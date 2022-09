Clip cảnh sát đánh nam sinh: Chủ tịch Sóc Trăng chỉ đạo 'làm tới nơi tới chốn'

(VTC News) -

Liên quan clip cảnh sát dùng dùi cui, nón bảo hiểm đánh 1 thiếu niên, tối 28/9, trả lời VTC News, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng - Trần Văn Lâu cho biết, hiện lãnh đạo tỉnh đã nắm được vụ việc và chỉ đạo Công an tỉnh trong sáng mai (29/9) phải có báo cáo gửi UBND tỉnh.

"Hiện Công an tỉnh đang điều tra và trong sáng ngày mai sẽ báo cáo bằng văn bản gửi Tỉnh uỷ, UBND và cả Bộ Công an nữa. UBND tỉnh đã chỉ đạo công an làm tới nơi tới chốn", ông Lâu nói.

Trước đó, trả lời VTC News, Đại tá Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã tạm đình chỉ Tổ công tác có mặt trong đoạn clip.

"Trước mắt, tạm đình chỉ 4 chiến sĩ Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng trong có mặt trong đoạn clip trên", Đại tá Sol nói.

Thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 24/9. Lúc này, lực lượng Đội CSGT, Trật tự Công an thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng đang đi tuần trên tuyến đường Nam Sông Hậu, đoạn thuộc khóm Xẻo Me, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu thì phát hiện 2 nam sinh đi mô tô trên 100 phân khối nên ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Khi lực lượng ra hiệu dừng xe, 2 thiếu niên không chấp hành mà lái xe chạy ngược chiều đến xã Lạc Hòa (thị xã Vĩnh Châu) nên lực lượng CSGT đuổi theo. Hai thiếu niên này không dừng lại mà tiếp tục lái xe vòng qua xã Vĩnh Hải (thị xã Vĩnh Châu). Trên đoạn đường dài khoảng 15km, 2 thiếu niên này chạy xe với tốc độ cao, nhiều lần ép xe của lực lượng CSGT vào lề đường.

Hai chiến sĩ công an dùng tay, chân, dùi cui đánh thiếu niên. (Ảnh chụp màn hình)

Đến ấp Âu Thọ A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu thì CSGT đuổi kịp 2 thiếu niên và dừng xe trước 1 nhà kho. Nhóm cảnh sát truy đuổi đã có hành vi bạo lực, đánh thiếu niên lái xe.

Hai chiến sĩ hành hung thiếu niên cầm lái được xác định là Trung úy N.Q.T. (áo vàng) và Đại úy C.M.T. (áo xanh). Hai cán bộ công an tăng cường đến sau là Đại úy H.T.A. và Thượng úy Đ.T.P., cùng thuộc Đội CSGT, Trật tự Công an thị xã Vĩnh Châu.