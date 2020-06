VKSND tối cao khởi tố vụ án liên quan Đường 'Nhuệ': Vì sao công an huyện bỏ qua?

Liên quan đến việc Cơ quan điều tra VKSND tối cao khởi tố vụ án liên quan Đường 'Nhuệ', ngày 9/6, Công an huyện Vũ Thư (Thái Bình) giải thích lý do vì sao trước đó Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư lại không khởi tố vụ án hình sự.

Dấu hiệu bảo kê xe khách

Theo tài liệu điều tra, từ đầu năm 2018, anh Trần Ngọc Hoàng (SN 1983, trú tại xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư) mua một xe ô tô loại 9 chỗ ngồi để đón chở khách từ các xã lân cận đi Hà Nội vào thời gian 13h30 các buổi chiều hàng ngày (xe không đăng ký bến bãi và giờ chạy).

Trong khi trước đó, trên tuyến đường này đã có xe khách 43 chỗ của nhà xe Mai Tuyên do anh Trần Duy Huấn (SN 1971, chủ xe, trú tại xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư) và Trần Văn Thuân (SN 1987, là lái xe, trú tại xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư) đăng ký bến bãi và giờ chạy đón khách vào lúc 13h30 hàng ngày.

Việc đón khách của anh Hoàng làm ảnh hưởng đến lượng khách đi xe Mai Tuyên. Anh Huấn (chủ xe) đến nhà anh Hoàng để nói chuyện và đề nghị anh Hoàng dịch thời gian chạy xe vào lúc 15h hằng ngày nhưng anh Hoàng không đồng ý.

Nguyễn Xuân Đường và Tiến "Trắng".

Anh Thuân nói chuyện với Phạm Văn Sáng (SN 1991, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, là bạn của Thuân) và nhờ Sáng đến bảo anh Hoàng cho xe chạy vào giờ muộn hơn.

Sau đó, Sáng cùng Bùi Mạnh Tiến (còn gọi là Tiến "Trắng", SN 1995, con nuôi của Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", trú tại xã Nguyên Xá, huyện Vũ Thư) đến xã Hồng Phong, nơi xe của anh Hoàng đang bắt khách.

Tại đây, Tiến và Sáng yêu cầu anh Hoàng chạy xe đón khách vào lúc 15h hàng ngày, tuy nhiên những ngày sau đó anh Hoàng vẫn cho xe chạy vào lúc 13h30.

Một ngày giữa tháng 5/2018, Sáng và Tiến đến nhà anh Hoàng thì gặp chị Nhiễu (vợ anh Hoàng). Sáng và Tiến nói anh Hoàng phải đón khách muộn hơn 15h hàng ngày, nếu không thì phải đưa cho Sáng và Tiến 3 triệu đồng mỗi tháng để sắp xếp khách cho xe.

Tối cùng ngày, anh Hoàng nhờ người gọi điện cho Sáng xuống nhà. Sáng, Tiến và một số đối tượng khác đến nhà anh Hoàng nói chuyện, anh Hoàng không đồng ý đóng tiền nên sau đó xảy ra cãi chửi nhau nhưng không xô xát, đánh nhau.

Thời gian sau đó, Sáng vẫn thấy anh Hoàng đón khách vào lúc 14h hàng ngày nên tối 22/5/2018, Sáng nảy sinh ý định đánh anh Hoàng để dằn mặt.

Khoảng 19h00 ngày 22/5/2018, Sáng đi xe máy, mang theo một thùng cát tông, bên trong để một con dao dài khoảng 40cm, sang rủ Hoàng Văn Phi (SN 1980, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư) đi đánh anh Hoàng.

Khi đến xã Nguyên Xá, Sáng vào rủ Tiến và Nguyễn Tuấn Long (SN 1989, trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình (Long đang ở nhà Tiến) đến nhà anh Hoàng để nói chuyện.

Khi đến ngõ nhà anh Hoàng, Tiến và Long đứng ở ngoài đường, còn Sáng và Phi mang theo thùng cát tông đi bộ vào cổng nhà anh Hoàng, tới cổng Sáng gọi: “Anh Hoàng ơi cho gửi ít đồ mai đi Hà Nội”.

Khi anh Hoàng ra mở cổng, Sáng rút con dao trong thùng cát tông chém trúng tay phải của anh Hoàng, anh Hoàng bỏ chạy vào trong nhà. Sáng chạy theo, dùng dao chém vùng vai và chân của Hoàng. Sau đó, Sáng cùng Phi bỏ chạy, để lại con dao tại nhà anh Hoàng, còn Tiến và Long đi về nhà tại xã Nguyên Xá.

Anh Hoàng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình rồi chuyển Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) từ 22/5/2018 đến 25/5/2018 thì ra viện.

Tại cơ quan điều tra, Sáng, Phi, Tiến, Long thừa nhận hành vi của mình và phù hợp với các tài liệu chứng cứ thu thập được.

Vì sao không khởi tố vụ án?

Tại giấy chứng nhận thương tích ban đầu do Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình cung cấp, anh Hoàng bị 8 vết thương trên cơ thể, trong đó có vết thương lộ xương cẳng tay.

Ngày 24/5/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư ra Quyết định trưng cầu Trung tâm pháp y tỉnh Thái Bình giám định thương tích đối với anh Trần Ngọc Hoàng.

Tuy nhiên, do ngày 25/5/2018, anh Hoàng xuất viện Việt Đức nhưng không trở về địa phương nên Cơ quan điều tra chưa giám định thương tích ngay được, Công an huyện Vũ Thư đã lập biên bản ghi nhận.

Đầu tháng 6/2018, anh Trần Ngọc Hoàng có đơn từ chối giám định thương tích, xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người đã gây thương tích cho anh Hoàng với lý do sức khỏe đã ổn định để lao động, thương tích nhẹ.

Cơ quan điều tra đã làm việc trực tiếp với anh Hoàng; trong đơn đề nghị và lời khai của anh Hoàng đều trình bày việc rút đơn là hoàn toàn tự nguyện, không bị ai đe dọa, ép buộc. Anh Hoàng không yêu cầu bồi thường dân sự.

Ngày 14/6 và 20/6/2018, Công an huyện Vũ Thư gửi giấy mời yêu cầu anh Hoàng đi giám định thương tích, chị Nhiễu (vợ anh Hoàng) là người nhận giấy mời, còn anh Hoàng không có mặt ở địa phương. Công an huyện Vũ Thư đã lập biên bản ghi nhận.

Ngày 12/7/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư ra Quyết định dẫn giải anh Hoàng đến Trung tâm pháp y tỉnh Thái Bình để giám định. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư mời chính quyền địa phương xã Vũ Tiến đến nhà anh Hoàng để dẫn giải.

Tuy nhiên, chị Nhiễu (vợ anh Hoàng) cho biết, anh Hoàng đi làm ăn xa ở các tỉnh miền núi phía Bắc, gia đình không biết địa chỉ cụ thể và không liên lạc được với anh Hoàng.

Hết thời hạn xác minh giải quyết nguồn tin, căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự với lý do anh Hoàng từ chối giám định thương tích, không xác định được tỷ lệ tổn thương cơ thể nên hành vi của Sáng và Phi không có đủ yếu tố cấu thành tội phạm và chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện KSND huyện Vũ Thư.

"Tại thời điểm Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư giải quyết vụ việc, người bị hại là anh Trần Ngọc Hoàng từ chối giám định thương tích, việc từ chối là tự nguyện, không bị ai ép buộc. Anh Hoàng kiên quyết không chấp hành quyết định dẫn giải nên việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ", Công an huyện Vũ Thư cho biết.

Cuối tháng 7/2018, Viện KSND huyện Vũ Thư có công văn trả lời việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

Xét hành vi của Phạm Văn Sáng và Hoàng Văn Phi không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Hành vi của Phạm Văn Sáng và Hoàng Văn Phi là “Xâm hại sức khỏe của người khác” quy định tại điểm e khoản 3 Điều 5 Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Khoảng cuối tháng 8/2018, Công an huyện Vũ Thư đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Văn Sáng 2,5 triệu đồng; Hoàng Văn Phi 2,5 triệu đồng. Công an huyện Vũ Thư đã giao Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đến Sáng và Phi; tuy nhiên đến nay Sáng và Phi chưa thực hiện nộp phạt và không có mặt tại địa phương.

Đối với Bùi Mạnh Tiến và Nguyễn Tuấn Long, do các đối tượng đều trình bày Sáng, Phi rủ Tiến và Long đến nhà anh Hoàng để nói chuyện, khi đến nơi thì Tiến, Long đứng ngoài đường, không tham gia đánh anh Hoàng nên không có căn cứ để xử lý.

Ngày 27/4/2020, Công an huyện Vũ Thư đã giao Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao hồ sơ xác minh, giải quyết vụ việc trên.

Mới đây, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao trưng cầu giám định thương tích đối với anh Trần Ngọc Hoàng, xác định, anh Hoàng bị tổn thương cơ thể 44%.

Sau khi kiểm tra, xác minh một số đối tượng có liên quan đến Nguyễn Xuân Đường gây thương tích cho anh Hoàng từ năm 2018 nhưng không bị xử lý hình sự, Cơ quan điều tra VKSND tối cao thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, nên yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư; đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Ngày 5/6/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 6) quyết định chuyển vụ án trên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền và yêu cầu làm rõ dấu hiệu của tội “Cưỡng đoạt tài sản” để xử lý theo pháp luật.

Hiện Cơ quan điều tra VKSND tối cao đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan trong việc bỏ lọt tội phạm, không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này!

Video: Đàn em Đường Dương chém người trọng thương hơn 8 năm trước