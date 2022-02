Chiều nay, đợt không khí lạnh cực mạnh tràn về miền Bắc

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, khoảng chiều nay (18/2), đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa đông sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác.

Từ ngày mai (19/2), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét đậm, rét hại. Từ 20-22/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Từ 19-20/2, vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ 19-21/2, khu vực từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 20-22/2, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C và khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Khu vực Hà Nội từ chiều tối và đêm nay đến 20/2 có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C.

Các chuyên gia của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định, khối không khí lạnh này được đánh giá là khối không khí lạnh có cường độ cực mạnh, rét hơn cả đợt Tết Nguyên đán vừa qua. Người dân cần hạn chế hoạt động dưới trời lạnh, giữ ấm cơ thể; triển khai biện pháp che chắn, giữ ấm cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản.

Theo các chuyên gia, từ 22/2, Bắc Bộ mưa giảm nhanh, trời nhiều mây. Từ 21-23/2, Trung và Nam Trung Bộ có mưa, mưa rào. Từ sau 24/2, rét đậm rét hại chấm dứt, nhiệt độ tăng dần.