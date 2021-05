Chuỗi tiện ích chuẩn hạng A chỉ có tại The Matrix One

(VTC News) -

Hai tòa tháp cao 43 tầng The Matrix One do MIKGroup phát triển được liên kết với nhau bởi một “gạch nối” ngay tại tầng 4. Đó chính là bể bơi giữa tầng không với tầm nhìn đắt giá bao trọn công viên cảnh quan 14ha mà không hề bị che chắn bởi bất kỳ tòa nhà nào.

Thiết kế trên không bằng mái kính Low-E cao cấp với khả năng chống nhiệt và tia UV giúp cư dân có thể thoải mái thả mình dưới làn nước trong xanh dù là lúc bình minh hay hoàng hôn. Nước cấp cho bể bơi giữa tầng không là nguồn nước tinh khiết từ điện phân ion, hoàn toàn không clo gây độc hại cho làn da, mái tóc. Sát cạnh bể bơi là khu thay đồ lớn, phòng tắm tráng riêng tư, sang trọng và các dãy ghế nằm thư giãn giúp cư dân nghỉ ngơi, tận hưởng những tiện ích đặc quyền.

Tại tầng 23 của 2 tòa tháp 43 tầng, chủ đầu tư đã khéo léo sắp xếp thế giới tiện ích phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho cư dân mọi lứa tuổi. Nổi bật là phòng Business Lounge được thiết kế sang trọng từ nội thất tới tầm nhìn. Không gian sang trọng, thoáng đãng hứa hẹn sự hợp tác thành công cho những cuộc gặp mặt, trao đổi với đối tác quan trọng. Phòng Business Lounge còn được sử dụng cho những bữa tiệc, buổi liên hoan đặc biệt của cư dân. Khi có nhu cầu sử dụng, cư dân chỉ cần đăng ký với Ban quản lý tòa nhà để được sắp xếp sử dụng.

Bên cạnh dó là một thư viện hiện đại với rất nhiều đầu sách phong phú thuộc mọi lĩnh vực để mỗi cư dân đều có thể tìm được cho mình một quyển sách ưng ý hay gặp gỡ, giao lưu với những người hàng xóm vui tính cùng sở thích.

Sống tại The Matrix One, các bậc phụ huynh không còn phải lo lắng tìm không gian vui chơi cho con trẻ. Tại khu vui chơi trẻ em ở tầng 23, các cư dân nhí có thể thỏa sức vui đùa với các trò chơi thú vị như: vòng xoay, cầu trượt, nhà liên hoàn,... giúp phát triển về trí tuệ và thể chất một cách toàn diện nhất.

Không chỉ dành các tiện ích cho các hoạt động giải trí, chủ đầu tư còn dành riêng một khu vực để lắp đặt phòng tập gym với các trang thiết bị hiện đại của một phòng tập cao cấp như: máy chạy bộ, xe đạp tập thể dục, máy tập cơ, ghế tập đa năng… giúp rèn luyện, nâng cao sức khỏe. Phòng tập gym sở hữu tầm nhìn hướng ra công viên 14ha mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu sau một ngày căng thẳng.

Lấy cảm hứng từ đất nước mặt trời mọc, khu vườn Nhật trên tầng 43 cao ốc The Matrix One mở ra không gian thư giãn biệt lập giữa đô thị sầm uất với tổng diện tích lên tới 800m2. Không gian khu vườn tràn ngập màu xanh tươi mát từ những chậu bonsai quý hiếm kết hợp với nhiều loại hoa cỏ tốt cho sức khỏe. Sau những giờ phút căng thẳng, tránh xa khói bụi và ô nhiễm, các chủ nhân The Matrix One sẽ được tận hưởng được cảm giác thư giãn cùng thiên nhiên giữa chốn bồng lai ở lưng chừng trời.

Ngoài các đặc quyền kể trên, cư dân còn được thụ hưởng hàng loạt tiện ích sang trọng vượt trên mọi tiêu chuẩn thông thường được quy hoạch đồng bộ ngay trong tổ hợp dự án như: khách sạn 5 sao, văn phòng cao cấp, trung tâm thương mại, bể bơi giữa tầng không, nhà hàng cao cấp, quán cafe sang trọng, spa chăm sóc sắc đẹp, công viên 14ha, trường học quốc tế...

Sở hữu vị trí đắc địa, tầm view đẹp mãn nhãn cùng hệ thống tiện ích đa tầng chuẩn hạng A, The Matrix One chính là chốn an cư hoàn hảo mà giới thượng lưu đang kiếm tìm.