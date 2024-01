(VTC News) -

Nhà khung thép tường gạch là gì?

Nhà khung thép tường gạch là một phương pháp xây dựng hiện đại kết hợp giữa khung thép và tường gạch. Trong đó các cấu kiện thép sẽ được lắp ghép tạo thành khung thay cho các cột dầm bê tông cốt thép và sàn kết hợp cùng với xây tường gạch truyền thống.

Nhà khung thép có bền không, có nên xây nhà khung thép tường gạch truyền thống không là những câu hỏi rất nhiều gia chủ băn khoăn khi muốn xây nhà khung thép để ở. (Ảnh minh họa: xaydungso.vn)

Hệ khung thép có thể kết hợp với nhiều vật liệu xây tường như gạch truyền thống, tấm bê tông nhẹ, kính chịu lực,....Mỗi loại đều có ưu nhược điểm riêng tùy theo nhu cầu của chủ đầu tư.

Thông thường, nhà khung thép tiền chế được sử dụng nhiều để làm nhà xưởng, trung tâm thương mại, nhà hàng, quán ăn khi thi công sẽ sử dụng các vật liệu nhẹ và đúc sẵn như tấm bê tông nhẹ bọt khí, bê tông khí chưng áp, tấm panel…để làm sàn và làm tường.

Đối với các công trình nhà ở dân dụng cũng có thể sử dụng tấm bê tông. Tuy nhiên, nhiều khách hàng muốn bền chắc hơn và theo hướng truyền thống sẽ làm nhà tiền chế khung thép xây tường gạch.

Ưu điểm của nhà khung thép tường gạch

Nhà khung thép tường gạch mang lại nhiều ưu điểm đáng chú ý, làm cho phương pháp xây dựng này trở thành sự lựa chọn hấp dẫn cho nhiều gia đình hiện đại.

Khả năng chịu lực tốt

Khung thép làm từ vật liệu chịu lực mạnh mẽ, cùng với tường gạch chắc chắn, tạo ra một hệ thống chống động đất hiệu quả và khả năng chịu lực cao. Điều này không chỉ làm tăng độ an toàn mà còn giảm rủi ro hỏng hóc khi gặp phải thời tiết khắc nghiệt.

Tiết kiệm thời gian xây dựng

So với phương pháp xây dựng truyền thống, quá trình xây dựng nhà khung thép tường gạch thường diễn ra nhanh chóng hơn, giảm thiểu thời gian xây dựng và do đó giảm chi phí nhân công do khung thép đã được sản xuất trước chỉ cần mang đến công trình và lắp ghép rồi tiến hành xây tường hoàn thiện nhà.

Nhược điểm của nhà khung thép tường gạch.

Dễ bị ăn mòn bởi thời tiết nóng ẩm, xâm nhập mặn

Với khí hậu nóng ẩm như ở Việt Nam, đặc biệt là ở một số nơi môi trường bị xâm thực thì sẽ xảy ra hiện tượng thép bị gỉ dẫn đến việc bị bào mòn và phá hoại công trình. Do đó, khung thép đúc sẵn sẽ được sơn một lớp bên ngoài để bảo vệ thép dưới ảnh hưởng từ thời tiết.

Khả năng chịu lửa thấp

Kết cấu thép có độ chịu lửa thấp hơn bê tông cốt thép. Để khắc phục điều này, thép đã được nhà sản xuất phủ thêm lớp vật liệu chống cháy để giúp cải thiện khả năng chịu lực của nhà tiền chế.

Hạn chế trong thiết kế

Mặc dù mang lại không gian mở, nhưng nhà khung thép tường gạch cũng có thể hạn chế trong việc thiết kế so với một số phương pháp xây dựng khác, đặc biệt là khi muốn tạo ra các hình dạng độc đáo.

Có nên xây nhà khung thép tường gạch truyền thống

Từ những ưu điểm và nhược điểm kể trên, chủ nhà có thể tụ cân nhắc theo nhu cầu và mục đích sử dụng của mình để quyết định có nên xây nhà khung théo tường gach truyền thống hay không. Bởi, tùy vào điều kiện địa lý, kinh tế, thời tiết, mỗi mẫu nhà sẽ phát huy được ưu, nhược điểm của mình khác nhau.