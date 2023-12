Chuyên gia chỉ cách giúp phụ nữ bình an trong hôn nhân

(VTC News) -

Với gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hôn nhân - gia đình, chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lanh (Học viện Minh Trí Thành) chia sẻ gặp nhiều trường hợp người phụ nữ không thể cảm thấy an toàn sau khi trải qua cú sốc chồng ngoại tình, dù rằng quá khứ đã trôi xa và chồng đang thay đổi theo hướng tích cực.

Vượt qua nỗi đau quá khứ

Đã hơn 3 năm kể từ sau khi bắt được quả tang chồng ngoại tình, chị Trần Ngọc Thanh (38 tuổi, Quảng Ninh) vẫn luôn ấm ức, hoài nghi, muốn kiểm soát chồng. "Tôi cố gắng tha thứ cho chồng nhưng không làm được. Mỗi lần nghĩ đến chuyện anh ấy ngoại tình, tôi lại buồn bực, uất ức”, chị chia sẻ.

Năm 2020, khi chị Thanh mang bầu bé thứ 2 thì chồng ngoại tình. Dù chồng đã nhận lỗi, xin tha thứ và chị cũng chấp nhận bỏ qua, nhưng miệng nói vậy mà lòng lại chẳng thể buông được. Không khi nào chị cảm thấy bình an, luôn thấp thỏm không yên tâm về chồng.

Thậm chí, tất cả những người phụ nữ bên cạnh chồng đều bị chị dò xét. Các nữ nhân viên trong công ty hễ ai quan tâm đến chồng một chút là cảm xúc của chị Thanh lại như “nổi điên” lên. Khi chồng tuyển nhân viên mới, chị cũng phải có mặt, thấy cô nào biểu hiện “bất thường” là chị nói nhỏ luôn với chồng “không nhận nó đâu nhé”.

Theo bà Lanh, nỗi đau trong quá khứ không được chữa lành sẽ hình thành vết thương và cảm xúc sợ hãi. Nếu có bối cảnh kích hoạt sẽ khiến ta nhớ lại những ký ức đó, vô thức xuất hiện suy nghĩ tiêu cực. Để không gây ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại, chị em cần được chữa lành, gỡ bỏ ký ức xấu.

Phụ nữ cần hiểu là quá khứ đã trôi qua và không thể thay đổi được. Quá khứ là bài học, cũng là sức mạnh giúp chúng ta học được những bài học giá trị để trưởng thành hơn.

Ai cũng có sai lầm trong quá khứ, nếu chồng từng ngoại tình hoặc cờ bạc, thất bại trong làm ăn… thì phụ nữ không nên suốt ngày lôi quá khứ ấy ra để làm nhau khổ sở. Nhấn vào nỗi đau của nhau không giải quyết được điều gì. Quan trọng là phải chữa lành, bởi chỉ khi chuyển hóa được cảm xúc và kết luận ở sự kiện, con người đó trong quá khứ, phụ nữ mới có thể bình an nội tâm để cảm thấy an toàn trong hiện tại.

Bên cạnh đó, nữ chuyên gia cho rằng, nhiều phụ nữ mắc kẹt trong những cảm xúc tiêu cực vì chưa biết cách yêu chính mình, không có hạnh phúc tự thân mà luôn gắn hạnh phúc của mình với chồng, con. Trong khi hạnh phúc đích thực là nguồn năng lượng tích cực, là tình yêu thương và sự bình an mà chúng ta có thể tạo ra từ bên trong mình, chứ không phải do người nào đó đem lại.

Khi phụ nữ học được cách chấp nhận những khuyết điểm và khai phá, phát triển những phẩm chất tích cực của bản thân sẽ cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc không thể nào tìm thấy từ bên ngoài.

Muốn bình an, đừng nên so sánh

Tổ ấm hạnh phúc, bình an là điều ai cũng mong muốn nhưng nhiều phụ nữ khó đạt được trạng thái bình an vì không bao giờ cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có.

Chị Lê Mai Ngọc (37 tuổi, Hưng Yên) làm kinh doanh tự do và là trụ cột kinh tế của gia đình. Trong mắt chị, chồng là người kém cỏi, không có tài cán gì, cả ngày quanh quẩn ở nhà phụ giúp vợ mấy việc buôn bán lặt vặt, chỉ đâu đánh đó. Càng muốn thay đổi chồng thì chị lại càng cảm thấy chán nản, bất lực.

Chị thường xuyên so sánh chồng với những người đàn ông tài giỏi khác. Mỗi ngày, những câu cửa miệng chị hay nói với chồng là “chẳng nhờ vả được gì”, “chẳng trông chờ được gì”, “kiếp này mất nhờ chồng”… Thậm chí, trước mặt con chị cũng không ngại chê bai chồng khiến các con không có sự tôn trọng bố.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lanh.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Lanh rằng, những người phụ nữ như chị Ngọc luôn nhìn chồng bằng con mắt phán xét, so sánh dẫn đến cảm xúc và hành vi tiêu cực. Chị em thường có suy nghĩ muốn thay đổi đối phương, trong khi thực tế, không nên cố thay đổi người khác mà cần thay đổi chính mình.

"Khi nào người phụ nữ thôi so sánh, ngưng đòi hỏi để bình an trong tâm trí thì nhìn bất kỳ ai, bất kỳ sự việc nào cũng sẽ thấy bình an. Từ đó, mới có thể đối xử với chồng bằng sự tôn trọng và cảm thông để kiến tạo mối quan hệ hòa hợp", bà Lanh phân tích.

Nữ chuyên gia tâm lý nổi tiếng này khuyên phụ nữ, bình an không xuất hiện ngoài cuộc sống, nó tồn tại trong tâm hồn con người. Hạnh phúc không phải là cuộc sống êm đềm, mà là việc trải qua sóng gió vẫn giữ được bình an trong lòng.