Chuyển nhượng ngày 22/7: Van de Beek từ chối rời Man Utd đến Barcelona

(VTC News) -

Tờ Sport của Tây Ban Nha đưa tin Barcelona và Manchester United cân nhắc thực hiện thương vụ chuyển nhượng Donny van de Beek. Quỷ đỏ sẵn sàng cho tiền vệ người Hà Lan ra đi để đổi lại một cầu thủ khác từ sân Nou Camp, có thể là trung vệ Samuel Umtiti.

Tuy nhiên, Van de Beek từ chối trở thành một phần trong cuộc trao đổi này. Cầu thủ 24 tuổi không muốn rời Man Utd. Anh quyết tâm cạnh tranh cơ hội ở đội chủ sân Old Trafford sau mùa giải đầu tiên không thuận lợi.

Van de Beek không được trao cơ hội nhiều ở mùa giải trước.

Sau khi chuyển tới Man Utd với giá khoảng 40 triệu Bảng, Van de Beek chỉ đá chính 4 trận ở Ngoại Hạng Anh. Cầu thủ này cũng không gặp may khi anh dính chấn thương và không thể cùng đội tuyển Hà Lan dự EURO 2020.

Chưa mua được Haaland, Chelsea săn Lewandowski

Chelsea bắt đầu liên hệ tới người đại diện của Robert Lewandowski với hi vọng thuyết phục cầu thủ này chuyển tới sân Stamford Bridge.

HLV Thomas Tuchel đang rất cần bổ sung hàng công bằng một chân sút đẳng cấp để cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải tới, sau khi vô địch UEFA Champions League bằng một hàng tiền đạo không được đánh giá cao.

Erling Haaland là ưu tiên số một của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng này, nhưng Borussia Dortmund kiên quyết không để chân sút người Na Uy ra đi ở thời điểm hiện tại. Đội bóng Đức đã từ chối những đề nghị đầu tiên của Chelsea.

Do vậy, đội chủ sân Stamford Bridge phải tính các phương án khác và Lewandowski được đưa vào tầm ngắm. Ngôi sao người Ba Lan vẫn còn hợp đồng 2 năm với Bayern, nhưng anh sẵn sàng ra đi để tìm thử thách mới.

Chelsea chuyển hướng sang Lewandowski.

Inter Milan cắt giảm chi phí

Inter Milan vừa giảm bớt áp lực về tài chính khi ký được hợp đồng tài trợ mới. Tuy nhiên, đội đương kim vô địch Serie A vẫn trong tình cảnh phải "thắt lưng buộc bụng".

Phát biểu ngay trong buổi họp báo công bố nhà tài trợ, Giám đốc điều hành của Inter là ôngAlessandro Antonello cho biết CLB đang tính cách cắt giảm một số chi phí, trong đó đáng kể nhất là quỹ lương, để dồn tiền cho việc mua sắm cầu thủ.

"Chúng tôi có một khoản lỗ lớn trong năm đầu tiên chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đội bóng sẽ cắt giảm khoảng 15-20% chi phí với mục tiêu là dư ra khoảng 80 triệu euro cho việc chuyển nhượng", ông Antonello chia sẻ.

Man Utd tìm người thay Pogba

Trong hoàn cảnh phải cân nhắc chuyện tương lai của Paul Pogba, Manchester United tính đến việc chiêu mộ Leon Goretzka làm phương án thay thế. Cầu thủ này còn 12 tháng hợp đồng với Bayern Munich.

Man Utd tính thay Pogba bằng Goretzka.

Theo Daily Mail, Quỷ đỏ sẽ sớm liên hệ với Goretzka với hi vọng chiêu mộ anh theo dạng tự do vào mùa hè năm 2022. Đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng trả cho tuyển thủ Đức mức lương lên tới 200 nghìn Bảng/tuần.

Trong trường hợp Man Utd bán Pogba ngay trong mùa chuyển nhượng này, họ sẽ đẩy nhanh thương vụ Goretzka. Hợp đồng của Pogba cũng chỉ còn thời hạn một năm và anh không có ý định ký mới. Do đó, Man Utd phải tính đến khả năng bán cầu thủ người Pháp nếu không muốn mất trắng vào năm sau.