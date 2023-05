Cindy Hạnh Chu - Người 'thổi hồn' cho các chương trình nghệ thuật quốc tế

(VTC News) -

Cindy Hạnh Chu - Chu Thị Hồng Hạnh được biết đến là một trong những người tiên phong của các chương trình văn hóa nghệ thuật, kết nối cộng đồng có tính chất quốc tế. Chị là một trong những người đầu tiên kết nối thành công các chương trình từ quốc tế đưa về Việt Nam và giới thiệu nền tảng văn hóa cũng như lịch sử của người Việt để mọi người có thể hiểu hơn về sự phát triển văn hóa của đất nước.

Cindy Hạnh Chu – Trưởng Ban tổ chức 2023 Miss SAKE Việt Nam.

Cindy Hạnh Chu bước chân vào nghề từ những chương trình kết nối thời trang, âm nhạc nhỏ. Đến hiện tại, chị tiếp tục đảm nhiệm vai trò sản xuất các chương trình lớn như Fashion Runway Spring – Summer 2021, truyền hình thực tế DJ Star 2022 và gần đây nhất là cuộc thi Hoa hậu Sake quốc tế - Miss Sake Việt Nam 2023.

Cindy Hạnh Chu - Giám đốc sản xuất Chương trình truyền hình thực tế DJ Star 2022.

Trong một xã hội biến đổi không ngừng, những người trẻ như nhà sản xuất Cindy Hạnh Chu đã luôn luôn tìm một hướng đi khác biệt. Chị quyết định rẽ hướng và làm trái ngành để tạo nên ước mơ riêng của chính mình. Tuy xuất phát điểm là một dược sỹ, người đẹp lại lựa chọn hoạt động trong lĩnh vực truyền thông.

Như duyên đã định, tất cả các chương trình do chị sản xuất đều thành công và gây được tiếng vang, làm hài lòng cả những chuyên gia thời trang và khán giả yêu mến cái đẹp.

Ms. Cindy Hạnh Chu – người “thổi hồn” cho các chương trình nghệ thuật.

Xuất phát điểm từ là một CEO của một công ty truyền thông mang tên MC MEDIA và sau này đổi tên là MC ETERTAIMENT MEDIA - Cindy Hạnh Chu đã và đang tiếp tục vươn mình ra thị trường quốc tế bằng các dự án kết nối thời trang và văn hoá trong xu thế hội nhập toàn cầu.

Chị dám từ bỏ công việc của mình để theo đuổi ước mơ và đam mê, bước ra khỏi vùng an toàn để bước đến nơi xuất phát điểm của đường đua - ghi tên mình lên các sự kiện văn hóa quốc tế mà cô đang gây dựng.

Cindy Hạnh Chu tâm sự: "Tôi may mắn khi bắt đầu một sự nghiệp làm về lĩnh vực văn hóa giải trí được gặp gỡ được những người anh chị đi trước, những người bạn luôn chia sẻ mọi công việc với mình. Dù tôi biết công việc nào cũng có đặc thù khó khăn riêng, nhưng để thành công, mình luôn tập trung vào điều khiến mình khác biệt là kiến thức và cách mình chăm sóc khách hàng. Chắc chắn những ai lấy cái tâm làm nghề thì đều sẽ được khách hàng tín nhiệm”.

Cindy Hạnh Chu tại sự kiện Fashion Runway Spring and Summer 2021.

Với sự nhạy cảm cùng đam mê cháy bỏng về cái đẹp, vì vậy, ngoài làm truyền thông, Cindy Hạnh Chu còn cống hiến rất nhiều cho lĩnh vực thời trang tại miền Bắc.

Chị từng làm Trưởng BTC của một số chương trình thời trang chất lượng như: The Best Style Awards, Fashion Runway Spring and Summer 2021, Miss Sake Việt Nam 2023 và được mời làm BGK của nhiều chương trình show đầy ấn tượng với các du khách quốc tế… Ngoài ra, chị còn phụ trách phát triển trang thông tin điện tử Saovietonline.vn rất được nhiều độc giả mến mộ.

Cindy Hạnh Chu trong vai trò Trưởng Ban tổ chức Miss Yoga Việt Nam 2022.

Chia sẻ những kinh nghiệm dành cho lớp trẻ, Cindy Hạnh Chu cho biết, đối với người trẻ hiện đại, điều quan trọng hơn câu hỏi “Bạn làm nghề gì?” đó là việc bạn có đang cảm thấy thỏa mãn và nhìn ra cơ hội phát triển với công việc đó không? Cindy Hạnh Chu chính là một tấm gương "điển hình cho giới trẻ", thể hiện qua hình ảnh một người dám nghĩ, dám làm, dám cho mình cơ hội được học hỏi và nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân theo từng ngày.

Bảo Anh