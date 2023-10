Có nên sử dụng chốt cắm thay thế dây đai an toàn?

Hệ thống cảnh báo thắt dây đai an toàn được trang bị trên các dòng xe ô tô đời mới. Chức năng của nó là phát ra âm thanh báo hiệu cho lái xe và hành khách về việc họ chưa thắt dây đai an toàn khi lên xe. Có xe chỉ cảnh báo ghế tài xế và có xe cảnh báo cả 2 ghế trước. Đây được xem là trang bị tiêu chuẩn ở một số thị trường.

Tuy vậy, hệ thống cảnh báo thắt dây đai an toàn lại bị xem là khá phiền cho một số người vì họ thấy khó chịu khi phải thắt dây an toàn. Chính điều này là nguyên nhân cho sự xuất hiện của loại phụ kiện có tên gọi chốt cắm thay thế dây đai an toàn, hiện được rao bán tràn lan trên các trang thương mại điện tử hay các nhóm hội mua bán phụ kiện cho ô tô trên mạng xã hội.

Chốt cắm giả dây an toàn sẽ được lắp thẳng vào khe cắm có sẵn trên mọi ô tô. Khi cắm vào, hệ thống điện trên xe sẽ bị “lừa” là hành khách đã thắt dây đai an toàn và sẽ không phát ra tín hiệu cảnh báo nữa.

Được biết, chốt cắm thay thế dây đai an toàn có giá rất rẻ chỉ 50.000 - 100.000 đồng tùy loại và phổ biến ở hầu hết các cửa hàng đồ chơi ô tô tại Việt Nam. Với giá rẻ và có thể dễ dàng đánh lừa hệ thống cảnh báo an toàn trên ô tô, chốt cắm này được bán khá chạy. Không chỉ vậy, các trang thương mại điện tử và nhiều cửa hàng kinh doanh phụ kiện ô tô còn bán đủ loại chốt cắm với đầy đủ logo của các thương hiệu ô tô phổ biến ở Việt Nam.

Dù có thể tránh được những âm thanh từ hệ thống cảnh báo và không cần thắt dây an toàn, nhưng nhiều người lại không biết rằng chốt cắm thay thế này có thể gây chết người khi tai nạn bất ngờ xảy ra.

Vì khi lái xe ô tô, việc thắt dây đai an toàn là ưu tiên hàng đầu, thậm chí nó còn quan trọng hơn cả túi khí. Dây đai an toàn có thể cứu mạng sống của người ngồi trên xe và góp phần tăng tính hiệu quả cho túi khí khi xảy ra va chạm.

Do vậy, không nên dùng những phụ kiện gây hại như chốt cắm thay thế dây an toàn.

Dây đai an toàn đã xuất hiện từ cuối những năm 1800 và trở thành trang bị tiêu chuẩn trên tất cả ô tô hiện nay. Nó có khả năng bảo vệ người ngồi trên xe bằng cách giữ họ lại nếu có va chạm xảy ra khiến họ bay về phía kính chắn gió, dẫn đến tử vong. Trong trường hợp phanh gấp, dây đai an toàn cũng phát huy khả năng bảo vệ người sử dụng rất tốt.

Số liệu thống kê của Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) cho thấy, dây đai an toàn có thể giảm thương vong khoảng 50% trong các trường hợp tai nạn nghiêm trọng. Quy định thắt dây đai an toàn trên xe ô tô được thực hiện nghiêm ngặt ở nhiều nơi trên thế giới. Thậm chí, những người ngồi ở hàng ghế sau và kể cả trẻ em cũng bắt buộc thắt dây đai an toàn khi ngồi trên xe ô tô.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành quy định bắt buộc đối với người điều khiển và tất cả hành khách trong xe. Điểm p, q Khoản 3 Điều 5 Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định như sau:

- Đối với người điều khiển xe, phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng nếu:

Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe trên đường;Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy.

- Đối với người được chở trên xe ô tô mà không thắt dây an toàn (tại vị tí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy sẽ bị phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng.