sản phẩm gia dụng hiện đại, thiết kế đẹp mắt với giá cả phải chăng.

Tôi cũng vui mừng khi biết rằng cũng như các đơn vị khác của Central Retail Việt Nam, Come Home đã đặt 'tính bền vững' làm trọng tâm trong mô hình kinh doanh của mình và cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương trong chuỗi cung ứng sản xuất”.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Trải nghiệm mua sắm nội thất độc nhất tại Việt Nam

Come Home hoạt động theo mô hình "Một điểm đến - One stop shopping", một mô hình tuy không mới lạ trên thế giới nhưng là lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Đến với cửa hàng Come Home, khách hàng sẽ có cảm giác như được tham quan một ngôi nhà thật sự.

Các chuyên gia của Come Home thiết kế một “lộ trình” trải nghiệm và mua sắm cho khách hàng kết hợp việc trưng bày các món đồ nội thất theo từng dòng sản phẩm riêng biệt với những “căn phòng” mô phỏng thực tế các khu vực trong ngôi nhà bao gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp…

Từ việc được hòa mình vào không gian sống thực tế này, khách hàng sẽ được truyền cảm hứng về cách trang trí nội thất trong nhà cũng như có được cảm nhận rõ nét nhất về từng sản phẩm.

Không gian trưng bày 2000m2 của cửa hàng Come Home tại Lotte Mall West Lake Hà Nội.

Không dừng lại ở đó, Come Home còn tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thiết kế nội thất trực tuyến "Room Planner": Các chuyên gia của Come Home sẽ giúp khách hàng tận dụng tối đa không gian sống của mình với sự lựa chọn nội thất đa dạng và trực quan hóa thông qua công cụ này.

Come Home mong muốn rằng khách hàng sẽ có được trải nghiệm mua sắm thú vị nhất khi đến với cửa hàng.

Ghi dấu ấn bằng những sản phẩm chất lượng

Dù là “tân binh” trong thị trường đồ nội thất, tuy nhiên Come Home đã chiếm được trái tim của người tiêu dùng Việt bằng những sản phẩm tiêu chuẩn quốc tế với giá cả đa dạng, phù hợp với khả năng tài chính của hầu hết các đối tượng khách hàng và đáp ứng mọi nhu cầu trang trí nội thất cho các không gian sống và thị hiếu khác nhau.

Vợ chồng diễn viên Bảo Thanh trải nghiệm sản phẩm phòng khách tại Come Home.

Các sản phẩm nội thất của Come Home thường được thiết kế theo ba nhóm phong cách chính, dễ dàng cho khách hàng lựa chọn. Nếu như Modern Simplicity đem đến sự tối giản với các tông màu cơ bản làm điểm nhấn thì Modern International - mang hơi thở quốc tế hiện đại, phóng khoáng, thanh lịch.

Đặc biệt, phong cách nội thất Roots là sự kế thừa những nét đẹp truyền thống Việt kết hợp cùng phong cách nội thất hiện đại với đường nét mộc mạc, tinh giản cùng các màu sắc nguyên bản và hoa văn đặc trưng trong văn hóa Việt.

Hòa quyện giữa hiện đại và truyền thống, giữa tính quốc tế và văn hóa bản địa, Come Home mang đến những sản phẩm nội thất đa dạng, đáp ứng đúng nhu cầu của người Việt.

Bà Lacia Sherlock đại diện nhãn hàng hỗ trợ các gia đình trong sự cố chung cư mini Hà Nội.

Sự kiện khai trương vừa qua có sự góp mặt của các quản lý cấp cao thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam, đại diện Bộ Công Thương và Sở Công Thương Việt Nam, cùng Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam, bên cạnh đó là nhiều tên tuổi nổi tiếng như diễn viên Bảo Thanh, KOL Nguyễn Hà Linh (Founder Group Nghiện Nhà), Hoa hậu Ninh Hoàng Ngân. Các khách mời đã có cơ hội được trải nghiệm và khám phá mô hình mua sắm độc đáo này tại Come Home.