Chủ tịch nước: Lực lượng vũ trang luôn được dân tin yêu, kính trọng, gắn bó

Sáng 1/2 (Mồng 1 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2002), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sỹ các lực lượng vũ trang của TP Đà Nẵng, thăm và chúc Tết nhân dân, cán bộ phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Phát biểu tại buổi thăm chúc Tết, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc toàn thể cán bộ chiến sỹ, gia đình các chiến sỹ, nhân dân toàn TP Đà Nẵng một năm mới bình an, mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang Đà Nẵng.

Chủ tịch nước cho hay, năm 2021 dịch bệnh COVID-19 diễn ra hết sức khốc liệt, gây nên những hậu quả nặng nề trên cả nước, trong đó TP Đà Nẵng cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Theo Chủ tịch nước, nằm ở vị trí trung tâm của cả nước, giao thương đi lại rất lớn, nhưng với sự chỉ đạo của lãnh đạo thành phố cùng với sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang, Đà Nẵng đã làm tốt việc phòng chống dịch COVID-19 trong năm qua, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

“Đây là thành tích rất đáng trân trọng của các lực lượng và lãnh đạo thành phố Đà Nẵng”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cũng cho rằng, các lực lượng vũ trang đã làm tốt công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, công tác dân vận. Hình ảnh lực lượng vũ trang luôn được người dân tin yêu, kính trọng, gắn bó. Ngoài ra, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu luôn được thực hiện nghiêm ngặt, không để bị động bất ngờ.

“Đề nghị các lực lượng vũ trang Đà Nẵng luôn đề cao cảnh giác, học tập rèn luyện, xây dựng lực lượng vững mạnh để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đà Nẵng đã có những cơ chế, nghị quyết mới trong phát triển, nhất là xử lý những vấn đề tồn tại bất cập, để từ đó xây dựng một thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, hợp tác quốc tế sâu rộng”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Báo cáo tại buổi thăm và làm việc của Chủ tịch nước, Đại tá Nguyễn Quốc Hương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho hay, năm 2021, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, một số chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương vẫn chưa đạt được, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

“Lực lượng quân đội phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là vị trí biên giới trên biển, các địa bàn phức tạp, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố”, Đại tá Nguyễn Quốc Hương báo cáo.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và chúc Tết tại Quận ủy Hải Châu, Đà Nẵng.

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Hương, thời gian tới, các lực lượng vũ trang đóng trên địa bàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác dự báo tình hình, tăng cường huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.