Chủ doanh nghiệp ở Quảng Ngãi chuyển nhầm gần 200 triệu đồng cho người đang bị tạm giam

(VTC News) -

Ngày 19/7, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa phối hợp với nhiều đơn vị giải quyết vụ chuyển nhầm tiền.

Anh V. nhận lại gần 200 triệu đồng đã chuyển nhầm cho người bị tạm giam. (Ảnh: C.A)

Cụ thể, ngày 25/5, anh C.V.V. - chủ doanh nghiệp ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn sử dụng điện thoại để chuyển tiền cho đối tác qua ứng dụng MBBank của Ngân hàng TMCP Quân đội.

Tuy nhiên, anh V. đã vô tình chạm vào tài khoản giao dịch trước được ứng dụng gợi ý tự động nên chuyển gần 200 triệu đồng vào tài khoản của người khác.

Khi phát hiện, anh V. liên hệ ngân hàng nhờ hỗ trợ, đồng thời làm đơn gửi Công an huyện Bình Sơn để được giúp đỡ. Qua xác minh, công an xác định chủ tài khoản nhận tiền anh V. chuyển nhầm là người đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Công an huyện Bình Sơn sau đó liên hệ TAND tỉnh, Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ngãi cùng một Văn phòng công chứng tại TP Quảng Ngãi để thực hiện các thủ tục cần thiết, hỗ trợ và giúp anh V. lấy lại tiền.

Nhận lại được gần 200 triệu đồng đã chuyển nhầm, anh V. vui mừng, viết thư cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Bình Sơn và những đơn vị đã giúp đỡ mình.

THANH BA