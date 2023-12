Co.op Food 15 năm tận tâm phục vụ khách hàng

(VTC News) -

Sự ra đời của Co.op Food là giải pháp cung cấp thực phẩm an toàn - tiện lợi - tươi ngon mang phong cách dịch vụ hiện đại, phục vụ nhu cầu thực phẩm hàng ngày của người nội trợ bận rộn. Trải qua hành trình 15 năm không ngừng nỗ lực học hỏi và phát triển, Co.op Food đã nhân tổng số cửa hàng lên đến 579 cửa hàng trên toàn quốc.

Thông tin từ Công Ty TNHH MTV Thực Phẩm Saigon Co.op (Co.op Food) cho biết sẽ tổ chức hàng loạt sự kiện kỷ niệm 15 năm thành lập chuỗi cửa hàng thực phẩm Co.op Food (2008 - 2023). Từ nay đến cuối năm với thông điệp chính mong muốn mang đến sự "AN" (An toàn, An tâm, An Lành, An sinh, An Vui) cho quý khách hàng.

Chuỗi cửa hàng thực phẩm Co.op Food cung cấp cho khách hàng những thực phẩm an toàn được lựa chọn kĩ càng từ các nhà sản xuất với tiêu chí giá bình ổn. Loạt cửa hàng trải dài khắp toàn quốc đem không gian mua sắm tiện nghi đến từng hộ gia đình Việt Nam và combo tiện lợi dành riêng cho khách hàng bận rộn.

Khách hàng xếp hàng tham gia thanh toán tại Co.op Food.

Bên cạnh việc Co.op Food luôn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại, Co.op Food còn triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường như: sử dụng túi nilon tự phân hủy, phân loại rác thải tại nguồn, tuân thủ các quy định về Luật bảo vệ môi trường, đạt danh hiệu Doanh nghiệp xanh năm 2023.

Khách hàng đến Co.op Food mua sắm ngày đầu chương trình.

Tiếp nối hoạt động bảo vệ môi trường, vào kì sinh nhật 15 năm, Co.op Food khởi động chương trình tự làm túi giấy và sử dụng làm bao bì đựng hàng cho khách hàng mua sắm tại Co.op Food ngày 1 hàng tháng, xuyên suốt năm 2024 để giảm rác thải từ túi nilon ra môi trường.

Ngoài ra, từ 1/12/2023, chuỗi cửa hàng thực phẩm Co.op Food trên cả nước khởi động sinh nhật lần thứ 15 bằng sự kiện giảm giá 2.500 mặt hàng nhu yếu phẩm, đa dạng các ngành hàng thực phẩm, hóa phẩm, đồ dùng và dụng cụ nhà bếp để tri ân khách hàng.

Co.op Food phục vụ khách hàng quốc tế.

Giảm giá đặc biệt lên đến 30% cho khách hàng Thành viên với mặt hàng thực phẩm công nghệ, hóa phẩm giặt xả; chương trình mua 1 tặng 1 linh đình dành cho hóa phẩm chăm sóc nhà cửa, sản phẩm bánh ngọt.

Chương trình giảm giá siêu ưu đãi cuối tuần với gần 50 mặt hàng thực phẩm, nước giặt, nước rửa chén; chương trình combo trợ giá tiết kiệm 49.000 đồng mặt hàng thực phẩm tươi sống đủ cho 1 bữa ăn gia đình 3 người và nhiều mặt hàng xuyên suốt sự kiện mừng sinh nhật 15 năm Co.op Food.

Nhân viên Co.op Food chăm chỉ châm hàng tại ụ khuyến mãi.

Điểm nhấn sinh nhật lần này, khách hàng ngoài được mua hàng với giá ưu đãi còn được tham gia chương trình khuyến mãi sự kiện “Bốc thăm trúng lớn”- khi mua sắm đạt hóa đơn 200.000 đồng, có cơ hội trúng 15 phần quà 5 chỉ vàng SJC 999, 15 Máy Giặt Toshiba 8kg và 1.500 Phiếu Mua Hàng.

Khách hàng mua sắm tại Co.op Food Nguyễn Thái Học, quận 1.

Trong chuỗi chương trình sinh nhật 15 năm, Co.op Food phối hợp với mặt trận tổ quốc Việt Nam tổ chương chương trình “Gian hàng 0 đồng”, gửi 1.200 phiếu mua hàng 300.000 đồng cho 1.200 bà con có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM và Hà Nội, tổng trị giá thực hiện chương trình lên đến 400.000.000 đồng.

Thông qua chương trình, Co.op Food mong muốn chia sẻ một phần áp lực cuộc sống với bà con trong dịp mua sắm cuối năm, hướng đến sự hoàn hảo, tạo nên môi trường “An tâm mua sắm - Nồng ấm bữa cơm nhà”.