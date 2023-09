Có nên trồng cây duối trong nhà?

(VTC News) -

Cây duối là loài cây quen thuộc đối với người Việt, được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như trồng lấy bóng mát, làm cảnh và tận dụng để làm thuốc.

Cây duối ít sâu bệnh và có tuổi thọ cao, có sức sống mãnh liệt, thích nghi với mọi điều kiện, mọi môi trường sống. Cây cần ít nước, bạn không cần thường xuyên tưới nước cho chúng.

Với những người chơi cây cảnh, họ không chỉ quan tâm về giá trị thẩm mỹ của cây mà còn đặc biệt quan tâm tới phong thủy, cây hợp với người mệnh nào nhằm giúp cho gia chủ luôn bình an, may mắn và thuận lợi hơn.

Hình minh họa.

Theo đó, về phong thủy, cây duối được cho là một loại cây có thể trừ tà khí, trừ ma quỷ, mang lại cho gia đình một cuộc sống yên vui và hạnh phúc. Chính vì thế, cây duối thường được lựa chọn làm quà cho tân gia với ý nghĩa cầu mong gia chủ luôn bình an trong cuộc sống.

Với những lợi ích mà chúng tôi đề cập ở trên thì bạn có thể chọn cây duối làm cây cảnh, trang trí trong nhà.

Bạn có thể đặt duối ở nhiều vị trí khác nhau như phòng khách, phòng làm việc, ban công, trước cửa nhà… đều thích hợp.

Dựa theo màu sắc chủ đạo tương quan cũng như các yếu tố may mắn thì cây duối hợp với người mang mệnh Mộc.

Khi kết hợp cùng gia chủ mang mệnh Mộc sẽ mang tới cho gia chủ vận khí may mắn, gia đình luôn bình an, hạnh phúc, xua đuổi hết các tà khí trong nhà, thanh lọc không khí thay thời đổi vận, gia chủ sẽ ấm no hạnh phúc, sự nghiệp phát triển. Nếu gia chủ mang mệnh Mộc thì không nên bỏ qua loại cây mang vận khí tốt này.

Không những thế theo số tướng học và quan niệm tương sinh, Mộc sinh Hỏa thì cây duối cũng là loại cây tốt dành cho các gia chủ mang mệnh Hỏa. Với những người mệnh Hỏa khi bày trí cây trong nhà sẽ giúp gia đình luôn phát đạt, may mắn trong sự nghiệp và tình duyên.

*Thông tin mang tính chất tham khảo