Hành trình 15 ngày truy lùng và cuộc vây bắt tiêu diệt Tuấn 'khỉ'

Giết chết 5 người bằng súng AK

Khoảng 14h30 ngày 29/1, Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ, SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) cùng em họ là Lê Quốc Minh (Minh "sida", SN 1993, ngụ huyện Củ Chi) đi chung xe máy mang theo súng AK đến điểm đánh bạc tại vườn nhãn cạnh nhà số 28B đường số 121, ấp 5 (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi).

Tại đây, Tuấn nổ nhiều phát súng làm 4 người chết tại chỗ gồm: Vương Ngọc Hưng (SN 1990), Lê Tấn Long (SN 1974), Lê Thành Trung (SN 1992, cùng ngụ huyện Củ Chi) và Huỳnh Ngọc Minh Tùng (SN 1985, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Một người bị thương nặng là Trần Văn Thạnh (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi).

Gây án xong, Tuấn lấy xe máy SH cùng 1 tỷ đồng cướp được chạy về ấp Thạnh An (xã Trung An, huyện Củ Chi). Tuấn bỏ lại xe SH, chiếm đoạt xe Nouvo màu đỏ đen của chị V.T.B.V. để tẩu thoát.

Lê Quốc Tuấn (Tuấn "khỉ") là nghi phạm giết 5 người ở Củ Chi.

Khoảng 0h10 ngày 30/1, trên Tỉnh lộ 15 đoạn qua địa phận ấp Phú Thuận (xã Phú Hòa Đông), gần cầu Bến Nẩy, chiếc ô tô Chevrolet Cruze do anh L.V.H. (38 tuổi) lái chở anh L.Th.T. (48 tuổi) bị Tuấn bắn vỡ kính chắn gió phía trước và kính hông. Hai người trên xe bị thương nhẹ.

Khoảng 0h15, cũng trên Tỉnh lộ 15, Tuấn dùng súng AK bắn chết anh Vũ Chí Tâm (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) với 7 vết đạn để cướp xe Wave màu xanh mà anh đang đi.

Hành trình lẩn trốn

Từ sáng 30/1, Công an TP.HCM phong tỏa đường 472 (xã Trung An, huyện Củ Chi), với hơn 500 cảnh sát được điều động. Buổi chiều, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc và Giám đốc Công an TP.HCM Lê Đông Phong đến hiện trường quan sát hình ảnh flycam để chỉ đạo phá án. Bộ Công an quyết bắt Tuấn trong đêm 30/1, đồng thời cho phép tiêu diệt nghi phạm khi cần thiết.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh truy nã đối với Lê Quốc Tuấn về tội "Giết người", "Cướp tài sản", "Tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Lực lượng chức năng vây bắt Tuấn "khỉ" ở rừng cao su thuộc ấp Bốn Phú (xã Trung An).

Đến sáng 31/1, Tuấn "khỉ" vẫn bặt vô âm tín. Đại diện Bộ Chỉ huy quân sự TP.HCM cùng huyện Củ Chi xuống hiện trường khảo sát nhằm đưa ra phương án hỗ trợ cảnh sát cơ động tìm kiếm nghi can. Người dân bị hạn chế vào đường 472 (ấp Bốn Phú).

Ngày 1/2, lực lượng chức năng rút dần khỏi ấp Bốn Phú. Tuy nhiên, công an vẫn thường xuyên tuần tra khu vực này và lân cận.

Công an các tỉnh vào cuộc

Từ ngày 30/1, lực lượng chức năng nhận định không loại trừ khả năng Tuấn trốn sang các tỉnh khác để tìm đường đi Campuchia.

Lực lượng CSCĐ đứng chốt chặn tại khu vực đường Trung An.

Công an huyện Bến Cát (tỉnh Bình Dương) khuyến cáo về mức độ nguy hiểm của Lê Quốc Tuấn, lưu ý dân nếu phát hiện nghi phạm phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất chứ không tự ý bắt giữ. Công an huyện Dầu Tiếng (Bình Dương) phổ biến hình ảnh tên Tuấn cho người dân ở ven sông Sài Gòn thuộc xã Thanh Tuyền, Thanh An.

Ngày 31/1, Công an Bình Phước có công văn thông báo đến trưởng các phòng, trại, công an các huyện, thị xã thành phố trực thuộc về việc phối hợp truy bắt Lê Quốc Tuấn. Công an các tỉnh Long An, Tây Ninh cũng vào cuộc.

Đồng thời, Bộ đội Biên phòng lên kế hoạch phối hợp với Campuchia hỗ trợ bắt nghi phạm đặc biệt nguy hiểm này.

Liên tục cung cấp hình ảnh Tuấn "khỉ"

Từ ngày 5/2, Công an TP.HCM liên tục cung cấp hình ảnh Tuấn "khỉ" cho các cơ quan báo chí đăng tải, hỗ trợ cơ quan điều tra trong quá trình truy nã nghi phạm.

Công an tỉnh Bình Dương cung cấp hình ảnh Tuấn "khỉ" cho người dân.

Ngày 7/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM triệu tập vợ Tuấn "khỉ" - bà T.T.K.T., SN 1987 - lên làm việc. Hai người khác là bà H.T.T. (SN1975) và N.T.T. (SN 1972) cũng được triệu tập. Ngoài ra, công an cũng lấy lời khai của rất nhiều người liên quan đến hành vi đánh bạc của Tuấn "khỉ" và những người khác tại vườn nhãn xã Tân Thạnh Đông.

Liên quan vụ án, Lê Quốc Minh cũng bị bắt giữ; Phạm Thanh Tâm (tức Tý "bà Dòm", 33 tuổi, nghi can giữ 1 tỷ đồng Tuấn cướp tại sòng bạc) ra đầu thú.

Tiêu diệt nghi can

Khuya 13/2, hàng trăm cảnh sát bao vây, phong tỏa khu vực giao lộ Võ Văn Bích - Tỉnh lộ 15. Cạnh đó, lực lượng công an cũng chốt chặn khu vực cầu Xáng. Địa điểm này cách ấp Bốn Phú, xã Trung An, nơi lực lượng chức năng từng bao vây, truy tìm Tuấn "khỉ" trước đó, khoảng hơn 10km.

Lực lượng chức năng chốt chặn để truy bắt Tuấn "khỉ" vào khuya 13/2.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi khiến giao thông qua khu vực ùn ứ. Cảnh sát giao thông và dân phòng được điều động để đảm bảo trật tự. Các xe không thể đi qua ngã 3 đường Đỗ Văn Dậy giao với Tỉnh lộ 15.

Nhiều người có mặt tại hiện trường nghe thấy tiếng súng nổ. Đến rạng sáng 14/2, một người được cho có liên quan đến hoạt động ẩn nấp của Tuấn "khỉ" 14 ngày qua được áp giải ra khỏi hiện trường bằng xe gắn máy.

Một nguồn tin cho biết, Tuấn có hành vi chống đối nên bị lực lượng công an tiêu diệt khi đang lẩn trốn tại ngôi nhà ở khu vực giáp ranh giữa xã Bình Mỹ (huyện Củ Chi) và khu vực Cầu Xáng (huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Khoảng 2h ngày 14/2, xe cứu thương đi vào hiện trường và quay ra sau đó khoảng 30 phút. Chiếc xe này được cho là chở theo thi thể Tuấn "khỉ". Ngay sau đó, lực lượng chức năng rút dần khỏi hiện trường.

