Chương trình ưu đãi tháng 7 cho xe Toyota Corolla Cross và Toyota Vios

(VTC News) -

Từ ngày 7/7 đến hết ngày 31/7, khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và đại lý xuất hóa đơn GTGT khi mua Corolla Cross (phiên bản G, V và HEV) được sản xuất năm 2023 sẽ được nhận hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Tính đến hết tháng 5/2023, tổng doanh số lũy kế của Corolla Cross cũng vượt trội so với các đối thủ với 5.741 chiếc bán ra, xếp thứ 4 trong danh sách các xe bán chạy nhất Việt Nam 5 tháng đầu năm 2023. So với các xe cùng phân khúc, điểm nổi bật của Corolla Cross là trang bị tiện nghi và công nghệ an toàn và phiên bản Hybrid.

Khách hàng cá nhân hoặc dịch vụ ký hợp đồng đặt mua Vios 2023 (phiên bản 1.5G, 1.5E CVT và 1.5E MT từ ngày 7/7 đến hết ngày 31/7, nhận xe và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% từ ngày 1/9 đến hết ngày 30/9 sẽ được nhận 1 năm bảo hiểm Toyota gói Vàng trị giá lên tới 16.8 triệu đồng.

Ngày 10/5/2023, Toyota Việt Nam ra mắt Vios mới với những thay đổi mạnh mẽ với điểm nổi bật nhất là những tính năng an toàn tiên tiến thuộc gói Toyota Safety Sense là cảnh báo va chạm phía trước và cảnh báo lệch làn đường.

Đây là thời điểm thích hợp để khách hàng có thể sở hữu Vios và Corolla Cross với chi phí hợp lý hơn cùng những ưu đãi và quà tặng hấp dẫn.

Bảo Anh