CIG Power - Giải pháp an toàn khi làm việc trên cao

Tất cả các mẫu xe đều được kiểm định về chất lượng an toàn theo quy định được Bộ Lao động – Thương binh và xã hội chỉ định.

Thay vì sử dụng giàn giáo thô sơ với nhiều rủi ro tiềm ẩn (như sập giàn, trơn trượt,...) xe thang nâng người mang đến giải pháp thi công an toàn, hiệu quả nhờ tích hợp nhiều ưu điểm vượt trội như di chuyển an toàn, có lan can bảo vệ, xe chạy bằng động cơ điện acquy hoặc diesel giúp tiết kiệm thời gian thi công. Chiều cao linh hoạt từ 4m - 65m, đa dạng dòng xe bao gồm xe dạng cắt kéo, dạng trụ đứng, dạng gấp khúc... đáp ứng với mọi yêu cầu thi công.

Xe nâng người giúp đảm bảo an toàn, giúp khách hàng dễ dàng thi công trên cao

CIG Power cung cấp đầy đủ các loại xe nâng người chính hãng được nhập khẩu trực tiếp từ Canada, Hoa Kỳ và châu Âu. Xe luôn có sẵn trong kho với số lượng lớn và vận chuyển tận nơi theo yêu cầu của khách hàng.

Số lượng sản phẩm lớn, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Không chỉ vậy, thấu hiểu nỗi lo tài chính của mỗi doanh nghiệp, CIG Power có chính sách giá xe nâng người ưu đãi với mức chiết khấu cao cho đơn hàng thuê dài hạn hoặc số lượng lớn. Thời gian cho thuê linh hoạt theo ca làm việc, ngày, tuần, tháng. Cùng với đó là sự tận tâm của đội ngũ tư vấn viên và kỹ thuật viên tay nghề cao. CIG luôn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng, đem lại cho bạn sự hài lòng tuyệt đối về dịch vụ, sản phẩm.

Đội ngũ kỹ sư của CIG Power cam kết mang đến sự hài lòng cho khách hàng