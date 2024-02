Chủ đầu tư siêu dự án One Central HCM gia hạn 10.000 tỷ đồng trái phiếu

(VTC News) -

Gia hạn trái phiếu thêm 2 năm, lãi suất giảm

Mới đây, Công ty TNHH Saion Glory, chủ đầu tư dự án One Central HCM đã công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) rằng, 10 lô trái phiếu có mã SGL-2020.01 đến SGL-2020.10 trị giá mỗi lô là 1.000 tỷ đồng sẽ được gia hạn thêm 1 – 2 năm.

Trong 10 lô trái phiếu này, có 5 lô được đáo hạn vào tháng 8/2025 được gia hạn đến cuối tháng 11/2026; 3 lô được đáo hạn vào tháng 6/2023 sẽ được dời qua tận tháng 6/2025 và 2 lô đáo hạn vào tháng 7/2023 sẽ được dời sang tháng 7/2025.

Lãi suất của các lô trái phiếu cũng đã được điều chỉnh xuống thấp hơn mức cũ. Cụ thể, mức lãi suất mới là 8%/năm thay vì mức cũ là không thấp hơn 11%/năm.

Công ty TNHH Saigon Glory được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ ban đầu là 7.000 tỷ đồng, toàn bộ số vốn này thuộc về Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Bitexco Group).

Dự án One Central HCM là một trong những dự án có vị trí đắc địa tại trung tâm TP.HCM khi nằm đối diện chợ Bến Thành và nằm giữa 4 mặt tiền khu tứ giác Bến Thành gồm Phạm Ngũ Lão – Phó Đức Chính – Lê Thị Hồng Gấm – Calmette.

Dự án One Central HCM tọa lạc trên 4 mặt tiền ở trung tâm Quận 1, TP.HCM. (Ảnh: B.L)

Dự án rộng tới 8.600 m2 và được các đơn vị quảng bá là sẽ xây 2 tòa tháp cao 46 tầng và 57 tầng. Trong đó, Saigon Glory làm chủ đầu tư, Tập đoàn Masterise là đơn vị phát triển dự án còn Newtecons làm tổng thầu thi công. Tòa tháp 56 tầng sẽ bao gồm văn phòng cho thuê và khách sạn. Tòa tháp 47 tầng sẽ bao gồm các căn hộ và dịch vụ cung cấp bởi khách sạn thông qua phần đế, tầng hầm.

Dự án “lận đận” cả chục năm

Có thể nói, One Central HCM là dự án khá tốn “giấy mực” của giới truyền thông. Dự án ban đầu có tên gọi The Spirit of Saigon do Bitexco làm chủ đầu tư với số vốn khoảng 500 triệu USD. Dự án được xây dựng tầng tầm trong giai đoạn từ 2012 – 2013. Tuy nhiên, đến tận năm 2021, khi về tay Masterise Homes thì The Spirit of Saigon mới được đổi tên thành One Central HCM.

Sau đó không lâu, đến tháng 8/2022, nhà thầu Newtecons cùng với chủ đầu tư mới là Viva Land chính thức “nhảy” vào siêu dự án này. Ngoài One Central HCM, Công ty Viva Land cũng hồi sinh dự án "chết" hàng chục năm là Saigon One Tower.

Sau đó, dự án lại tiếp tục về tay của Saigon Glory của Bitexco. Trải qua hơn chục năm xây dựng, dự án vẫn là đống bê tông ngổn ngang nằm giữa trung tâm thành phố.

One central HCM vẫn là đống bê tông ngổn ngang sau hơn chục năm triển khai. (Ảnh: Ánh Thúy)

Ngay từ đầu năm 2024, ông Vũ Quang Hội, Chủ tịch Tập đoàn Bitexco đã gửi thư đến người sở hữu trái phiếu Saigon Glory.

Theo nội dung bức thư, trong thời gian qua, những vấn đề nội tại của các bên liên quan trong Công ty Saigon Glory và dự án Khu tứ giác Bến Thành chưa được giải quyết. Hiện nay, dù không còn giữ vai trò chính yếu trong công ty Saigon Glory nhưng Tập đoàn Bitexco cũng đang gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, ông Hội và Tập đoàn Bitexco vẫn đứng ra giải quyết các nghĩa vụ liên quan đến các gói trái phiếu mà Công ty TNHH Saigon Glory đã phát hành.

Người đứng đầu Tập đoàn Bitexco cho rằng, ông không muốn nhắc thêm nhiều về sự khó khăn, phức tạp của việc xử lý tài sản bảo đảm bởi việc này thường kéo dài.

Thêm vào đó, trong bối cảnh thực tế hiện hữu tại Công ty Saigon Glory và dự án Khu tứ giác Bến Thành đang tồn tại đồng thời những nghĩa vụ pháp lý, nghĩa vụ tài chính khác của các bên liên quan, việc xử lý tài sản bảo đảm sẽ càng khó khăn và phức tạp hơn.

Do vậy, giải pháp tốt nhất được Chủ tịch Tập đoàn Bitexco đề cập là trái chủ đồng thuận việc gia hạn thời gian thanh toán gốc và lãi trái phiếu để tổ chức phát hành có thêm thời gian cơ cấu lại được các nguồn tài chính; thúc đẩy công tác đầu tư, xây dựng và kinh doanh dự án, qua đó sớm có nguồn thu tập trung cho việc thanh toán nghĩa vụ trái phiếu.