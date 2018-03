Chuyện tình MC 'Chúng tôi là chiến sĩ': 10 năm trước dự đám cưới của nhau, 10 năm sau là vợ chồng

Sau nhiều thăng trầm cuộc sống, BTV Hoàng Linh "Chúng tôi là chiến sĩ" tìm được bến đỗ của đời mình bên người đàn ông mà cô cho là "tử tế nhất", "đàn ông nhất", "yêu thương mình nhất".

"Ngày anh cưới 10 năm về trước...

Em cùng anh chị em VTV3 chạy cả trăm cây số về chung vui. Đường thì ổ trâu, ổ bò, ổ voi, ổ khủng long đủ cả. Em nhớ có cú xóc đầu em còn đập lên tận trần xe. Ăn cỗ tưng bừng, lúc về chú rể say ngất người còn chẳng ra chào đoàn!

4 năm sau em cưới. Buổi tối trước hôm ăn hỏi một ngày, phông bạt xong xuôi, anh gọi cả 4,5 cuộc điện thoại mới tìm được đường vào nhà em. Anh ngồi buôn chuyện rôm rả, trình bày đủ kiểu. "Làm thủ tục" rồi anh về. Xúc động ghê gớm ý, anh là người đầu tiên ở cơ quan mừng cưới em mà.

Đấy, từ khi còn là "người dưng" mình đã đối xử với nhau rất tốt rồi, có lý gì bây giờ đã là người thân, là một nửa của đời nhau ta lại không dốc lòng, dốc sức sống với nhau tình nghĩa vẹn tròn!".

Những dòng tâm sự của Nguyễn Hoàng Linh, BTV dẫn chương trình quen thuộc với khán giả VTV3 của Chúng tôi là chiến sĩ, Cafe sáng với VTV3... khiến nhiều người vỡ lẽ. Hóa ra, ông anh đồng nghiệp khiến Hoàng Linh từng không quản ngại đường xa đến tận nhà dự đám cưới nhiều năm về trước chính là Trần Mạnh Hùng - bạn trai hiện tại của cô.

BTV Hoàng Linh bên đồng nghiệp nay trở thành chồng. Mối tình của cô thú vị đến nỗi người trong cuộc đôi lúc cũng bất ngờ về nó.

Nếu như 6 năm trước Mạnh Hùng từng khiến Hoàng Linh "xúc động ghê gớm" khi bận trăm công nghìn việc vẫn cố gắng đến trao cho mình chiếc phong bì mừng cưới, 6 năm sau tại Hàn Quốc, anh lại làm cô rưng rưng lần nữa.

Mạnh Hùng quỳ gối cầu hôn Hoàng Linh, trước bao cặp mắt ngưỡng mộ. Nữ MC xúc động viết lên Facebook: "Nhằm hôm 3 độ anh quỳ gối. Em rét run môi "vội" gật đầu. Chỉ mong mai sau dù sớm tối. Chung lối, chung đôi vẹn kiếp này! Thơ "vội" của bạn Nhinh (Linh)".

Đầu năm mới, hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của người trong cuộc về mối tình đầy "cổ tích" này nhé!

Từng là "quân sư" tình cảm cho chồng mình và... vợ cũ

Ở tuổi 33, Hoàng Linh đã trải qua "một lần đò". Cô tự nhận mình là một người phụ nữ rất "sến" vì "cứ yêu vào là thế", "yêu anh nào cũng thế". Vẫn cách trò chuyện sôi nổi và nhiều năng lượng như khi đứng trên sân khấu, nữ BTV dẫn chương trình cười giòn tan suốt buổi trò chuyện. Chị nói giai đoạn bản thân khủng hoảng nhất trong tình yêu đã qua rồi, bây giờ cuộc sống ngập tràn hạnh phúc.

- Chào chị Hoàng Linh, ai theo dõi tin tức hoặc Facebook cá nhân của chị thì cũng đều nhận ra chị đang "bay" trong tình yêu. Chị có thể chia sẻ về tình cảm hiện tại của mình?

Từ khi yêu anh Hùng (Trần Mạnh Hùng), mọi thứ với chị tương đối hạnh phúc. Tương đối vì ngoài những lúc vui vẻ ra thì cũng có rất nhiều lúc anh chị "chiến tranh". Vì bạn biết đấy, làm gì có cặp đôi nào yêu nhau mà "nắm tay được cả ngày", mà không cãi vã.

- Viết những điều ngôn tình là sở thích của chị khi yêu?

Chị là người rất sến, là người sống lãng mạn. Thực tế là không phải đến lúc yêu anh Rùa (biệt danh của anh Mạnh Hùng) chị mới thế, mà yêu anh nào chị cũng thế (cười to).

33 tuổi vẫn thấy mình yêu như ngày đầu biết yêu.

- Với Hoàng Linh thì tình yêu ở tuổi 33 có gì khác với cô gái đôi mươi không?

Trong chuyện tình cảm, chị thấy mình không khác nhiều lắm so với chính mình khi mới bắt đầu biết yêu. Chị luôn là một người sống rất tình cảm, nhìn đời lạc quan vì kiểu gì "ngày mai trời lại sáng" mà. "There's always a rainbow after the storm" (luôn có cầu vồng sau cơn bão), vì quan điểm nhìn đời màu hồng nên chị đã xăm dòng chữ ấy lên vai đấy.

Nếu gặp chuyện buồn, chị có thể khóc đầm đìa tan nát cả chăn gối nhưng hôm sau lại có thể bình thản mà cười tươi rói với mọi người. BTV Hoàng Linh

Nếu gặp chuyện buồn, chị có thể khóc đầm đìa tan nát cả chăn gối nhưng hôm sau lại có thể bình thản mà cười tươi rói với mọi người, có thể đi chơi với bạn bè hoặc tìm niềm vui trong công việc. Hoặc, chị có thể mở lòng với một mối tình mới nếu mối tình cũ không cứu vãn được nữa.

- Được biết, anh Mạnh Hùng, chị và chồng cũ của chị từng là những đồng nghiệp làm cùng một cơ quan. Khi vô tình chạm mặt nhau, liệu cả 3 có khó xử?

Anh Rùa cư xử rất "văn minh" với những chuyện đấy, không ghen tuông, không khó chịu, không hẹp hòi, không gì cả. Trước khi anh ấy và chị yêu nhau thì mối quan hệ của anh ấy và ba Gabon (con trai sinh đôi của Hoàng Linh và Trung Nghĩa - PV) vẫn rất tốt, đều là anh em bạn bè đồng nghiệp.

Cho đến bây giờ có những lúc chạm mặt nhau ở trường con thì cả 2 vẫn chào hỏi bình thường.

- Chị và anh Hùng đã bắt đầu thân thiết rồi yêu nhau như thế nào vậy?

Năm 2006 khi chị mới vào Đài, anh Rùa và chị bắt đầu là đồng nghiệp. Anh ấy lớn hơn chị 6 tuổi và làm việc ở Đài trước chị. Khị chị bắt đầu làm chương trình Chúng tôi là chiến sĩ thì chị là MC còn anh ấy là quay phim.

Từ năm 2006 mãi về sau - 10 năm ròng rã, bọn chị vẫn là đồng nghiệp rất tốt của nhau. Hai người có rất nhiều điểm chung như cùng "say" nghề, làm việc chung với nhau rất ăn ý. Bọn chị khi ấy yêu quý nhau rất trong sáng. Thậm chí sau này, chị còn là "quân sư" rất nhiều phi vụ giúp anh ấy trong chuyện hôn nhân của anh ấy với vợ cũ.

Đến bây giờ, nhiều lúc anh ấy vẫn trêu là vì chị "bắn súng không hay nên phải đền đạn". Sau khi hôn nhân của anh đỗ vỡ, chuyện của chị cũng thế. Đến lúc cả hai đều cảm thấy có thể cùng chia sẻ về mọi thứ trong cuộc sống thì đã đến bên nhau lúc nào chẳng hay.

Chị không nhớ anh ấy nói yêu mình lúc nào. Khi một người ở gần mình như một người bạn, người anh... đến khi chuyển sang tình yêu, chúng ta sẽ khó xác định cho nó một cột mốc rõ ràng. Nếu là một tình yêu sét đánh, mọi chuyện có thể khác.

- Anh Hùng cho chị cảm nhận thế nào về tình yêu và tại sao chị nghĩ đó là người đàn ông tiếp theo của đời mình?

Với chị, anh ấy là người đàn ông nhất, tử tế nhất, chịu đựng cũng tốt nhất. Chị tự thấy mình là tuýp phụ nữ khó đoán, sáng nắng chiều mưa, tối gió mùa Đông Bắc, đêm có thể tuyết rơi. Những người có cá tính như vậy có thể dễ cuốn hút đối phương khi yêu vì luôn tạo được sự mới mẻ nhưng lúc kết hôn và sống cùng một nhà với nhau, họ dễ khiến bạn đời cảm thấy cuộc sống là bão táp, chẳng lúc nào được bình yên.

Chị vẫn tự nhận với anh Rùa rằng em là thiên hạ đệ nhất dỗi, còn anh là thiên hạ đệ nhất dỗ. Anh Rùa là đạo diễn, ra ngoài làm việc có thể nói một câu cả trăm người nghe, nhưng về nhà, chị nói 10 câu anh ấy sẽ nghe 9, như vậy chị thấy mình "oách" lắm rồi!

Nhưng từ hồi cầu hôn xong, anh Rùa không còn nhường nhịn chị "vô điều kiện" như xưa nữa (cười to. Có lẽ đó là sự khác biệt khi chúng ta là "người yêu" (cách anh chị vẫn xưng hô) và khi chúng ta là một gia đình (giờ "thi thoảng" anh chị cũng xưng vợ chồng).

Hạnh phúc chính đáng không việc gì phải giấu giếm

- Khi đã yêu, có lúc nào chị gợi nhắc lại chuyện xưa khi mà cả hai cùng đến dự đám cưới của nhau?

Có rất nhiều thứ để chị nhớ về mối quan hệ khi bọn chị khi chưa yêu nhau. Ví như chị nhớ mãi cái lần mình phục lăn ra khi thấy anh gọi điện suốt 1 tiếng đồng hồ để nói chuyện với vợ trên đường đi công tác.

Hay hôm vừa rồi, cả nhà ăn cơm bên ngoại, chị còn trêu mẹ chị rằng mẹ xem có tìm được cái phong bì hồi xưa anh Trần Mạnh Hùng mừng cưới con không? Nếu như mẹ chị tìm chắc chắn sẽ thấy. Bởi vì anh ấy là đồng nghiệp ở VTV mừng cưới chị. Cuộc sống có những điều thú vị như thế.

Cuộc sống - tình yêu đôi khi thật kỳ diệu.

- Hoàng Linh có thể bật mí lời cầu hôn anh Hùng trao cho chị ở Hàn Quốc chứ?

(Cười) Lời cầu hôn của anh dành cho chị bình thường lắm, như 1 cộng 1 bằng 2 ý. Nó chỉ đơn giản là: "Làm vợ anh em nhé!". Chị rất hiểu tính cách anh Rùa. Anh ấy có thể là người rất lãng mạn nhưng lại không phải là người có thể bay bổng trong lời nói.

Trong tình yêu anh ấy cũng thế! Anh ấy là người rất chăm sóc chị, rất người lớn, rất đàn ông. Nói anh ấy là trụ cột gia đình cũng không sai. Có nhiều lúc, chị cảm thấy mình rất tự hào về tính cách biết yêu thương của anh ấy. Bởi anh ấy không chỉ yêu thương chị mà còn yêu thương tất cả những người thân của chị, của anh ấy. Thậm chí nhìn cách mà anh ấy bế bồng, dỗ dành một đứa trẻ hàng xóm thôi, chị cũng cảm thấy an lòng và tin tưởng vào lựa chọn của mình.

- Đi bước nữa trong hôn nhân, phụ nữ ít nhiều đều phải đối diện với những định kiến, chị có rơi vào trường hợp này?

Nói ra điều này có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy khó chịu nhưng chị là người sống không quan tâm lắm đến dư luận. Có người còn bảo chị bỏ con đi lấy chồng, thật buồn cười. Chẳng có người mẹ "bình thường" nào lại bỏ rơi con mình cả và chị là 1 người mẹ hoàn toàn bình thường. Khi chị "lấy chồng", Gabon có thêm một người thân, người mà 2 bạn vẫn có lúc nhí nhố gọi là "anh Rùa", người cùng chị yêu thương, chăm sóc Gabon.

Trên Facebook, chị luôn dành thời gian để trả lời hoặc bấm like với những người yêu mến mình, xem như chị đã tiếp nhận tình cảm ấy. Còn với những người không hiểu, nói lời tiêu cực... chị sẽ "dọn nhà" chị bằng cách xoá comment đi hoặc block họ.

Anh Rùa đối xử với Gabon giống như con anh ấy vậy. Đó là may mắn, là hạnh phúc của chị. Hạnh phúc ấy rất chính đáng thì không có lý do gì chị phải giấu giếm hay ái ngại cả.

- Tết đem đến cho chị những cảm xúc gì? Chị có áp lực mỗi khi đến Tết không?

Chị thích Hà Nội khi vào Tết, vắng vẻ và vô cùng bình yên. Từ bé chị đã thích Tết rồi!

Mọi người sợ Tết vì áp lực tài chính, vì mình già thêm một tuổi, còn chị thì không. Chị chưa bao giờ nghĩ phụ nữ nhiều tuổi là một nỗi sợ. Chị chưa bao giờ sợ những nếp nhăn, sợ tàn nhang. Phụ nữ, ở tuổi nào cũng thế, cũng có những nét đẹp riêng của mình. Bạn có thể đẹp ở bất cứ tuổi nào miễn là biết cách chăm sóc ngoại hình và tâm hồn của mình.

Năm ngay, chị được nghỉ Tết khá dài, đến tận mùng 7 chị mới dẫn Cafe sáng nên có trọn vẹn 7 ngày ở bên gia đình - những người thương yêu.

- Vừa qua Valentine và nhân đầu năm mới, chị có điều gì muốn chia sẻ với những bạn trẻ đang yêu, sẽ yêu và đã yêu?

Ai cũng có một nửa của mình, giống như một đôi dép sẽ luôn có một chiếc dép còn lại đang ở một ngóc ngách nào đấy trong cuộc đời này. Nếu như đó là nhân duyên, bạn nên trân trọng họ.

Với những người hiện tại đang cô đơn thì cũng đừng buồn. Tình yêu với chị không chỉ có tình yêu đôi lứa. Nếu bạn chưa yêu một người đàn ông nào thì bạn hãy hướng tình yêu ấy đến với gia đình, tình yêu công việc, yêu bản thân, yêu những người bạn của mình.

Những lúc chị buồn hay giận nhau với anh Rùa, chị hay đi xem phim, mua sắm... bằng tiền của anh ấy, thế chẳng phải hạnh phúc sao? Phụ nữ có thể độc thân một thời gian, không sao hết, nhưng hãy luôn sống có tình yêu trong tim mình, lúc buồn nhất phụ nữ lại càng phải đẹp nhất.

Phụ nữ phải biết yêu thương mình trước khi yêu thương người.

>>> Đọc thêm: Bạn trai cầu hôn MC Hoàng Linh 'Chúng tôi là chiến sĩ'

Nguồn: Tri thức trẻ