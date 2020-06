Cán bộ tư pháp ở Thái Bình bị đánh nhập viện: Khởi tố vợ nguyên chủ tịch phường

Liên quan 5 bị can vừa bị khởi tố vì đánh anh Vũ Văn Pho (cán bộ tư pháp hộ tịch phường Lê Hồng Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) phải nhập viện, chiều 28/6, trả lời báo chí, ông Vũ Văn Liệu - Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong cho biết, một trong 5 bị can trên là vợ của người bị anh Pho tố cáo.

Bị can Hoàng Thị Ánh Nguyệt là vợ ông Đặng Xuân Hậu - nguyên Chủ tịch UBND phường Lê Hồng Phong.

Theo đơn tố cáo của anh Pho, ông Hậu là người ký duyệt hồ sơ vay vốn thoát nghèo cho một số trường hợp sai quy định, trong đó có trường hợp bà Đặng Thị Kim Thoa và bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt (vợ ông Hậu) cũng bị kỷ luật cách chức. Tuy nhiên ông Hậu vẫn tái cử Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong cho biết thêm, theo quy định 102 của Đảng, đảng viên có thân nhân liên quan tới pháp luật sẽ chịu trách nhiệm. Đảng ủy phường đang chờ kết luận từ cấp ủy cấp trên về việc dừng việc giới thiệu, quy hoạch chức danh đối với ông Đặng Xuân Hậu.

Anh Vũ Văn Pho bị kẻ lạ mặt đánh phải nhập viện điều trị.

Như VTC News đưa tin, anh Vũ Văn Pho có đơn tố cáo Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong về việc thực hiện quy trình nhân sự tái cử Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 không chỉ với ông Hậu mà với cả bà Đặng Thị Kim Thoa; cố tình đưa người không đủ điều kiện tiêu chuẩn để giới thiệu bầu vào các chức danh lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị xã hội.

Bà Đặng Thị Kim Thoa - nguyên Phó bí thư Đảng ủy phường Lê Hồng Phong nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy lập hồ sơ khống về việc vay vốn hộ mới thoát nghèo để trục lợi chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước, bị thi hành kỷ luật cách chức Phó bí thư Đảng ủy tháng 12/2018, cách chức ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2015-2020. Tuy nhiên, bà Thoa vẫn được giới thiệu ứng cử vào Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 18/6, khi đón con đi học về, anh Pho bị 2 người lạ mặt đánh gây chấn thương phải nhập viện điều trị.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 26/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích”, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Ánh Nguyệt (SN 1982, trú tại số nhà 272, khu đô thị Kỳ Bá, phường Kỳ Bá); Trần Như Tiến (SN 1999, trú tại số nhà 40/14/144, đường Trần Đăng Ninh, phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định, tỉnh Nam Định); Vũ Duy Tùng (SN 1989, trú tại số nhà 08D Nam ô 17, phường Hạ Long, TP Nam Định); Nguyễn Quang Bình (SN 1983, trú tại số nhà 6/3, khu quân nhân, phường Cửa Bắc, TPNam Định) về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Tùng (SN 1987, trú tại phường Năng Tĩnh, TP Nam Định) về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2 Điều 134, Bộ luật Hình sự; ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 3 tháng đối với Phạm Thanh Tùng, các bị can còn lại áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam được Viện KSND TP Thái Bình phê chuẩn.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình phối hợp Viện KSND thành phố tiếp tục điều tra vụ án.