Vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải vắng mặt, phiên tòa phúc thẩm bị hoãn

Ngày 9/1, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử phúc thẩm vụ án trốn thuế xảy ra trong quá trình chuyển nhượng nhà đất tại số 78/40 Tuệ Tĩnh (TP. Nha Trang) mà vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải là bị cáo.

Trong số các luật sư bào chữa cho ông Hải, chỉ 3 người đến tòa. Hai bị cáo không kháng cáo là Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (48 tuổi, ở phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang) và em ruột bà Hạnh là ông Ngô Văn Lắm (38 tuổi, ở phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang) cũng có mặt tại tòa.

Bị cáo Ngô Tuyết Phương (vợ ông Hải) có đơn xin vắng mặt vì lý do đang khám chữa bệnh và xin hoãn phiên tòa. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng tài liệu, chứng cứ mà bà Phương cung cấp là bản photocopy, không có dấu và do phòng khám tư nhân phát hành nên tòa xác định bà Phương vắng mặt không lý do.

Bị cáo Trần Vũ Hải có đến nhưng không vào phòng xử án khi HĐXX tuyên khai mạc phiên tòa. Do vậy, thư ký phiên tòa báo cáo với HĐXX là ông Hải vắng mặt không rõ lý do. 47 luật sư bào chữa cho vợ chồng ông Hải cũng được tuyên bố vắng mặt không có lý do

Luật sư Trần Vũ Hải đến tòa nhưng không tham dự mà đứng ngoài.

Trong số luật sư có 7 người gửi đơn xin hoãn phiên tòa, nhưng HĐXX xét lý do xin hoãn thấy không có căn cứ để chấp nhận nên xác định họ vắng mặt không lý do. Ngoài ra, còn có 10 người làm chứng cũng vắng mặt không rõ lý do.

Khi được HĐXX hỏi ý kiến, đại diện Viện KSND tỉnh Khánh Hòa và cả 3 luật sư có mặt đều đề nghị hoãn xử để đảm bảo không bất lợi và đảm bảo quyền của các bị cáo. Khoảng 10h30, thẩm phán Nguyễn Tuấn Long - chủ tọa phiên tòa đọc quyết định hoãn phiên tòa và sẽ xét xử lại vào ngày 16/1.