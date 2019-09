Cô gái xinh đẹp, đa tài trường Amsterdam với điểm tổng kết trên 9

Nguyễn Đăng Hoa Huyền vừa trở thành gương mặt đại diện của thế hệ học sinh trường THPT Amsterdam tại Ngày hội Anh tài.

Hoa Huyền là học sinh lớp 11 chuyên Lịch sử của trường, 10 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, thuộc đội tuyển dự thi học sinh giỏi của trường. Điểm tổng kết cả năm học 9,2 những năm học cấp 2 và 8,9 trong năm học lớp 10.

Nguyễn Đăng Hoa Huyền học giỏi, đa tài. (Ảnh: NVCC)

Điểm tổng kết của Huyền cao nhất ở môn Lịch sử là 9,5. Cô thường ghi âm lời giảng của thầy cô để nghe lại, ngẫm nghĩ và tự hệ thống theo sơ đồ tư duy của mình. Điều này khiến việc học không còn khô và khó.

Học đều ở các môn, nữ sinh cho biết bí quyết là cần sự kết hợp nghe giảng trên lớp và làm bài tập về trong buổi tối để tránh việc sẽ quên kiến thức. Đồng thời, mỗi môn học cần được phân rõ thời gian cân đối, không học lệch.

Ngoài học tập tốt, Hoa Huyền từng đạt giải nhất cuộc thi múa thiếu nhi toàn quốc nhiều năm liên tiếp cũng như thành tích xuất sắc Liên hoan Đội nghệ thuật măng non các tỉnh phía Bắc. Hiện, 10X là trưởng ban Makeup của CLB Life’s So Drama 2019 và dự án Lốc and Lock 2019.

Hoa Huyền cho biết khi học tại trường THPT chuyên Amsterdam, cô có điều kiện tiếp xúc với nhiều giáo viên tài năng, dạy giỏi. Cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường cũng đầy đủ, hỗ trợ rất nhiều cho việc học. Học sinh trong trường đều rất chuyên tâm, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.

Cô gái có mong muốn được đi du học trong thời gian tới. (Ảnh: NVCC)

Cô gái bày tỏ thời gian áp lực nhất trong học tập đã trải qua là khi ôn thi vào THPT Amsterdam. Hoa Huyền cho biết bí quyết của cô là luôn cũng tập trung để mang lại hiệu quả nhất. Câu nói nữ sinh tâm đắc: “Những gì chúng ta biết ngày hôm nay rất có thể sẽ lỗi thời và hôm sau. Nhưng nếu chúng ta ngừng học thì chúng ta sẽ ngừng phát triển”.

Thời gian hiện tại Huyền đang nỗ lực học tiếng Anh để thực hiện ước mơ du học. Nữ sinh mong muốn sức trong lĩnh vực kinh doanh, luật hay quan hệ Công chúng, ngoại giao.

