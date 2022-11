Chuyên gia quốc tế nói gì về mô hình hợp tác đầu tư bất động sản?

(VTC News) -

Mô hình an toàn được thị trường đánh giá cao

Nguồn cung giới hạn, nhu cầu tăng liên tục và lợi nhuận gia tăng bền vững là những lý do khiến bất động sản luôn là kênh đầu tư vàng ròng. Để vượt qua rào cản nguồn vốn, giới đầu tư quốc tế đã sáng tạo ra giải pháp “chia nhỏ” giá trị bất động sản giúp nhiều người có thể chung sức đầu tư và tiếp cận kênh sinh lời này dễ dàng hơn. Ý tưởng này được hiện thực hoá bằng các hình thức Quỹ tín thác đầu tư bất động sản (REIT) đang rất phát triển.

Theo tờ Business Insider, phương án đầu tư này trở thành lựa chọn tốt cho hầu hết mọi người. Chuyên gia tài chính Riley Poppy thuộc Ignite Financial Planning (Seattle) nhận định: "Đây là một cách hiệu quả về vốn để tham gia thị trường bất động sản và giúp đa dạng hóa danh mục đầu tư". Trong khi đó, chuyên gia tài chính Jovan Johnson thuộc Piece of Wealth Financial Planning cho biết: “Đây là cách hưởng lợi từ bất động sản mà không có thêm rủi ro và chi phí phát sinh (trong quá trình quản lý tài sản)".

Các tổ chức hợp tác đầu tư, quản lý bất động sản chuyên nghiệp đầu tiên được hình thành tại Mỹ từ những năm 1960 và dần phổ biến trên toàn cầu. Tuy là người học hỏi mô hình, nhưng Châu Á lại đang cho thấy sự tương thích lý tưởng với kênh đầu tư này, thể hiện ở tốc độ phát triển thần tốc các REIT tại Nhật Bản, Singapore, HongKong…

Theo Báo cáo về thị trường REIT tại châu Á 2021-2022 do Cushman & Wakefield phát hành, tính đến cuối năm 2021, tại châu Á có 198 quỹ REIT với tổng giá trị thị trường là 304,1 tỷ USD. Nhật Bản là quốc gia sở hữu các REIT quy mô lớn nhất châu lục và thứ 2 toàn cầu với tổng giá trị thị trường là 147,8 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2020. Theo Cushman & Wakefield, những lợi ích mà REIT mang lại cho thị trường Nhật Bản đã vượt qua kỳ vọng ban đầu, bao gồm tính minh bạch, thanh khoản cao và chuyên nghiệp hoá…

Thị trường REIT thứ 2 châu Á là Singapore với tổng giá trị xấp xỉ 85,3 tỷ USD. Vị trí thứ 3 thuộc về Hong Kong với tổng giá trị thị trường khoảng 30,1 tỷ USD vào cuối năm 2021.

Quy mô thị trường REIT tại các quốc gia Châu Á. (Nguồn: Cushman & Wakefield)

Theo Bloomberg, tại Nhật Bản, REIT là kênh đầu tư tốt hơn các tài sản thông thường. Hiện, Nhật Bản có các bất động sản trị giá 192 nghìn tỷ yên (1,7 nghìn tỷ USD) đang được quản lý bởi các tổ chức hợp tác đầu tư. Đây được xem là khoản đầu tư “rủi ro thấp, lợi nhuận cao” khi so sánh với các kênh đầu tư truyền thống.

“Tại Singapore, REIT đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết”, Bloomberg nhận định. REIT niêm yết tại Singapore được các nhà đầu tư săn đón và giao dịch thường xuyên hơn hầu hết các cổ phiếu blue-chip. Ông Jin Rui Oh, giám đốc United First Partners Singapore cho biết: “Nhu cầu của người Singapore với REIT rất cao bởi lợi nhuận hấp dẫn mà REIT đem về cho các nhà đầu tư”.

VMI JSC - Mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư BĐS tại Việt Nam

Là mô hình có nhiều điểm tương đồng với REIT nhưng được cải tiến để phù hợp hơn với nhu cầu nhà đầu tư Việt, VMI JSC (vốn điều lệ 18.000 tỉ đồng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ 90% cổ phần) được kì vọng đem lại thay đổi tích cực cho thị trường.

Để mang tới “tấm vé” an toàn và vừa túi với số đông nhà đầu tư để gia nhập thị trường, VMI JSC sẽ mua các bất động sản thấp tầng Vinhomes và chia nhỏ mỗi bất động sản thành 200 phần (được gọi là các suất đầu tư Fantasy Home). Thông qua giỏ hàng hiện tại của VMI, nhà đầu tư chỉ cần số vốn từ 38 triệu đồng là đã có thể sở hữu một suất đầu tư tại Vinhomes Ocean Park 3 - The Crown hoặc từ 90 triệu đồng/suất với phân khu The Manhattan (Vinhomes Grand Park).

Chỉ với số vốn từ 38 triệu đồng, nhà đầu tư đã có trong tay cơ hội sinh lời từ bất động sản chất lượng cao.

Sở hữu các suất đầu tư Fantasy Home đồng nghĩa nhà đầu tư được hưởng toàn bộ lợi ích từ việc gia tăng giá trị bất động sản. Trong đó, mức tăng giá kỳ vọng mà nhà đầu tư được hưởng có thể đạt tối thiểu 15% trong năm đầu tiên, 30% trong năm thứ 2, và lần lượt 45%, 60% và 75% cho các năm sau.

VMI cam kết lợi nhuận tối thiểu 9,5%/ năm cho các nhà đầu tư tiên phong tham gia trước 30/11/2022 và 8,5%/năm cho các nhà đầu tư thông thường. Ngoài ra, với những căn có tiêu chuẩn bàn giao hoàn thiện nội thất, trong thời gian chưa bán, VMI JSC sẽ cho thuê, nhà đầu tư còn được chia sẻ 50% lợi nhuận từ việc cho thuê.

Khác với REIT, nhà đầu tư hợp tác cùng VMI JSC sẽ được toàn quyền quyết định chọn căn, bán hoặc giữ căn. Sau 18 tháng, nếu nhà đầu tư có nhu cầu mà chưa chuyển nhượng được suất đầu tư, VMI JSC sẽ mua lại với cam kết lợi nhuận là 7,5%/năm cho các nhà đầu tư tiên phong và 6,5%/năm cho các nhà đầu tư còn lại.

Ông Phan Thành Long, Tổng Giám đốc VMI JSC cho biết: “Tại Việt Nam, có thể đã có một số mô hình góp vốn đầu tư chung nhỏ lẻ nhưng VMI JSC là mô hình đầu tiên đảm bảo đầu tư an toàn cho nhà đầu tư và được xây dựng hết sức bài bản trên cơ sở pháp luật hiện hành”.

Với việc tạo suất đầu tư vừa sức Fantasy Home, VMI không chỉ đem về lợi nhuận hấp dẫn cho nhà đầu tư vốn nhỏ mà còn giúp quản lý, khai thác và thúc đẩy phát triển tiềm năng của các BĐS, tạo giá trị thực ngày càng cao cho các BĐS thương hiệu Vinhomes.