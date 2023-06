(VTC News) -

Tuy nhiên rất nhiều người lo lắng không biết liệu có nên cất tiền trong két sắt khách sạn hay không?

Nhiều người băn khoăn việc cất tiền trong két sắt khách sạn. (Ảnh minh họa: Internet)

Két sắt được trang bị ở khách sạn nhằm giúp khách hàng khi đi công tác có nơi an toàn để cất giữ tiền, giấy tờ hay những vật dụng quan trọng. Thiết kế két sắt tại khách sạn thường có kết cấu nhỏ gọn được đặt ngay đầu giường hoặc trong tủ treo đồ để thuận tiện cho khách sử dụng.

Thông thường những két sắt khách sạn được thiết kế khá kiên cố và chắc chắn để ngăn ngừa trộm phá khóa. Chúng được thiết kế để có mức bảo mật cao với những công nghệ hiện đại.

Thực tế, chỉ có khách sạn từ 3 sao trở lên mới sử dụng két sắt và két sắt ở đây tương đối an toàn. Cùng với đó là hệ thống camera an ninh được lắp đặt ở hầu hết thang máy, hành lang khách sạn nên kẻ gian muốn thực hiện hành vi trộm cắp cũng rất khó.

Điều đáng nói, két sắt trong mỗi phòng khách sạn chỉ có lễ tân và kỹ thuật mở được nên rất dễ truy vấn, đồng thời nhân viên và lễ tân cũng không dại gì đánh đổi công việc của mình để bị truy cứu trách nhiệm khi trộm tiền của khách.

Anh Đào Xuân Tuấn, một du khách ở Nghệ An thường xuyên đi du lịch tại nhiều địa điểm và lưu trú ở trong nhiều khách sạn cho biết, rất yên tâm khi cất tiền trong két sắt khách sạn. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ camera lắp đặt khắp nơi nên cũng không có gì phải lo lắng khi để tiền trong két sắt khách sạn.

“Mình hay đi du lịch, thường xuyên cất tiền vào két sắt khách sạn và thấy không có vấn đề gì xảy ra. Khách sạn có két sắt thường là nơi có uy tín, họ sẽ không đánh đổi thương hiệu, hìn ảnh của mình để lấy đồ của khách, nhất là trong thời buổi công nghệ và mạng xã hội phát triển vượt trội như hiện nay”, anh Tuấn nói.

Anh Nguyễn Minh Cương, chủ thương hiệu Sea Phoenix Hotel Da Nang, cũng cho biết, hiện nay ở mỗi khách sạn 3 sao trở lên, việc sử dụng két sắt là một cách để giữ an toàn tài sản cá nhân của khách hàng cũng như bảo vệ uy tín, thương hiệu của khách sạn.

“Mỗi khách sạn đều lắp đặt hệ thống camera an ninh dày đặc để đảm bảo an toàn về tài sản, an ninh trật tự cho khách, an toàn phòng cháy cho khách sạn và người lao động. Trường hợp nếu không may xảy ra tranh chấp giữa khách và nhân viên về tài sản, khách sạn có thể truy xuất camera an ninh để làm rõ”, anh Cương nói

Tuy nhiên, anh Cương cũng khuyến cáo, an toàn của tài sản phụ thuộc vào nhiều yếu tố như chất lượng của két sắt, khả năng mở khóa của két sắt, khả năng kiểm soát truy cập vào phòng khách sạn và cả nỗ lực của khách hàng trong việc bảo vệ tài sản của mình.

Một số ít két sắt trong khách sạn không đảm bảo chất lượng và có thể dễ dàng bị phá vỡ. Do đó, để đảm bảo an toàn tài sản của mình, khách hàng nên chọn khách sạn uy tín, sử dụng két sắt chất lượng cao và giữ kín mã số hoặc chìa khóa của két sắt.

Hơn nữa, du khách cũng nên kiểm tra trước khi đặt phòng và lựa chọn khách sạn có các biện pháp bảo mật vượt trội như hệ thống camera quan sát, thẻ từ để mở khóa phòng và bảo vệ an ninh tại khu vực khách sạn.

Cuối cùng, để đảm bảo an toàn tài sản của mình, khách hàng cần đóng két sắt khi rời khỏi phòng và không để lại các vật dụng quý giá ở nơi dễ dàng tiếp cận.

Nếu làm tốt những khâu chuẩn bị trên thì du khách có thể yên tâm cất tiền trong két sắt khách sạn khi đi du lịch.

PHẠM DUY