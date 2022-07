Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quảng Nam phải kiên quyết xử lý các dự án treo

(VTC News) -

Thông tin trên vừa được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu ra vào sáng nay (27/7) tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phan Việt Cường - Bí Thư Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 5,04%, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 102.000 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 23.773 tỷ đồng, đạt 123% so với dự toán, trong đó, thu nội địa là 19.563 tỷ đồng, đạt 122% so với dự toán; thu xuất nhập khẩu là 4.124 tỷ đồng, đạt 123% so với dự toán; điều tiết về ngân sách Trung ương trên 2.126 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội có những tín hiệu hết sức khả quan: Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 12,8% so với cùng kỳ năm 2021; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 22%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,4%; tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 2.390 triệu USD, tăng 26,5% so với cùng kỳ.

Hoạt động du lịch dần phục hồi và khởi sắc trở lại khi Quảng Nam đăng cai Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh”. Khách du lịch đến Quảng Nam tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế tăng gấp 6 lần.

Dự báo khả năng thu ngân sách nhà nước đảm bảo hoàn thành dự toán năm và có khả năng vượt kế hoạch đề ra.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Quảng Nam phải là hình mẫu phát triển du lịch, phục hồi du lịch sau đại dịch cho cả nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Quảng Nam cần nỗ lực bứt phá để tương xứng với tiềm năng của tỉnh. Địa phương phải là hình mẫu phát triển du lịch, phục hồi du lịch sau đại dịch cho cả nước.

"Ngoài ra, Quảng Nam phải kiên quyết xử lý các dự án treo, dự án chậm tiến độ, dự án còn vướng mắc do kết quả thanh tra, kiểm tra", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.