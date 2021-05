Chủ tịch TP Hải Phòng hứa gì với cử tri nếu trúng cử đại biểu HĐND thành phố?

(VTC News) -

Sáng 12/5, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng có buổi tiếp xúc cử tri tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Cát Hải, Đơn vị bầu cử số 1 của TP Hải Phòng.

Trước cử tri huyện Cát Hải, ông Nguyễn Văn Tùng cam kết, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND Thành phố khóa XVI (nhiệm kỳ 2021-2026), sẽ thực hiện tốt chức trách của người đại biểu nhân dân; liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú, nắm bắt, lắng nghe nguyện vọng của cử tri, thực sự là cầu nối giữa nhân dân với HĐND thành phố, chính quyền các cấp.

Các ứng cử viên tiếp xúc cử tri tại huyện Cát Hải (Hải Phòng).

Đồng thời, trên cương vị Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố, ông Nguyễn Văn Tùng sẽ tập trung chỉ đạo, triển khai đầy đủ các nội dung Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố, Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, phấn đấu đến năm 2025, Hải Phòng hoàn thành công nghiệp hoá, hiện đại hoá, trở thành trọng điểm công nghiệp dịch vụ.

Cụ thể, đến năm 2025, cùng với tập thể lãnh đạo Thành ủy và Chính quyền thành phố, ông Nguyễn Văn Tùng sẽ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế. Hoàn thành xây dựng Trung tâm hành chính - chính trị thành phố tại Khu đô thị Bắc sông Cấm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trình bày chương trình hành động trước cử tri.

Ông Nguyễn Văn Tùng cũng sẽ lãnh đạo, điều hành hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố đã đề ra, như: Tăng trưởng GRDP bình quân đạt tối thiểu 14,5%/năm; GRDP bình quân năm 2025 đạt 11.800 USD/người; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân 21,5%/năm; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 145.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 65.000 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021 - 2025 đạt 1.200 nghìn tỷ đồng; có 100% số xã cơ bản đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; đến năm 2025 không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia… và các chỉ tiêu khác.

Đồng thời, bám sát các đột phá theo Nghị quyết Đại hội, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong cả nhiệm kỳ, trong đó, tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân; có giải pháp hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng công vụ của bộ máy hành chính; cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 3 trụ cột chủ yếu, đó là: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics và du lịch - thương mại.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri.

Ông Nguyễn Văn Tùng cũng cam kết sẽ phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; Xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng mang đặc trưng, bản sắc riêng của thành phố cảng biển; Cơ bản hoàn thành các công trình, dự án lớn trong quy hoạch phát triển không gian đô thị theo 3 hướng đột phá, đó là: Bắc sông Cấm, Cát Hải - Cát Bà, Đồ Sơn và ven sông Lạch Tray; Triển khai các thủ tục pháp lý để chuyển đổi huyện Thủy Nguyên thành thành phố trực thuộc thành phố, huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025; đồng thời tập trung hoàn thiện các thủ tục để triển khai các dự án quan trọng, đó là:

Bên cạnh đó, Hải Phòng sẽ xây dựng thêm nhiều cây cầu cùng với cải tạo, mở rộng và làm mới các tuyến giao thông quan trọng. Thực hiện chỉnh trang, cải tạo đường và hè đường cùng với hạ ngầm hệ thống cáp điện, cáp viễn thông. Xây dựng mỗi phường một công viên cây xanh và chỉnh trang, cải tạo các tuyến sông nội đô.

Thành phố sẽ tiếp tục triển khai xây dựng các chung cư mới để thay thế các chung cư cũ bằng nguồn ngân sách của thành phố; xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu với các tiêu chí tiếp cận với đô thị; phát triển các khu, cụm công nghiệp để phát triển công nghiệp; quan tâm tới việc bảo tồn, phát huy giá trị của các di sản văn hóa, lịch sử đặc biệt của Hải Phòng, tạo nguồn lực về tinh thần để thúc đẩy sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Thành phố tiếp tục có cơ chế khuyến khích văn nghệ sĩ sáng tác văn học nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật, nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân, ưu tiên nguồn lực để phát triển các lĩnh vực xã hội; thực hiện tốt chủ trương đầu tư cho an sinh xã hội luôn đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế; thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội; mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế và liên kết vùng.

“Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tôi sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập, rèn luyện bản thân, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên, chấp hành tốt các quy định của Hiến pháp, pháp luật; sống giản dị, chân thành, gần gũi, hòa nhập với nhân dân thành phố; đề cao trách nhiệm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, đơn vị và công dân, góp phần phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân; tích cực tuyên truyền, phổ biến chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin cam kết thực hiện tốt chương trình hành động đã nêu ở trên, tất cả vì mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố văn minh, hiện đại, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân”, ông Nguyễn Văn Tùng cam kết trước cử tri.