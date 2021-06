Colosmulti mở rộng kênh bán hàng: Cơ hội cho các bà mẹ Việt

(VTC News) -

Là nhãn hàng tiên phong đưa sữa non về thị trường Việt Nam từ năm 2007 với nhiều dòng sản phẩm chuyên biệt, suốt 14 năm qua Mama sữa non luôn khẳng định được chất lượng, uy tín và vị thế trên thị trường, nhận được sự tin dùng của các chuyên gia y tế, hàng triệu bà mẹ Việt và được vinh danh với nhiều giải thưởng cao quý.

Đáp lại sự tin tưởng của người tiêu dùng, Mama sữa non không ngừng nỗ lực đầu tư, nghiên cứu để đa dạng hóa các dòng sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện cho trẻ em Việt và Colos Multi sẽ trở thành bộ sản phẩm được các phụ nữ thành đạt tin tưởng, lựa chọn cho con của mình.

Theo một vài nghiên cứu, sữa non có hàm lượng dinh dưỡng cao gấp 10 lần so với sữa trưởng thành. Nắm rõ điều đó, thực phẩm bổ sung sữa non Colosmulti đã ra đời để mang đến những lợi ích tuyệt vời nhất cho trẻ.

Mỗi tế bào trong thực phẩm bổ sung sữa non Colosmulti có khả năng miễn dịch nhất định. Immunoglobulin chứa 1 lượng lớn globulin có khả năng miễn dịch và chống lại các loại bệnh khác nhau, đồng thời giúp tăng cường hệ miễn dịch và phòng ngừa rủi ro nhiễm trùng sơ sinh ở trẻ trong giai đoạn đầu đời. Sữa non có vai trò như thuốc kháng sinh đối với trẻ nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng phụ. Các chuyên gia đánh giá sữa non là một loại vắc xin tự nhiên với độ an toàn tuyệt đối.

Ngoài ra, sữa non có chứa một thành phần khá quan trọng mang tên ganglioside. Ganglioside được biết đến là một nhóm chất béo không thể thiếu trong việc phát triển trí não của trẻ, ngoài ra còn giúp cải thiện hệ thống đường ruột, ngăn ngừa khả năng viêm nhiễm đường ruột bằng cách thu hút vi khuẩn có hại và trung hòa chúng.

Trong nhiều năm phát triển, Colosmulti luôn nỗ lực không ngừng để mang tới trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng về cả chất lượng sản phẩm lẫn dịch vụ, chăm sóc khách hàng. Đại dịch Covid-19 dâng cao là thách thức với thị trường bán lẻ khi việc đến mua sắm trực tiếp tại cửa hàng bị hạn chế. Vì thế, ngay lập tức Colosmulti đã tiếp cận sàn thương mại điện tử được nhiều người Việt tin dùng như Shopee, Lazada để các mẹ có thể dễ dàng mua sắm hơn mà vẫn đảm bảo an toàn.

Chỉ cần một vài thao tác chọn sản phẩm - cho vào giả hàng - thanh toán là sữa non cho bé đã được giao về tận tay. Không chỉ có vậy, khi mua hàng qua Shopee thì các mẹ còn được hưởng những ưu đãi về giá, miễn phí vận chuyển, các chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn.

Ở nhà chẳng cần đi đâu mà vẫn mua được đồ tốt, an toàn, tiện lợi là tiêu chí mà Colosmulti hướng tới trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn này.