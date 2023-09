Có thể xuất hiện 1-2 cơn bão ảnh hưởng Bắc và Trung Bộ trong 1 tháng tới

(VTC News) -

Từ đầu năm tới nay, Biển Đông đã hứng 3 cơn bão. Trung tâm Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, từ nay đến 20/10, khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và có thể ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Trung Bộ.

Cũng trong thời gian 1 tháng này, Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn có thể xảy ra nắng nóng cục bộ. Các đợt mưa vừa, mưa to khả năng tiếp tục xảy ra tại Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, đề phòng mưa dông, lốc, sét trên phạm vi toàn quốc.

Khả năng xuất hiện từ 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 1 tháng tới. (Ảnh minh hoạ)

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ 21/9 đến 20/10, nhiệt độ ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, có nơi cao hơn; Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ở mức cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Thời kỳ này, tổng lượng mưa tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ phổ biến xấp xỉ dưới và có nơi thiếu hụt từ 20-30%, trong khi đó, các khu vực khác có tổng lượng mưa phổ biến xấp xỉ trên và có nơi cao hơn so với trung bình cùng thời kỳ từ 20-30%.

"Nắng nóng khả năng xuất hiện, mặc dù sẽ giảm về cường độ và phạm vi, có thể ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời cũng như nguy cơ cháy nổ.

Trong thời kỳ này, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động và khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới/bão trên Biển Đông, kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh sẽ gây gió mạnh và sóng lớn trên các vùng biển thuộc Biển Đông, ảnh hưởng đến các hoạt động hàng hải và đánh bắt hải sản trên biển của bà con ngư dân", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Thời điểm hiện tại, dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 13-16 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp lúc 13h có vị trí ở khoảng 15.0-16.0 độ Vĩ Bắc; 116.5-117.5 độ Kinh Đông gây mưa dông ở vùng biển phía Nam của Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan.

Đêm nay 23/9 và ngày 24/9, vùng áp thấp phân tích trên khả năng mạnh thêm, Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa), giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông. Trong mưa dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8.

Ngoài ra, trong đêm 23 và ngày 24/9, Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao từ 1,5-2,5 m.