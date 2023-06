CLB Công an Hà Nội chưa dùng Quang Hải ở trận gặp Hà Tĩnh

(VTC News) -

CLB Công an Hà Nội chưa đăng ký thi đấu cho Nguyễn Quang Hải. Ngôi sao sinh năm 1997 không có tên trong danh sách cầu thủ của đội bóng công an thi đấu trận gặp CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 12 V-League 2023. Như vậy, Quang Hải phải chờ ít nhất một tuần nữa mới thi đấu trận ra mắt CLB mới ở vòng 13 (gặp SHB Đà Nẵng trên sân khách).

Quang Hải vừa ký hợp đồng có thời hạn 1,5 năm với CLB Công an Hà Nội hôm qua (23/6). Tiền vệ này trở lại V-League sau hơn một năm kể từ ngày chia tay Hà Nội FC. Quang Hải sử dụng số áo 19 ở đội bóng mới. CLB Công an Hà Nội xác nhận cầu thủ này "sẽ có mặt trên sân vận động Hàng Đẫy ở trận đấu gặp CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh".

Quang Hải chưa thi đấu cho CLB Công an Hà Nội ở vòng 12 V-League.

Tuy nhiên, do CLB chưa hoàn tất việc đăng ký thi đấu, Quang Hải sẽ chỉ góp mặt trên khán đài. Điều này không khó hiểu bởi tiền vệ 26 tuổi chỉ vừa gia nhập CLB Công an Hà Nội và anh chưa tập luyện buổi nào với các đồng đội.

"Đây giống như trang mới trong sự nghiệp của tôi. Hải tin rằng mình sẽ nỗ lực và cống hiến những gì tốt nhất để đóng góp cho CLB Công an Hà Nội. Tôi rất nóng lòng gặp và tập luyện cùng các động đội để chuẩn bị cho những trận đấu sắp tới, đóng góp những màn trình diễn tốt nhất cho CLB để giành chiến thắng tặng người hâm mộ CLB Công an Hà Nội", Quang Hải nói trong lễ ký hợp đồng và ra mắt CLB Công an Hà Nội hôm qua.

Phó Chủ tịch CLB Công an Hà Nội Trần Văn Hùng chia sẻ: "Trong thời gian tới Quang Hải sẽ khoác áo CLB và cùng các cầu thủ cố gắng đạt thành tích cao trong mùa giải 2023. Lãnh đạo CLB Công an Hà Nội hi vọng Quang Hải sẽ sớm nhập lối chơi và tạo nên những màn trình diễn đẹp mắt để phục vụ khán giả. CLB sẽ tạo mọi điều kiện để Quang Hải sớm hòa nhập lối chơi chung và cùng đội vươn tới đỉnh cao mới".

Quang Hải là sự bổ sung, củng cố sức mạnh của CLB Công an Hà Nội cho chiến dịch đua vô địch V-League 2023. Đội bóng ngành công an hiện đang xếp thứ hai trên bảng xếp hạng. Họ có thể sử dụng Quang Hải sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký với ban tổ chức.

Minh Anh