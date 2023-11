Chinh phục mục tiêu 8.0 với lộ trình luyện thi IELTS tại nhà chi tiết từ A-Z

(VTC News) -

Luyện thi IELTS 8.0 có khó không?

Đạt được band điểm 8.0 trong kỳ thi IELTS được coi là thách thức khá lớn, ngay cả những học viên có kiến thức tiếng Anh vững từ cấp 2, cấp 3. Quá trình học và thi đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và quyết tâm cao của học viên, đặc biệt là khi tự học tại nhà.

Tuy nhiên, nếu biết cách xây dựng và tuân thủ lộ trình luyện thi IELTS một cách rõ ràng, nghiêm túc, việc đạt được điểm 8.0 sẽ hoàn toàn khả thi.

Để chinh phục điểm số 8.0, thí sinh cần đáp ứng các tiêu chí ở bảng dưới đây:

Hướng dẫn xây dựng lộ trình luyện thi IELTS chi tiết

Không phải ai cũng đang ở trình độ giống nhau, vậy nên, đừng tập trung vào lộ trình học IELTS của người khác mà hãy làm theo 5 bước dưới đây để tự mình xây dựng lộ trình luyện thi IELTS phù hợp, khoa học.

Bước 1: Kiểm tra trình độ tiếng Anh/ IELTS hiện tại

Trước hết, việc kiểm tra trình độ là bước quan trọng nhất để xác định band điểm hiện tại. Thí sinh có thể tham gia các kỳ thi mô phỏng hoặc thực hiện bài kiểm tra IELTS online qua trang web như cambridgeenglish.org, learnenglish.britishcouncil.org, examenglish.com,... để đánh giá năng lực của mình.

Bước 2: Xác định mục đích chinh phục 8.0 IELTS

Sở hữu band điểm 8.0 sẽ giúp học viên nhận được học bổng du học, gây ấn tượng với các nhà tuyển dụng trong nước, tăng cơ hội làm việc tại nước ngoài, miễn thi môn tiếng Anh THPT và xét tuyển thẳng vào nhiều trường Đại học. Vì vậy, học viên cần xác định rõ mục đích mình muốn đạt điểm 8.0+ IELTS là gì để tạo động lực trong quá trình học tập hơn.

Bước 3: Lựa chọn nguồn tài liệu học chất lượng

Việc chọn tài liệu học chất lượng là chìa khóa để phát triển kỹ năng tiếng Anh và chuẩn bị tốt cho kỳ thi IELTS. Để giúp thí sinh tiết kiệm chi phí và thời gian, hãy truy cập ngay vào website tailieu365.net - kho cung cấp tài liệu tiếng Anh hoàn toàn miễn phí, đầy đủ các dạng PDF và Audio chất lượng để lựa chọn cho mình các cuốn sách phù hợp.

Bước 4: Xây dựng kế hoạch học tập theo từng giai đoạn

Tùy vào trình độ của mỗi người sẽ có một kế hoạch ôn thi IELTS phù hợp và hiệu quả. Dưới đây là mục tiêu của từng giai đoạn, các sĩ tử có thể tham khảo.

Giai đoạn 1: Kiến thức nền tảng (band 3.5 – 4.5)

Giai đoạn đầu tiên cũng là giai đoạn quan trọng nhất giúp thí sinh xây dựng kiến thức nền tảng vững chắc để việc học và ôn luyện IELTS sau này dễ dàng hơn. Vì vậy, học viên cần chuẩn bị tinh thần, bắt đầu trau dồi từ vựng, ngữ pháp và phát âm để chinh phục band điểm 4.5!

Một số tài liệu mà học viên có thể tham khảo ở giai đoạn này là Cambridge Grammar for IELTS, Vocabulary In Use, English Pronunciation in Use, American Accent Training,...

Giai đoạn 2: Luyện thi IELTS 5.0 – 6.5

Tiếp đến, chúng ta sẽ bước vào giai đoạn chinh phục 5.0-6.5 IELTS, kéo dài khoảng 3-4 tháng. Ở chặng này, học viên cần phải hiểu được cách làm của từng dạng bài IELTS. Đồng thời trau dồi thêm từ vựng học thuật, ngữ pháp nâng cao và luyện ngữ điệu giống người bản xứ.

Những tài liệu học IELTS có thể sử dụng: Get Ready for IELTS, Collins for IELTS, Barron IELTS,...

Giai đoạn 3: Luyện thi IELTS 6.5 – 7.5

Giai đoạn 3 cũng sẽ mất thêm khoảng 3 - 4 tháng để ôn tập. Ở chặng này thí sinh chủ yếu thực hành các dạng bài chuyên sâu, tiếp tục xây dựng vốn từ. Bên cạnh đó, thí sinh sẽ bắt đầu làm quen với bài thi IELTS bằng cách giải đề để có thể phát hiện được những lỗi sai, lỗ hổng kiến thức, từ đó đưa ra cách khắc phục.

Sách luyện thi IELTS ở band điểm 6.5-7.0 có thể tham khảo là Target Band 7 IELTS Academic, Expert IELTS 7.5, The Official Cambridge Guide to IELTS,...

Giai đoạn 4: Luyện IELTS 8.0

Đây có thể xem như là giai đoạn cuối cùng, mất khoảng 1 - 3 tháng trước khi tham gia kỳ thi thật.

Để đạt được band điểm mục tiêu, bản thân thí sinh cần phải tập trung cao độ, luyện các đề thi của những năm trước để có thể dự đoán xu hướng ra đề sắp tới. Ngoài ra, các sĩ tử có thể lựa chọn luyện bộ đề Cambridge 8 - 18 nhưng phải có người chấm chữa cho cả 2 kỹ năng Writing và Speaking.