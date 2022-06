Co.opmart và Co.opXtra giảm giá mạnh trái cây và thực phẩm dịp Tết Đoan Ngọ

(VTC News) -

Hệ thống siêu thị Co.opmart và Co.opXtra trên toàn quốc thuộc Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) đồng loạt triển khai chương trình “Đại tiệc trái cây – Tươi ngon & Tiết kiệm” từ nay đến 15/6 với giảm giá mạnh các mặt hàng trái cây, thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ lên đến 50% phục vụ cho người tiêu dùng dịp Tết Đoan Ngọ năm nay.

Trái vải tươi ngon có mặt tại quầy kệ Co.opmart và Co.opXtra trên toàn quốc. (Ảnh: Quang Định)

Các loại trái cây đặc trưng như vải thiều Thanh Hà, cam Ai Cập, đu đủ vàng, cam sành, chôm chôm giống Thái, ổi giống Đài Loan, táo Rockit New ống 4 trái, táo hồng Queen New Zealand, vải thiều, chuối vàng Royal, ổi nữ hoàng, quýt đường, táo Candine organic Pháp, táo bi đỏ New Zealand, lê đỏ vàng Nam Phi… giảm 15%.

Rau củ quả các loại gồm bầu, bí đao, rau muống, cà chua giống Hà Lan, cải lo lo xanh, cải caron, bông cải xanh…; thịt và thuỷ hải sản các loại gồm cá diêu hồng làm sạch, cá nục, cá trê không đầu, cá thát lát nạo, cánh gà tươi, má đùi gà tươi, thịt đùi heo, thịt vai heo, thịt heo xay Meat Deli… giảm từ 15% đến 25% nhằm phục vụ Tết Đoan ngọ (mùng 5/5 âm lịch), nhằm ngày 3/6/2022 kéo dài từ nay đến ngày 15/6.

Khách hàng hào hứng chọn bánh ú lá tro cho dịp Tết Đoan Ngọ. (Ảnh: Lan Chi – Trinh Khiết)

Thêm vào đó hàng loạt chương trình khuyến mãi triển khai rầm rộ từ nay đến 15/6 gồm “Tiết kiệm tối đa – Mua deal 0 đồng” áp dụng từ 2/6 đến 15/6 : xúc xích, chả lụa, kem, snack, sữa tiệt trùng, đậu phộng phủ choco, nước giải khát các loại với giá ưu đãi chỉ từ 7.500 đ đến 126.200 đ… khách hàng mua 3 sản phẩm cùng loại được tặng sản phẩm thứ 3 với giá 0 đồng.

Cơm rượu món ăn không thể thiếu trong dịp Tết Đoan Ngọ. (Ảnh: Lan Chi – Trinh Khiết)

Tiếp đến, chương trình “Siêu ưu đãi” áp dụng 3,4,5/6: Với hoá đơn trên 300.000 đ khách hàng được mua sản phẩm giá “hời” chỉ từ 95.000 đồng đến 385.000 đồng, cụ thể như: quạt sạc, bếp điện từ, nồi inox 1 đáy, bộ bình 4 ly thuỷ tinh, bình đá nhựa, sữa tắm, dầu gội, nước xả, nước giặt, nước rửa chén…

Chương trình “14 ngày không túi nylon” hưởng ứng thực hiện Tiêu dùng xanh từ 2/6 đến 15/6: Co.opmart dành tặng khách hàng thành viên 20 điểm thưởng khi mua sắm trong khu tự chọn với hoá đơn bất kỳ và chỉ sử dụng túi thân thiện môi trường Co.opmart các loại.

Hệ thống Co.op Food, Finelife, Cheers và Co.op Smile cũng đồng loạt triển khai nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhằm chia sẻ thiết thực với người tiêu dùng dịp Tết Đoan Ngọ

Chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài CSKH 1900555568 hoặc tham khảo trên website www.co-opmart.com.vn hoặc liên hệ trực tiếp siêu thị.