Chưa đầy một tuần, Sun Group hỗ trợ hai tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang 100 tỷ đồng

(VTC News) -

Chỉ vài ngày sau quyết định hỗ trợ Bắc Giang thiết lập Trung tâm Hồi sức tích cực hiện đại quy mô 100 giường trang bị đầy đủ thiết bị y tế hiện đại với tổng trị giá 50 tỷ đồng, Tập đoàn Sun Group tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt cho Bắc Ninh, với sự hỗ trợ tương tự.

Theo đó, Sun Group sẽ hỗ trợ thiết lập tại Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Bắc Ninh một Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) trị giá tương đương 50 tỷ đồng, với số giường bệnh và hệ thống máy móc, trang thiết bị như Trung tâm ICU Bắc Giang, nhằm mục tiêu phục vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng. Và sau khi hết dịch, Trung tâm Hồi sức tích cực này sẽ được Bệnh viện đa khoa Bắc Ninh tiếp tục sử dụng hỗ trợ điều trị cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tập đoàn Sun Group cam kết sẽ triển khai lắp đặt khẩn trương để hoàn thành Trung tâm ICU trong thời gian nhanh nhất.

Hiện tại, cùng với Bắc Giang, Bắc Ninh đang là một trong những ổ dịch phức tạp nhất cả nước với số ca nhiễm tăng nhanh chóng. Tính đến trưa 31/5, toàn tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 849 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 08 huyện, thị xã, thành phố với 141 ổ dịch. Dịch bệnh diễn biến căng thẳng, số ca bệnh tăng nhanh đang tạo áp lực lớn lên chính quyền địa phương trong việc bố trí cách ly cho các trường hợp liên quan và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng. Đáng chú ý, từ khi dịch COVID-19 xuất hiện thời gian qua, hơn 400 doanh nghiệp phải dừng sản xuất, khoảng 65.000 lao động buộc phải nghỉ làm, ảnh hưởng lớn đến kinh tế địa phương và đời sống người dân.

Trước tình hình dịch bệnh tại hai tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang, sáng 29/5/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”.

Tại cuộc họp, Thủ tướng đã đặt ra 4 mục tiêu, trong đó nhấn mạnh: “Quyết tâm kiềm chế, đẩy lùi, kiểm soát và dập tắt cao điểm của đợt dịch bệnh bùng phát lần này, trước mắt tập trung cao độ tại các địa bàn có ổ dịch đang diễn biến phức tạp như Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội...” và “Tập trung phòng, chống dịch bệnh nhưng vẫn phải lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện tốt an ninh, an toàn, an dân”.

Chia sẻ về quyết định tài trợ Bắc Ninh thiết lập Trung tâm hồi sức tích cực, bà Bùi Thị Thanh Hương - Tổng Giám đốc Sun Group nói: “Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, trên tinh thần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay giúp Bắc Giang, Bắc Ninh cũng là góp phần giúp cả nước dập dịch, để có thể sớm ổn định tập trung phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Sun Group đã quyết định chi viện Bắc Ninh lắp đặt Trung tâm Hồi sức tích cực, với quy mô tương tự như chúng tôi đang thực hiện tại Bắc Giang”.

Theo bà Hương, với các trang thiết bị hiện đại, hai trung tâm hồi sức tích cực này sẽ có giá trị sử dụng lâu dài đối với ngành y tế các tỉnh, ngay cả sau khi dịch bệnh kết thúc. “Chúng tôi cũng hy vọng rằng Bắc Ninh, Bắc Giang sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa những sự giúp đỡ từ các doanh nghiệp, người dân trên cả nước”, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sun Group nói thêm.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, Sun Group đã hỗ trợ hai tỉnh đang là tâm điểm của đợt dịch thứ 4, gồm Bắc Giang và Bắc Ninh, tổng số tiền lên tới 100 tỷ đồng.

Trước đó, tập đoàn này đã liên tục đồng hành chống dịch cùng các địa phương trên cả nước như Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Tây Ninh… bằng nhiều hình thức khác nhau như ủng hộ tiền mặt, tặng máy xét nghiệm PCR và bộ Kit Test COVID-19, cũng như hỗ trợ nhu yếu phẩm cho lực lượng biên phòng và công tác phòng dịch tại tỉnh biên giới… Đặc biệt, ngay từ những ngày Việt Nam có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, Cảng HKQT Vân Đồn của Sun Group đã đón hàng trăm chuyến bay giải cứu, đưa khoảng 40.000 người Việt và chuyên gia nước ngoài từ các "tâm dịch" trên thế giới về Việt Nam.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ trang thiết bị, nhân lực, vật lực, Sun Group cũng là tập đoàn tiên phong trong các đợt dịch COVID-19 thứ 2 và thứ 3, khi liên tục lao vào tâm dịch tài trợ và trực tiếp lắp đặt, thi công xây dựng thần tốc hai bệnh viện dã chiến quy mô, tạo “lá chắn thép” giúp thành phố Đà Nẵng và Hải Dương vượt qua dịch bệnh. Và với 2 trung tâm hồi sức tích cực tại các tâm dịch mới là Bắc Ninh và Bắc Giang, một lần nữa, Sun Group đã tiếp tục tinh thần tiên phong của “sếu đầu đàn” không chỉ trong phát triển kinh tế, mà còn trong công cuộc chung tay, góp sức cùng đất nước chiến đấu chống lại đại dịch.