Cơ hội sở hữu mẫu xe MINI với mức giá mới hấp dẫn từ tháng 7

Hưởng ứng “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia” do Bộ Công Thương phát động trong tháng 7 nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, THACO áp dụng mức giá mới dành cho các mẫu xe MINI, tập trung vào các mẫu xe: MINI Cooper S 5 cửa, MINI One 5 cửa và dòng xe MINI John Cooper Works. Đây là cơ hội tốt cho khách hàng yêu thích thương hiệu MINI sở hữu xe với giá tốt nhất.

MINI Cooper S 5 cửa đậm chất Anh Quốc

MINI Cooper S 5 cửa là mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Châu Âu, sở hữu ngoại thất ấn tượng cùng không gian nội thất rộng rãi. MINI Cooper S 5 cửa còn sở hữu 2 chế độ lái Green giúp xe tiết kiệm nhiên liệu và Sport cho tốc độ nhanh hơn và mang lại cảm giác lái go-kart đặc trưng. Kể từ tháng 7, khách hàng có thể sở hữu mẫu xe này với mức giá chỉ từ 1,799 tỷ đồng.

MINI One 5 cửa tinh gọn và phong cách

MINI One 5 cửa là mẫu hatchback nhỏ gọn, phù hợp với khách hàng lần đầu đến với gia đình MINI và mong muốn sở hữu một mẫu xe cá tính đi kèm cảm giác lái go-kart. MINI One 5 cửa sở hữu động cơ thế hệ mới với công nghệ tăng áp MINI TwinPower Turbo cho khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Sở hữu MINI One 5 cửa trong tháng 7 với mức giá dưới 1,5 tỷ đồng chính là sự lựa chọn hoàn hảo để bắt đầu trải nghiệm các dòng xe MINI.

MINI One (Nguồn: MINI Singapore)

MINI John Cooper Works - hiệu suất cao nhất của MINI

John Cooper Works là dòng xe mang lại cảm giác lái phấn khích nhất từ MINI với những mẫu xe như MINI 3 cửa, Convertible, Clubman và Countryman. Các mẫu xe MINI John Cooper Works đều được trang bị động cơ TwinPower Turbo 2.0 lít, 4 xy-lanh tăng áp mang lại khả năng tăng tốc vô cùng ấn tượng. Trong tháng 7, khách hàng có thể sở hữu những mẫu xe cá tính này với mức giá chỉ từ 2,189 tỷ đồng.

MINI One (Khi sử dụng nhớ ghi nguồn MINI Singapore)

Với triết lý “Tận tâm phục vụ - Khách hàng là trung tâm”, THACO không chỉ mang đến cơ hội sở hữu MINI với mức giá hấp dẫn mà còn mở rộng hệ thống phân phối trên toàn quốc và thường xuyên thực hiện các chương trình bảo dưỡng lưu động như Mobile Service, Service Clinic cho các khách hàng ở khu vực chưa có xưởng dịch vụ MINI chính hãng.

Như vậy, khách hàng MINI vừa được sở hữu xe với mức giá hợp lý, vừa hoàn toàn an tâm khi trải nghiệm dịch vụ bảo dưỡng chính hãng từ tập đoàn BMW. Để biết thêm thông tin về giá bán mới của các mẫu xe MINI, khách hàng có thể gọi vào hotline 1900 1101 hoặc truy cập website https://www.mini-vietnam.com.