Chốt lời từ bitcoin, chứng khoán, nhà đầu tư săn đón Legacy Hill

Nhìn lại các kênh đầu tư trong năm 2020, trật tự ưu tiên trên thị trường liên tục có biến động. Có những thời điểm, dòng tiền đầu tư từ bất động sản phải “chia lửa” với các kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán hay bitcoin. Tuy nhiên, thực tế các kênh đầu tư kể trên không có sự ổn định bền vững. Đó là lý do dòng lợi nhuận từ các kênh đầu tư khác cuối cùng sẽ được tái đầu tư vào bất động sản.

Dòng tiền từ các kênh đầu tư đổ về bất động sản

Trước khi “xuống tiền" tìm kiếm cơ hội sinh lời, nhà đầu tư thường cân nhắc các yếu tố tham chiếu quan trọng để lên chiến lược hoạch định kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho dòng tiền tương lai. Thời điểm cuối năm, khi lãi suất hoàn toàn lép vế, thị trường chứng khoán, bitcoin có diễn biến nặng tính kỹ thuật và khó lường đòi hỏi nhà đầu tư phải nhanh nhạy nắm bắt diễn biến thị trường. Bất động sản thuộc nhóm pháp lý minh bạch duy trì sức hút dòng vốn đầu tư.

Cuối năm, thu lời từ các kênh đầu tư, khách hàng đổ tiền vào bất động sản

Không những vậy, biến động của vàng, chứng khoán hay bitcoin phụ thuộc lớn vào diễn biến chính trị toàn cầu, khó kiểm soát. Trong khi đó, nếu nhà đầu tư đổ tiền vào bất động sản, việc xác định giá trị tài sản được bảo chứng bởi dự án có vị trí địa lý cụ thể, giúp nhà đầu tư an tâm hơn. Đồng thời, từ vị trí dự án có thể đánh giá được tiềm năng thị trường để tính toán lợi nhuận của dòng tiền trong tương lai.

Anh Hữu Minh, một nhà đầu tư tại Hà Nội cho biết sau khi chốt lời từ kênh chứng khoán, anh bắt đầu tìm kiếm cơ hội để giải ngân ở thời điểm cuối năm. Không chỉ tìm kiếm dự án ở vị trí trung tâm Hà Nội hay một số khu vực ngoại thành, anh Minh cùng bạn bè của mình còn tìm kiếm cơ hội đầu tư ở các tỉnh lân cận như Hoà Bình - nơi bất động sản còn nhiều dư địa tăng giá. Đặc điểm chung của các nhà đầu tư này đó là sẵn vốn đầu tư từ lợi nhuận của các kênh khác. Nguồn vốn của nhà đầu tư chủ yếu là vốn tự có, ít phải đi vay.

Thanh khoản tăng mạnh trở lại thời điểm cuối năm

Lợi nhuận thu được từ các kênh đầu tư khác là một luồng tiền quan trọng thúc đẩy đầu tư bất động sản thời điểm cuối năm.

“Sau khi nhà đầu tư chốt lời từ các kênh đầu tư vàng, bitcoin, chứng khoán, Howard Johnson by Wyndham Legacy Hill Hoa Binh đón lượng nhà đầu tư đến dự án tìm kiếm cơ hội đầu tư tăng lên rõ rệt. Đây là tín hiệu tích cực của thị trường, dự báo một năm 2021 rực rỡ hơn", ông Lê Xuân Nga - Tổng Giám đốc BHS Group nhận định.

Sở dĩ, dự án Howard Johnson by Wyndham Legacy Hill Hoa Binh nhanh chóng thu hút các nhà đầu tư bởi các lý do: có khả năng thanh khoản tốt, tính an toàn cao ( pháp lý đầy đủ, dự án của chủ đầu tư uy tín, đầu tư hạ tầng tiện ích đồng bộ, đơn vị quản lý vận hành quốc tế….

Phối cảnh dự án Howard Johnson by Wyndham Legacy Hill

Với các suất đầu tư ban đầu nhỏ, đón sóng xu hướng nghỉ dưỡng ven đô, Howard Johnson by Wyndham Legacy Hill Hoa Binh nhanh chóng trở thành điểm đến cho các nhà đầu tư khi tìm kiếm kênh đầu tư hiệu quả thời điểm cuối năm. Dự án có quy mô 60 ha gồm 587 căn biệt thự, shophouse cùng khoảng hàng trăm căn hộ khách sạn được thiết kế bởi kiến trúc sư Thụy Sỹ (G8A). Đây là một trong những dự án tiêu biểu của dòng sản phẩm bất động sản du lịch, kết hợp nghỉ dưỡng và giải trí kiểu mới giàu tiềm năng hiện nay.

Lý giải sức hút của thị trường bất động sản ven đô như Hoà Bình, các nhà đầu tư lâu năm cho rằng đây là khu vực có lợi thế về quỹ đất, giá thành, nguồn hàng đa dạng nhất là khi bất động sản tại các thành phố trung tâm tăng cao. Một khảo sát được thực hiện bởi BHS Group về giá đất tại Hoà Bình cho thấy, giá đất tại Lương Sơn, Hoà Bình hiện nay dao động khoảng 12 triệu/m2, dự báo đến năm 2023 giá đất tại đây có thể tăng lên từ 18 – 22 triệu/m2. Đón đầu tiềm năng tăng giá, các nhà đầu tư tìm đến những dự án còn nhiều dư địa tăng như Howard Johnson by Wyndham Legacy Hill Hoa Binh để “xuống tiền".

Theo ghi nhận, số lượng khách đến dự án thăm quan, tìm hiểu dự án vào mỗi cuối tuần lên tới hàng trăm lượt/ ngày. Đây chính là cơ hội để khách hàng trải nghiệm dự án cũng như có những thông tin chính xác hơn về thị trường cũng như tiềm năng tăng giá của dự án trong tương lai.