Có nên trồng cây phật thủ trước nhà?

Phật thủ có tên khoa học là Citrus medica var. Sarcodactylis và tên tiếng Anh là Buddha's hand mang nghĩa là "Tay Phật". Phật thủ là giống cây có nguồn gốc từ Ấn Độ. Ngày nay, loại cây này cũng được trồng nhiều ở một số nước, trong đó có Việt Nam.

(Ảnh minh họa: Tô Thương)

Cây phật thủ thuộc loại thân gỗ, dạng bán bụi, cây cao khoảng 1-2m, phân cành nhiều, cành mềm mọc ngang là trên mặt đất. Trên thân có nhiều gai ngắn, nhọn. Lá phật thủ hình trứng hay hình oval to trung bình, lá non có màu tím hồng (màu của sắc tố antoxian). Hoa phất thủ mọc thành từng chùm, có màu trắng.

Quả phật thủ khi non có màu xanh, chín dần ngả màu vàng. Tinh dầu phật thủ thơm tương tự vỏ bưởi. Phật thủ ngoài để thắp hương cũng là một vị thuốc. Đặt phật thủ trong nhà sẽ thấy hương thơm thư giãn, thanh tao.

Quả phật thủ được đặt lên mâm ngũ quả hoặc bày một đĩa riêng đặt trên ban thờ, dâng cúng Phật và gia tiên. Nhiều người dùng loại quả này để trưng Tết với ý nghĩa mong một năm mới nhiều an lành, vui vẻ, no ấm.

Theo quan niệm phong thủy, phật thủ mang lại may mắn, bình an tốt lành, mang tài lộc, được thần Phật gia hộ, trừ tà. Cây cảnh phật thủ được xem như là biểu tượng của bàn tay Phật, ôm ấp và bảo bọc, mang lại may mắn, thuận lợi, như ý.

Với ý nghĩa tốt lành, cây phật thủ có thể trồng ở trước nhà, ban công hoặc trưng bày trong nhà. Việc trưng bày trồng phật thủ trong nhà với ý nghĩa hướng tới tâm Phật, thờ tượng Phật, lưu giữ thần Phật, tổ tiên trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia đình nhiều may mắn, an lành và no ấm.

Hoa phật thủ thơm có tác dụng thư giãn tạo không gian thơm ngát, thanh khiết, trong lành. Rễ, thân, lá phật thủ có thể dùng trị bệnh tương tự cây bưởi, cam, chanh.

Phật thủ chậu có thể trưng trong nhà chơi dịp Tết. Sau mùa Tết bạn nên mang cây ra ngoài trồng để cây phát triển.

*Thông tin mang tính tham khảo