Chương trình 'Nhịp đập yêu thương' của Hòa Phát 'trèo đèo' đến Mù Cang Chải

(VTC News) -

Các bác sĩ đầu ngành Trung tâm Tim mạch Bệnh Viện E khám sàng lọc, siêu âm và tư vấn điều trị cho trên 600 trẻ em có nguy cơ cao. Tập đoàn Hòa Phát nhận hồ sơ tư vấn và tài trợ 10 bệnh nhi cần phẫu thuật ngay để được can thiệp, chữa trị kịp thời.

Ths.BS Bùi Quang Huy đang thực hiện siêu âm tim cho bệnh nhân.

Bà Nguyễn Thu Hà – Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thay mặt người dân 2 huyện cảm ơn bệnh viện E cử nhiều bác sĩ, chuyên gia đầu ngành đến với vùng sâu xa như Văn Chấn, Mù Cang Chải.

Bà Hà cũng rất trân quý tấm lòng của Hòa Phát, Tập đoàn không chỉ tài trợ hậu cần cho đoàn bác sĩ, mà còn hỗ trợ tiền ăn trưa cho các cháu ở xa và nhận hồ sơ tài trợ ngay cho các cháu cần phẫu thuật.

Bà Nguyễn Thu Hà, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (áo xanh) chụp cùng đoàn thiện nguyện.

Các cô chú từ Tập đoàn Hòa Phát theo đoàn bác sĩ đã vô cùng hạnh phúc khi nhận được tấm thiệp bằng giấy hình trái tim với những lời nhắn gửi cảm ơn đầy yêu thương từ một bạn nhỏ đến khám. Đây là một trong những món quà vô giá mà Chương trình “Nhịp đập yêu thương” của Tập đoàn Hòa Phát nhận được từ khi triển khai năm 2015 tới nay. Mỗi trái tim được chữa lành là hành trình yêu thương được nối dài hơn nữa.

Trái tim chữa lành trái tim

Mặc dù đồng bào hơn 90% là dân tộc Mông, sinh sống chủ yếu trên bản cao nhưng nhờ sự vận động của các cán bộ trẻ em cấp cơ sở nên các cháu đến khám rất đông.

8h sáng, đoàn mới bắt đầu khám nhưng cha con anh Giàng A Của xuất phát từ sáng sớm, khi trời còn mù sương. Nhà hai cha con ở xã Nậm Khắt, cách Trung tâm y tế huyện Mù Cang Chải 30 km đường đèo núi. Anh Giàng A Của bị tật ở chân, bé Giàng A Hành đã 9 tuổi nhưng môi tím tái, bé loắt choắt như trẻ mẫu giáo.

Sau khi khám sàng lọc và siêu âm, các bác sĩ Viện E chẩn đoán em bị thông sàn nhĩ thất toàn bộ, khuyết vách liên thất rộng, tim một thất và yêu cầu gia đình đưa em xuống Hà Nội mổ gấp.

Anh Giàng A Của biết con bị tim bẩm sinh lúc một tuổi nhưng vì nghèo nên chỉ cho con đi khám mỗi lần có đoàn bác sĩ từ thiện tới. A Của không giấu được sự lúng túng khi cán bộ trẻ em xã giải thích bằng tiếng dân tộc cho anh hiểu: “Không đưa nó đi nó chết đấy”.

Nhưng khi được biết Tập đoàn Hòa Phát tài trợ cho hết tiền thuốc, tiền bệnh viện và tặng thêm 2 triệu cho hai bố con xuống Hà Nội, anh Giàng A Của mới dám hỏi cán bộ: “Thế về bán thêm hoa hồng đang trồng, cầm 3-4 triệu xuống là đủ mổ được cho nó phải không?”.

Cán bộ phải động viên anh Giàng A Của đưa con về, giữa tuần sau xe của huyện sẽ chở 2 cha con cùng các cháu khác xuống Hà Nội để đi khám.

Đại diện Tập đoàn Hòa Phát gửi tặng 2 triệu đồng cho gia đình em Giàng A Hành.

Bé Triệu Thị Mụi, 6 tuổi được bà đưa tới Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn. Gia cảnh khó khăn, mẹ bỏ đi khi em còn chưa dứt sữa, bố làm thuê dưới Hà Nội. Từ nhà ông bà, em phải đi bộ 15 km đường đất mới ra quốc lộ. Chạy vạy chữa bệnh đợt trước khiến gia đình em đã khó khăn càng thêm bế tắc.

Mụi được các bác sĩ khám và chỉ định mổ lại nhưng lần này bà cháu Mụi đỡ lo hẳn vì Tập đoàn Hòa Phát tư vấn và nhận hồ sơ xin tài trợ phẫu thuật miễn phí cho em.

Em Triệu Thị Mụi được các bác sĩ khám sàng lọc.

Bé Triệu Hà My, trú tại xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái được phát hiện mắc bệnh tim một thất từ khi 2 tuổi. Em My được bác sĩ Phong mổ một lần vào tháng 4/2021 và can thiệp lại vào tháng 10/2021. Gặp lại các bác sĩ sau 1 năm, Hà My giờ khỏe mạnh và tươi tắn hơn nhiều.

Hà My cũng không còn lạ bác sĩ, chủ động chạy đến chào hỏi, chơi xung quanh các bác sĩ và các cô điều dưỡng trong buổi khám. Nhìn My có thể vui đùa như hiện tại, tất cả mọi người trong chuyến thăm khám đều được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục đồng hành với những bệnh nhi tim kém may mắn.

Chuyến xe yêu thương sẽ khởi hành ngay đầu tháng 11

Đầu tháng 11/2022, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với chính quyền địa phương hai huyện Văn Chấn và Mù Cang Chải, đưa 10 bạn nhỏ được phát hiện mắc bệnh tim xuống Viện E để được kịp thời can thiệp.

Các bé đều có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đều làm nông nghèo và là người dân tộc thiểu số. Hòa Phát sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật, thuốc trong quá trình điều trị cho các bạn nhỏ thông qua chương trình “Nhịp đập yêu thương” của tập đoàn.

Tập thể y bác sĩ viện E và các cô chú ở Tập đoàn Hòa Phát sẽ hỗ trợ gia đình hết sức, để những trái tim nhỏ bé non nớt sớm được chữa lành, để các bé sớm được đi học, đươc chạy nhảy bình thường. Và hơn hết tất cả đều mong những đôi chân bé nhỏ sẽ sớm rắn rỏi hơn, có thể trèo lên từng thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ bằng những bước đi mạnh mẽ nhất.