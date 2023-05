Co-Founder Nguyễn Thị Thạch Thảo đưa tiêu chuẩn quốc tế vào đào tạo

(VTC News) -

Năm 2020, CEO Nguyễn Diệu Thu cùng hai Co-Founder Nguyễn Thị Thạch Thảo và Lang Công Đạt thành lập GEIN Academy. Với sứ mệnh giúp mọi người thấu hiểu và phát triển bản thân, GEIN đã phát triển vượt bậc, giúp hàng ngàn người Việt định hướng cuộc đời và đi tới thành công.

Góp phần làm nên những thành tựu này, không thể không nhắc tới sự đóng góp của đội ngũ lãnh đạo GEIN Academy, đặc biệt là Co-Founder Nguyễn Thị Thạch Thảo - lãnh đạo tiên phong trong khâu tổ chức các khóa đào tạo Life Coach chất lượng và đạt chuẩn quốc tế.

Đội ngũ lãnh đạo gồm CEO Nguyễn Diệu Thu (ở giữa), Co-Founder Nguyễn Thị Thạch Thảo (bên phải) và Co-Founder Lang Công Đạt (bên trái) tại lễ kỷ niệm 3 năm thành lập GEIN Academy.

Trước khi trở thành nhà đồng sáng lập GEIN Academy, chị Thạch Thảo đã có hơn 10 năm kinh nghiệm lãnh đạo tại các tổ chức quốc tế và các công ty đa quốc gia. Chính những cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế đã giúp chị lĩnh hội những tri thức tinh hoa, từ đó liên tục vận dụng vào quá trình phát triển bản thân và xây dựng GEIN Academy.

Với khát vọng giúp trí tuệ Việt tự hào trên trường quốc tế, Co-Founder Thạch Thảo cho rằng Việt Nam cần thêm những con người tinh hoa mang tầm vóc của những công dân toàn cầu.

Để góp phần xây dựng đất nước hùng cường và thịnh vượng, việc đào tạo nên những con người tinh hoa có trí tuệ và phẩm chất là điều kiện tiên quyết. Đây cũng chính là lý do thôi thúc nữ trainer tìm ra cách thức để nâng cao năng lực của đội ngũ lãnh đạo tại GEIN ngày càng tiệm cận với tiêu chuẩn quốc tế.

Co-Founder Thạch Thảo cho rằng Việt Nam cần thêm những con người tinh hoa mang tầm vóc của những công dân toàn cầu.

Để hiện thực hóa khát vọng này, vào ngày 30/3 vừa qua, tại Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập GEIN Academy, nhiều chiến lược mới cùng các dự án đột phá của GEIN Academy đã được đội ngũ lãnh đạo công bố trước cộng đồng GEIN Elite Club.

Theo đó, bước sang năm 2023 - năm “Khẳng định vị thế - Vươn tầm quốc tế”, Co-Founder Thạch Thảo đã thay mặt đội ngũ lãnh đạo công bố tầm nhìn và chiến lược mới nhằm đưa tên tuổi của GEIN vươn ra thế giới.

“Chúng tôi sẽ bồi dưỡng mỗi con người của GEIN trở thành những nhà lãnh đạo tuyệt vời có năng lực truyền cảm hứng, có năng lực đứng trên sân khấu đào tạo hàng ngàn người, từ đó phát triển các thành viên trở thành những nhà lãnh đạo toàn cầu”, chị Thạch Thảo chia sẻ.

GEIN Academy sẽ đào tạo những nhà lãnh đạo toàn cầu với kiến thức và kỹ năng chuẩn quốc tế.

Từ chiến lược này, các lãnh đạo GEIN Academy đã cho ra mắt một cộng đồng hội tụ những lãnh đạo tinh hoa nhất của GEIN với tên gọi C-Club. Đây là cộng đồng tập hợp những lãnh đạo xuất sắc nhất sẽ được bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quốc tế để trở thành một nhà Life Coach có ảnh hưởng trên toàn cầu.

Trainer Thạch Thảo cho rằng, để cộng đồng C-Club phát triển mạnh mẽ và trở thành những nhà đào tạo quốc tế, việc trang bị các kỹ năng cần thiết, đặc biệt là tiếng Anh sẽ là một điều bắt buộc đối với những con người thuộc cộng đồng tinh hoa nhất của GEIN.

Không chỉ vậy, để xây dựng cộng đồng những nhà Life Coach toàn cầu, Co-Founder Thạch Thảo cùng các nhà lãnh đạo của GEIN Academy không ngừng xây dựng và cải thiện các khóa học đào tạo chuyên môn chuẩn quốc tế.

3 nhà lãnh đạo GEIN Academy cùng Tiến sĩ John C. Maxwell tại chương trình Thiết kế cuộc đời ngoại hạng 2023.

Trong suốt 3 năm vừa qua, những sự kiện đào tạo quốc tế với quy mô tầm cỡ và đẳng cấp đã liên tục được thực hiện.

GEIN Academy đã thành công hợp tác với nhiều diễn giả uy tín trên thế giới như ông Robin Robbins - Giám đốc điều hành The Myers-Briggs Company, Tiến sĩ Alok Bharadwaj - nguyên Phó chủ tịch cao cấp, phụ trách chiến lược của Canon châu Á; và gần đây nhất là Tiến sĩ John C. Maxwell - chuyên gia lãnh đạo có ảnh hưởng hàng đầu thế giới do Inc vinh danh.

Đặc biệt, đội ngũ lãnh đạo cùng cộng đồng tinh hoa GEIN Elite Club thường xuyên có các chuyến công tác và du học tại nước ngoài để nâng cao năng lực coaching quốc tế. Các khóa học ngắn ngày tại Singapore, Nhật Bản,... là những những bước phát triển quan trọng trong hành trình kiến tạo cộng đồng những nhà Life Coach toàn cầu của GEIN Academy.

Các nhà lãnh đạo của GEIN Academy trong chuyến đào tạo tại Singapore do thầy Robin Robbins - Giám đốc điều hành The Myers Briggs Company giảng dạy.

Với những chiến lược đột phá, đội ngũ lãnh đạo GEIN Academy nói chung và Co-Founder Thạch Thảo nói riêng dần tiến tới hiện thực hóa khát vọng vươn ra quốc tế. Năm 2023 hứa hẹn sẽ tiếp tục là năm chứng kiến nhiều bước chuyển mình đột phá của những nhà Life Coach tại GEIN Academy.

Bảo Anh