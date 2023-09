Cô gái ngồi trên ô tô lướt điện thoại giữa biển nước: Đây là kỷ niệm đáng nhớ

(VTC News) -

Cô gái ngồi trên cốp ô tô lướt điện thoại giữa 'biển nước' Hà Nội ngày ngập lụt

Sáng 28/9, trận mưa lớn kéo dài làm nhiều tuyến đường ở Hà Nội bị ngập. Mưa ngập vào đúng giờ cao điểm khiến giao thông ùn tắc, người dân khó khăn khi phải nhích từng đoạn ngắn dưới trời mưa tầm tã.

Hình ảnh người phụ nữ bình thản cầm ô, ngồi trên nắp capo xe ô tô, xung quanh nước ngập đến quá nửa bánh xe được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng gây "sốt".

Hình ảnh chị K. C. ngồi trên nắp capo giữa "biển nước".

Chị K.C., người phụ nữ trong bức ảnh gây "sốt" cho biết, khoảng 9h cùng ngày, khi chị di chuyển đến gần Đại lộ Thăng Long thì đường bị ngập nặng. Lo xe chết máy, chị dừng phương tiện, trèo lên nắp capo và gọi cứu hộ.

"Sau khoảng một tiếng, đội cứu hộ đến nơi, cẩu xe đi. Lúc này, nước vẫn chưa rút", người phụ nữ nói. Chị C. cho biết sự cố đã ảnh hưởng phần nào đến công việc của mình.

Ngồi một mình giữa "biển nước", nữ tài xế nói không lo lắng hay hoang mang, ngược lại vẫn rất bình tĩnh lấy điện thoại "giết thời gian". Chị nói đây là một trong những kỷ niệm đáng nhớ trong đời.

Sau khi bức ảnh lan truyền khắp mạng xã hội, nhiều người thân, bạn bè lo lắng đã nhắn tin hỏi thăm chị K. C. Sau tình huống này, chị C. khuyên mọi người nên thường xuyên cập nhật tin tức giao thông, nắm bắt tình hình nhanh chóng, tránh rơi vào tình huống tương tự.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm qua đến chiều nay (28/9), ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và dông; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trung du Bắc Bộ, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Hải Phòng, Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

Dự báo, từ chiều tối 28/9 đến sáng 29/9, khu vực đồng bằng, trung du, Đông Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm. Từ chiều 29/9, mưa lớn ở các khu vực trên giảm nhanh.

Ngoài ra, trong đêm 28/9 và sáng 29/9, các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng các diện tích lúa, hoa màu tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.