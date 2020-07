Chủ tịch Hà Nội: Những người về từ Đà Nẵng phải xét nghiệm và cách ly

Chiều 27/7, trước diễn biến mới của dịch COVID-19 tại một số địa phương, đặc biệt là TP. Đà Nẵng, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của TP. Hà Nội họp dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo.

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn vẫn được kiểm soát tốt, đã qua 103 ngày liên tiếp không ghi nhận thêm ca mắc mới trong cộng đồng, các ổ dịch đều đã kết thúc. Tổng số 121 ca mắc tại Hà Nội đều khỏi bệnh.

Tuy nhiên, dịch bệnh này đang diễn biến phức tạp, khó lường cả trên thế giới và một số tỉnh, thành phố khác của nước ta, đặc biệt là Đà Nẵng. Trong tuần vừa qua Việt Nam ghi nhận 4 trường hợp mắc tại cộng đồng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp.

Qua nghe báo cáo của các quận huyện, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đề nghị các đơn vị ngăn chặn tối đa, cố gắng không để dịch quay lại.

Ước tính trên địa bàn TP có khoảng 15-20.000 người từ Đà Nẵng trở về, Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị chủ động khai báo y tế, cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.

Ông Chung cũng đề nghị phải quản lý tốt các nơi cách ly tập trung, rà soát và phát hiện tất cả các trường hợp nhập cảnh trái phép; Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất nếu dịch lây lan trên địa bàn.

Đồng thời, các đơn vị phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hơn 180 nghìn học sinh chuẩn bị thi THPT.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết trên thế giới trung bình cứ 4 ngày lại có 1 triệu ca nhiễm mới. Ở mỗi nước, virus SARS-CoV-2 lại có đột biến gen và các chủng khác nhau và có mức độ nguy hiểm, lây nhiễm cao hơn.

Chủ tịch UBND TP xác định Hà Nội là một trong những địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao. Trên cơ sở đó, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề nghị rà soát tất cả những người đi Đà Nẵng từ 8/7 đến nay, với tinh thần chủ động, phát hiện kịp thời, ngăn chặn nhanh chóng, không để lây lan rộng.

Tập trung rà soát những người từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế, đặc biệt là những người đến nơi có dịch như quận Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn; Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, trung tâm tiệc cưới For you Palace (Hải Châu)… Các trường hợp trên đều phải khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm và tự cách ly tại nhà.

Các trường hợp đi du lịch tại Đà Nẵng phải chủ động khai báo y tế và chủ động theo dõi sức khỏe của mình.

Chủ tịch UBND TP đề nghị người dân cần phát hiện nhanh, phát hiện sớm, cách ly kịp thời, giám sát chặt chẽ sức khỏe của mình. Tất cả những trường hợp có biểu hiện ho, sốt trên toàn địa bàn TP đều phải lấy mẫu xét nghiệm. Trong khi chờ kết quả xét nghiệm thì tự cách ly tại nhà.

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các bệnh viện, cơ sở y tế phải tiến hành quy trình phòng chống dịch COVID-19 trong khám chữa bệnh.

Công an TP và các quận, huyện quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, đều phải cách ly và tổ chức xét nghiệm 2 lần, sau 1 tháng thì phải xét nghiệm thêm một lần nữa.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu các đơn vị trên địa bàn duy trì việc dùng nước sát khuẩn và đeo khẩu trang nơi công cộng. Các cơ sở y tế của quận huyện và CDC Hà Nội tiếp tục duy trì đội phản ứng nhanh và đảm bảo duy trì trực 24/7.