Theo dấu 'ông trùm' chuyên dùng trẻ em để gieo 'cái chết trắng' ở Huế

Mới đây, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy mang bí số 520P, bắt giữ Hồ Văn Phương (44 tuổi, trú thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) - được xác định là đối tượng cầm đầu; Trần Quốc Tiến (27 tuổi) và Đào Xuân Bách (29 tuổi) cùng trú tại thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng); Nguyễn Thị Ngân (23 tuổi, trú tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng); Ngô Thị Mộng Luyến (22 tuổi, trú tại xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).

Những kẻ trong đường dây mua bán, vận chuyển và tàng trữ ma tuý có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Thừa Thiên - Huế bị công an triệt phá. (Ảnh: CACC)

Đây được xem như chuyên án ma tuý có quy mô lớn nhất ở Thừa Thiên - Huế từ trước đến nay. Số lượng ma tuý mà cơ quan công an thu giữ được là 5 gói ma tuý đá có khối lượng 5kg và 600 triệu đồng. "Ông trùm" cầm đầu đường dây buôn bán ma tuý nói trên là một kẻ "cáo già", luôn sử dụng nhiều thủ đoạn gian manh để điều hành đường dây.

Theo dấu 'ông trùm'

Cuối năm 2019, tại phường Kim Long (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) bỗng xuất hiện một nhóm nam nữ lạ mặt, chúng thường xuyên tụ tập và có nhiều biểu hiện bất minh. Nhất cử, nhất động của nhóm người này nhanh chóng rơi vào con mắt chú ý của các cán bộ trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Thừa thiên - Huế.

Qua công tác theo dõi địa bàn cùng những biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định ngôi nhà ở số 1A/170 đường Lý Nam Đế (phường Kim Long, TP Huế) do Hồ Văn Phương thuê lại làm điểm tàng trữ ma túy được thu gom từ Lào về để phân phối tại nhiều tỉnh thành khác nhau.

Thế nhưng, "ông Trùm" Phương lại rất ít khi xuất hiện tại căn nhà nói trên. Tất cả các hoạt động gần như được thực hiện bởi cánh đàn em thân tín mà Phương thu gom ở nhiều tỉnh thành khác nhau thực hiện. Cơ quan công xác định có khoảng 4-5 kẻ thường trực ở ngôi nhà nói trên để thực hiện việc tàng trữ và buôn bán ma tuý.

Xác định đây là một đường dây ma túy lớn nên dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh này nhanh chóng xác lập chuyên án để điều tra với quyết tâm triệt phá bằng được đường dây tội phạm này.

"Ông Trùm" Hồ Văn Phương lúc bị công an bắt giữ. (Ảnh: CACC)

Thượng tá Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho hay, qua những tài liệu, thông tin thu thập được, Ban chuyên án xác định đường dây ma túy do Hồ Văn Phương cầm đầu. Phương là kẻ từng có tiền án về tội "mua bán trái phép chất ma túy".

Vào tù ra tội nhiều nên Hồ Văn Phương luôn tỏ ra là một kẻ liều lĩnh và đi đâu hắn cũng thủ theo vũ khí nóng phòng thân và sẵn sàng chống lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Do sinh ra và lớn lên ở thị trấn Lao Bảo - nơi có cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thông thương với cửa khẩu Den Savanh của Lào nằm cạnh sông Sepon nên Phương nắm rõ mọi ngóc ngách, kể cả đường tiểu ngạch tại khu vực này. Lợi dụng điều này, Phương thường xuyên sang Lào để gom ma túy đá, sau đó vận chuyển theo đường tiểu ngạch qua biên giới Việt - Lào để đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Lợi dụng trẻ em để gieo 'cái chết trắng'

Sau khi vận chuyển, buôn bán một số phi vụ trót lọt từ biên giới nước bạn Lào về Việt Nam, Hồ Văn Phương kiếm được một số tiền khá lớn. Từ đó, "ông trùm" này bắt đầu nghĩ đến việc mở rộng địa bàn buôn bán, giao dịch ma tuý ra các địa phương khác.

Để thực hiện ý đồ, "ông trùm" Phương chiêu mộ 4 đàn em thân tín gồm Trần Quốc Tiến; Đào Xuân Bách; Nguyễn Thị Ngân và Ngô Thị Mồng Luyến. Sau đó, gã tìm cách vận chuyển ma tuý từ Lào về Việt Nam và căn nhà 1A/170 Lý Nam Đế (TP Huế) làm điểm tập kết.

Những đàn em thân tín mà Phương chiêu mộ có nhiệm vụ túc trực ở căn nhà thuê nói trên và giúp sức "ông trùm" phân phối ma tuý từ Huế đi các tỉnh thành ở miền Trung lẫn các tỉnh ở miền Nam để tiêu thụ. Để tránh sự chú ý, căn nhà 1A/170 Lý Nam Đế được những kẻ trong đường dây gieo "cái chết trắng" thiết kế một cách "kín cổng cao tường" và lúc nào cũng trong trình trạng khoá trái.

Đáng chú ý, trong quá trình hoạt động vận chuyển, buôn bán ma tuý, "ông trùm" Hồ Văn Phương cùng đàn em luôn sử dụng nhiều thủ đoạn gian manh để qua mắt cơ quan công an. Sự lưu manh và táng tận lương tâm của Hồ Văn Phương thể hiện ở chỗ hắn sử dụng cả trẻ em để thực hiện vào một số phi vụ giao dịch ma tuý.

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân trong ban chuyên án.

Giữa tháng 5/2020, nhận được tin báo từ trinh sát về việc Hồ Văn Phương vừa nhận một lượng lớn ma túy từ Lào về và chuẩn bị đưa vào Huế tiêu thụ, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp chỉ đạo ban chuyên án gồm hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy; Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Công an TP Huế tham gia phá án.

5h sáng 13/5, lực lượng thuộc ban chuyên án ập vào số 1A/170 đường Lý Nam Đế và bắt giữ Hồ Văn Phương cùng 4 đàn em của gã là Tiến, Bách, Ngân và Luyến. Khám xét tại căn nhà này, cơ quan công an thu giữ 5 gói ma túy đá có tổng trọng lượng hơn 5kg vừa được các đối tượng chia lẻ bọc kín trong túi ni lon màu vàng để chuẩn bị đưa đi tiêu thụ cùng 600 triệu đồng tiền mặt; 1 ô tô và nhiều dụng cụ để chia ma túy.

Cùng trong thời gian này, một tổ công tác thuộc Ban chuyên án Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng được cử ra thị trấn Lao Bảo phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị khám xét nhà riêng của đối tượng Hồ Văn Phương, qua đó thu giữ nhiều chứng cứ, tài liệu quan trọng để phục vụ công tác điều tra.

Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế nhận định, đây là chuyên án ma túy xuyên quốc gia, liên tỉnh với nhiều đối tượng ở các tỉnh thành tham gia nên quá trình thực hiện phá án, bắt giữ các đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Hồ Văn Phương là kẻ có thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt và rất manh động, liều lĩnh, sẵn sàng dùng hàng nóng để chống trả lực lượng Công an.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận định, việc phá thành công đường dây tổ chức mua bán, vận chuyện và tàng trữ chất ma tuý do Hồ Văn Phương cầm đầu là chiến công lớn của ngành công an tỉnh nhà. Đây cũng là vụ buôn bán ma tuý quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Với thành tích xuất sắc khi phá thành công chuyên án nói trên, ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ tặng bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân thuộc phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế; Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng trao thưởng 10 triệu đồng cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy.