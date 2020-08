'Cò xe' lộng hành ở Bệnh viện Việt Đức: Công an Hà Nội lắp 4 camera giám sát

Liên quan đến việc "cò mồi" xe taxi lộng hành ở Bệnh viện Việt Đức (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội), ngày 28/8, Công an phường Hàng Bông và Công an phường Hàng Trống cùng Bệnh viện Việt Đức đã khảo sát, lắp camera an ninh giám sát, xử lý triệt để nạn “cò mồi” taxi và giám sát hoạt động bãi giữ xe quanh khu vực bệnh viện này.

Theo đó, cơ quan chức năng lắp 4 camera an ninh tại cổng bệnh viện trên phố Tràng Thi và Phủ Doãn để bao quát toàn khu vực. Việc làm này góp phần làm rõ, xử lý triệt để những đối tượng "cò mồi" thu tiền xe taxi 1 triệu đồng/tháng để đón khách tại cổng bệnh viện.

Lực lượng công an lắp camera an ninh giám sát, xử lý triệt để nạn “cò mồi” taxi và giám sát hoạt động bãi giữ xe quanh khu vực Bệnh viện Việt Đức.

Ngoài ra, Công an quận Hoàn Kiếm còn yêu cầu các bãi trông, giữ xe trên địa bàn phối hợp cùng tạo khoảng cách an toàn để người dân đi có thể đi bộ mà không phải đi dưới lòng đường.

Theo lãnh đạo Công an phường Hàng Trống, các bãi trông xe trên địa bàn đều tự giác lùi vào hơn 1m, không chăng dây nhường lối cho người đi bộ, các bãi xe cũng chủ động dán biển báo lớn “lối đi dành cho người đi bộ” và công khai giá niêm yết. Hàng ngày, Công an phường Hàng Trống đều tổ chức cắm chốt phát hiện, kịp thời xử lý các vi phạm.

Vị lãnh đạo này cho biết thêm, trong sáng nay (28/8), Công an phường Hàng Trống đã xử lý 7 trường hợp xe ô tô dừng đỗ đón khách trước cổng Bệnh viện Việt Đức và 2 trường hợp không đeo khẩu trang.