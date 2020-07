Chủ hụi 'bốc hơi', hơn 100 người Hải Phòng nguy cơ mất trắng hàng chục tỷ đồng

Chủ hụi "bốc hơi" cùng hàng chục tỷ đồng

Phản ánh tới báo điện tử VTC News, nhiều người dân ở thôn Bách Phương 3, xã An Thắng (An Lão, Hải Phòng) cho biết, họ đang đứng trước nguy cơ mất trắng hàng chục tỷ đồng do chủ hụi cùng các thành viên trong gia đình đã rời khỏi địa phương và không liên lạc được.

Bà D.T.T (hơn 50 tuổi, ở thôn Bách Phương 3) cho biết, bà đóng tiền hụi cho bà Hoàng Thị Phượng (49 tuổi, trú cùng thôn) từ năm 2016. Thời gian đầu, bà Phượng thanh toán tiền đầy đủ, không có bất cứ dấu hiệu lừa đảo nào. Tuy nhiên, đến tháng 6, bà Phượng dừng việc trả tiền hụi khiến bà T. và nhiều người chơi khác hoang mang.

Đến nay, bà T. nhận tiền của 5-6 người thân trong gia đình để đóng hụi cho bà Phượng với số tiền lên đến gần 400 triệu đồng và chưa lấy được. Giữa bà T. và bà Phượng khi đóng tiền hụi không có giấy tờ gì ký kết, chỉ có những tờ giấy photo danh sách người chơi bát hụi.

"Nhiều người cũng trách móc tôi nhưng hiện tại sự việc xảy ra tôi cũng rất đau đầu", bà T. buồn bã nói.

Bà T. xem lại danh sách những người tham gia chơi bát hụi cùng mình.

Ngoài bà T., theo thống kê của những người dân thôn Bách Phương 3, bà Phượng là chủ của khoảng 300 bát hụi. Mỗi ngày có khoảng 10 giao dịch bốc hụi (10 bát hụi) được thực hiện với số tiền giao dịch ước tính lên tới 500 triệu đồng. Mỗi bát thường có 15-30 chân (số lần bốc) của khoảng hơn 10 người tham gia. Tổng số tiền chơi hụi ở các bát ước tính khoảng 50 tỷ đồng.

Người tham gia chơi phần lớn là người lao động, công nhân, người già, viên chức tại xã An Thắng và nhiều xã lân cận… bằng hình thức góp bằng tiền mặt cho bà Hoàng Thị Phượng. Mỗi người chơi góp 2, 3 hoặc 5 triệu đồng/lần. Đến nay, người chơi ít cũng góp hơn chục triệu đồng, người chơi nhiều lên tới tiền tỷ.

Theo phản ánh, giữa tháng 6/2020, đến kỳ hạn bốc hụi nhưng người chơi không được bà Phượng trả tiền. Họ rất bức xúc và tập trung tại nhà bà Phượng, yêu cầu bà làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm tài chính và công bố với toàn thể người tham gia chơi.

Tại cuộc họp, bà Phượng nhận lỗi đã làm sai. Bên cạnh đó, bà Phượng đổ lỗi cho một số người bốc nhiều bát hụi nhưng không có khả năng chi trả nên bà không có tiền trả cho người tới lượt lấy tiền hụi trong tháng.

Sự việc sau đó càng trở nên phức tạp, giữa bà Phượng và những người chơi hụi có nhiều cuộc tụ tập, đàm phán đông người gây mất trật tự công cộng, một số người chơi do chưa thu hồi được tiền nên nổi nóng trong cuộc họp làm ảnh hưởng an ninh khu vực.

Theo ghi nhận của PV VTC News vào chiều 16/7, cổng và nhà của bà Phượng đều "cửa đóng then cài".

Sau đó họ điều tra, tập hợp số liệu và các giấy tờ chơi hụi thì nhận ra những dấu hiệu rất đáng nghi ngờ về hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có tổ chức. Từ khi bà Phượng và một số người liên quan đi khỏi nơi cư trú, nhiều người chơi hụi rơi vào cảnh cùng quẫn, vợ chồng mâu thuẫn, gia đình lục đục...

Những người dân thôn Bách Phương 3 mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc, buộc bà Phượng phải hoàn trả số tiền đã thu mà chưa trả cho người chơi hụi.

Công an vào cuộc

Chiều 16/7, trả lời PV VTC News, ông Nguyễn Đình Thậm – Chủ tịch UBND xã An Thắng cho biết, chính quyền địa phương đã nhận được đơn của người dân về vụ việc trên. Theo ông Thậm, bà Phượng rời khỏi địa phương, cắt đứt liên lạc từ 10/7.

Bên trong căn nhà của bà Phượng cũng im lìm từ sau khi bà rời khỏi địa phương.

"Trước thời điểm bà Phượng rời khỏi địa phương, chúng tôi đã nắm được mâu thuẫn giữa bà Phượng và những người chơi hụi trong và ngoài xã. Tuy nhiên, người dân không trình báo, yêu cầu chính quyền vào cuộc mà tự giải quyết dân sự. UBND xã cũng đề nghị công an xã chủ động nắm tình tình an ninh trật tự tại cơ sở.

Sau khi bà Phượng rời khỏi địa phương, đến nay, theo thống kê có 124 người dân trình báo về việc bà Phượng lừa đảo số tiền rất lớn từ hình thức cho vay hụi góp", ông Thậm nói.

Cũng theo ông Thậm, ngoài bà Phượng, trong đơn trình báo, người dân nêu rõ 8 người chơi hụi lớn, tham gia hầu hết các bát, hoặc nhiều người trong cùng một bát hụi và lấy sớm với số tiền lớn. Một trong số đó là bà Vũ Thị Thương (tham gia 100% bát hụi, đã bốc 20 tỷ đồng) được xác nhận rời khỏi địa phương cùng ngày với bà Phượng.

Hiện, toàn bộ đơn trình báo của người dân thôn Bách Phương 3 được Công an xã An Thắng tiếp nhận, báo cáo lên Công an huyện An Lão để vào cuộc điều tra.

Cùng với đó, xã cắt cử cán bộ thường xuyên nắm tình hình, động viên người dân để tránh xảy ra mâu thuẫn, mất an ninh trật tự.