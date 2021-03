Có đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào An Giang?

(VTC News) -

Sáng 9/3, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết sẽ giao cho Công an tỉnh điều tra làm rõ có hay không đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sau khi tỉnh này liên tiếp phát hiện tới 34 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

"Hiện nay tất cả các trường hợp này đang được cách ly. UBND tỉnh sẽ giao cho công an tỉnh điều tra làm rõ việc có hay không đường dây tổ chức nhập cảnh trái phép", ông Bình thông tin.

7 người Trung Quốc cùng tài xế người Việt bị Công an TP Châu Đốc bắt giữ tối 4/3. (Ảnh: Nghiêm Túc)

Trước đó, khoảng 21h ngày 4/3, tại khu vực cầu Cồn Tiên (thuộc khóm 3, phường Châu Phú A, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang), Công an TP Châu Đốc phối hợp với Công an huyện An Phú phát hiện ô tô chở 7 người Trung Quốc.

Qua làm việc, những người này khai nhận do có nhu cầu sang Campuchia tìm việc làm nên được hướng dẫn cách thức qua Campuchia bằng con đường quá cảnh sang Việt Nam.

Ngày 1/3, họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn gần khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. Sau đó, họ được ô tô 7 chỗ đón và đưa lên một xe khách giường nằm để vào TP.HCM.

Từ đây, họ được đưa lên ô tô 7 chỗ để di chuyển về TP Châu Đốc. Khi đến khu vực cầu Cồn Tiên (TP Châu Đốc) họ bị lực lượng công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra và bắt giữ.

Khoảng 21h ngày 6/3, tại bến phà Mương Miễu (nối An Giang và Đồng Tháp), lực lượng chức năng thị xã Tân Châu (An Giang) phát hiện 2 ô tô chở 14 người Trung Quốc từ khu vực TP Châu Đốc (An Giang) hướng về TP.HCM.

Do số người Trung Quốc này không hợp tác khai báo nên đến nay, ngành chức năng chỉ mới nắm được một số thông tin sơ bộ về tên tuổi, năm sinh, địa chỉ. Cơ quan chức năng đang tiếp tục khai thác lịch trình di chuyển của những người này.

Tiếp đó, 3h ngày 7/3, Công an TP Châu Đốc phát hiện ô tô chở 13 người Trung Quốc.

Những người ngày khai nhận, sau khi tập trung tại TP Nam Ninh (Trung Quốc) họ được dẫn qua các đường núi đến khu vực biên giới Việt Nam và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường mòn tại khu vực cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn.

Sau đó, họ được đón bằng xe ô tô và chở đến tập trung tại một khu chung cư ở TP.HCM. Đến khoảng 21h ngày 6/3, những người này được đưa lên 1 ô tô 4 chỗ và 1 ô tô 7 chỗ để đi An Giang.

Đến 2h ngày 7/3, họ được đổi ô tô 16 chỗ. Đến khoảng 3h ngày 7/3, khi xe dừng lại cho khách xuống ăn tại TP Châu Đốc thì bị công an phát hiện.

Hiện, 34 trường hợp người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và các tài xế liên quan đang được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định.