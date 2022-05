Chuyên gia cảnh báo đợt mưa dông mạnh ở Bắc Bộ từ đầu tháng 6

(VTC News) -

Video: Chuyên gia dự báo mưa dông những ngày tới ở miền Bắc

Ông Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, từ 1/6, mưa dông mạnh tiếp tục xuất hiện và có thể tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, cục bộ có điểm mưa to. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm khu vực Hà Nội) khả năng xuất hiện mưa dông vào thời gian chiều tối và tối.

"Khu vực vùng núi Bắc Bộ trong những ngày qua mưa nhiều và tiếp tục mưa nhiều trong những ngày tới nên tại các vùng đồi núi đất đá đã bão hòa nước, nguy cơ trượt lở đất đá vẫn ở mức cao. Người dân cần đề phòng với các hiện tượng trượt lở tránh gây thiệt hại về người và tài sản", ông Thành cảnh báo.

Những ngày đầu tháng 6, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc khả năng vẫn đón mưa lớn. (Ảnh minh hoạ)

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ hôm nay (30/5) đến 31/5, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ (bao gồm khu vực Hà Nội) mưa rào và dông, cục bộ mưa to.

Chiều và đêm nay, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mưa rào và dông, cục bộ mưa to. Tại Tây Nguyên, Nam Bộ, chiều và tối nay mưa rào và dông; cục bộ mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Hôm qua (29/5), cơn mưa kéo dài hơn 2 giờ ở Hà Nội khiến nhiều nơi bị ngập nặng, giao thông hỗn loạn. Với lượng mưa đạt đến 140mm trong 2 giờ, đây là trận mưa lớn nhất trong suốt 36 năm qua.

Theo Phó Trưởng Phòng Dự báo Thời tiết, chiều 29/5, trước khi xuất hiện mưa dông mạnh, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia đã phát bản tin cảnh báo mưa dông trên khu vực Thủ đô và bản tin cảnh báo ngập lụt cho khu vực nội thành Hà Nội.

Nguyên nhân của đợt mưa dông này là do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục ở khoảng 22-25° bị nén nên hôm qua, nhiệt độ ở Bắc Bộ và Trung Bộ xu hướng tăng. Chiều 29/5, hiện tượng mưa dông nhiệt xuất hiện sớm ở các tỉnh Sơn La, Hòa Bình và Nam đồng bằng Bắc Bộ, sau đó dịch chuyển đến khu vực Hà Nội gây mưa lớn trong khoảng 2 giờ.

Theo số liệu thực đo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn chiều hôm qua (29/5), tại Láng lượng mưa đo được 140mm, Thanh Trì là 119mm, Đông Anh 73mm, Hoài Đức 53mm…

"Vào thời điểm cuối tháng 5 như hiện nay, ở các tỉnh Bắc Bộ thường xuất hiện mưa dông nhiệt vào buổi chiều và tối như cơn mưa dông nhiệt mạnh ở Hà Nội vào chiều qua", ông Thành thông tin.